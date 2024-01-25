Рок в «Октаве», Универ Party и премьера «Мастера и Маргариты»: выходные в Туле

День студента в «Октаве»
Где: Творческий кластер «Октава».
Вход свободный по регистрации.
27 января в «Октаве» отметят День студента. Программа — драйвовая, яркая, насыщенная, прямо как студенческая жизнь.
Универ Party
Где: Типография.
Стоимость: от 300 руб.
26 января в «Типографии» пройдет вечеринка «Универ Party». Неважно, студент ли ты сейчас, или был им 10 лет назад! Ведь дэнсить мы будем под самую разную музыку: поп хиты твоего детства, горячий евроденс, дерзкий хип-хоп и многое другое от 90-х до нашего времени!
Куда же без дресскода? Устроим настоящий office core. Встречаемся в галстуках, пиджаках, рубашках. Хит этой ночи — вещи в клетку.
Психологическая гигиена. Правила нового времени
Где: Творческий кластер «Октава».
Вход бесплатный.
26 января в «Октаве» пройдет лекция на тему «Психологическая гигиена. Правила нового времени». Как защитить себя от стресса и сохранить своё психическое здоровье в современном мире? В чём секрет управления своими эмоциями? Как улучшить свою жизнь через укрепление психики? Узнаете уже в эту пятницу.
День без пластиковой упаковки
Где: Тульский экзотариум.
27 января в Тульском экзотариуме пройдет серия лекций по теме экологии. Детям и взрослым расскажут о том, можно ли достигнуть жизни без пластика в современном обществе.
«Академия Михайлова» – «Сахалинские акулы»
Где: Ледовый дворец.
27 января в Ледовом дворце «Академия Михайлова» примет «Сахалинские акулы» из Южно-Сахалинска.
Мастер и Маргарита
Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.