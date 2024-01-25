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  5. Рок в «Октаве», Универ Party и премьера «Мастера и Маргариты»: выходные в Туле - MySlo.ru
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Рок в «Октаве», Универ Party и премьера «Мастера и Маргариты»: выходные в Туле

Рок в «Октаве», Универ Party и премьера «Мастера и Маргариты»: выходные в Туле

А еще лекция «Психологическая гигиена. Правила нового времени», День без пластиковой упаковки в экзотариуме и матч «Академии Михайлова» — в нашем обзоре.

День студента в «Октаве»

Когда: 27 января, суббота, 17.30.

Где: Творческий кластер «Октава».
Вход свободный по регистрации.

День студента в «Октаве»

27 января в «Октаве» отметят День студента. Программа — драйвовая, яркая, насыщенная, прямо как студенческая жизнь.

 

Универ Party

Когда: 26 января, пятница, 22.00.

Где: Типография.
Стоимость: от 300 руб.

Универ Party

26 января в «Типографии» пройдет вечеринка «Универ Party». Неважно, студент ли ты сейчас, или был им 10 лет назад! Ведь дэнсить мы будем под самую разную музыку: поп хиты твоего детства, горячий евроденс, дерзкий хип-хоп и многое другое от 90-х до нашего времени!

Куда же без дресскода? Устроим настоящий office core. Встречаемся в галстуках, пиджаках, рубашках. Хит этой ночи — вещи в клетку.

 

Психологическая гигиена. Правила нового времени

Когда: 26 января, пятница, 17.30.

Где: Творческий кластер «Октава».
Вход бесплатный.

Психологическая гигиена. Правила нового времени

26 января в «Октаве» пройдет лекция на тему «Психологическая гигиена. Правила нового времени». Как защитить себя от стресса и сохранить своё психическое здоровье в современном мире? В чём секрет управления своими эмоциями? Как улучшить свою жизнь через укрепление психики? Узнаете уже в эту пятницу.

 

День без пластиковой упаковки

Когда: 27 января, суббота, 12.00.

Где: Тульский экзотариум.

День без пластиковой упаковки

27 января в Тульском экзотариуме пройдет серия лекций по теме экологии. Детям и взрослым расскажут о том, можно ли достигнуть жизни без пластика в современном обществе. 

 

«Академия Михайлова» – «Сахалинские акулы»

Когда: 27 января, суббота, 13.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» – «Академия Михайлова-Юниор»

27 января в Ледовом дворце «Академия Михайлова» примет «Сахалинские акулы» из Южно-Сахалинска.

 

а что в кино?

Мастер и Маргарита

Москва 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой.

Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

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