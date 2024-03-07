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Последние вечеринки в «Типографии», хип-хоп фестиваль и весенние контесты: выходные в Туле

Последние вечеринки в «Типографии», хип-хоп фестиваль и весенние контесты: выходные в Туле

А еще концерт Глеба Самойлова с программой «Агата Кристи 35 лет», ледовое шоу на Губернском катке, стендап Веры Котельниковой и спектакль «Пиковая дама» — в нашем обзоре.

Последние вечеринки в «Типографии»

Когда: 9 марта, суббота, 14.00.
Где: КЦ «Типография».
 

Последние вечеринки в «Типографии»

9 марта в «Типографии» пройдут прощальные вечеринки «Demontage Party x Гаражная распродажа» и «Конец света». Культурный центр закрывается спустя 6 лет работы.

 

Хип-хоп фестиваль в «Октаве»

Когда: 9 марта, суббота, 22.00.
Где: Кластер «Октава».

Стоимость: от 500 руб.

Хип-хоп фестиваль в «Октаве»

9 марта в «Октаве» пройдет самая масштабная вечеринка города — хип-хоп фестиваль. Все диджеи, вечеринки и бары в одном месте.

 

Весенние контесты в «Базе»

Когда: 9-10 марта, суббота–воскресенье, 15.00, 12.00.
Где: Крытый скейт-парк «База» на территории «Октавы».
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Весенние контесты в «Базе»

9 и 10 марта в крытом скейт-парке «База» на территории «Октавы» пройдут соревнования по экстремальным уличным видам спорта.

Что будет:

  • 9 марта 15.00 — скейтбординг.
  • 10 марта 12.00 — трюковый самокат и BMX. 
 

Глеб Самойлов с программой «Агата Кристи 35 лет»

Когда: 9 марта, суббота, 17.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2300 руб.
 

Глеб Самойлов с программой «Агата Кристи 35 лет»

9 марта в Concert Hall состоится концерт, приуроченный к празднованию 35-летнего юбилея «Агаты Кристи» — одной из самых легендарных, авторитетных и уникальных рок-групп.

 

Для милых дам

Когда: 8 марта, пятница, 19.00.
Где: Губернский каток.
 

Для милых дам

8 марта на Губернском катке пройдет ледовое шоу «Для милых дам».

Туляки увидят показательные выступления воспитанников областной федерации фигурного катания на коньках. Каждое выступление будет сопровождаться четверостишиями литературных авторов.

 

Последний открытый микрофон в «Типографии»

Когда: 8 марта, пятница, 19.30.
Где: КЦ «Типография».
 

Последний открытый микрофон в «Типографии»

8 марта в «Типографии» пройдет последний «Открытый микрофон».

 

Стендап-концерт Веры Котельниковой

Когда: 10 марта, воскресенье, 19.00.
Где: ДК металлургов.
Стоимость: от 800 руб.
 

Стендап-концерт Веры Котельниковой

10 марта в ДК «Металлургов» пройдет стендап-концерт Веры Котельниковой.

Вера — комикесса, ведущая подкаста «правило 34», участница «Открытого микрофона» на ТНТ и «Прожарки» на ТНТ4. Также Вера является постоянной участницей проектов Stand-Up Club #1 — «Разгоны», «Книжный клуб», «Что у вас случилось?» и «Самый умный комик».

 

Петр Термен: Электроакустическая медитация. Live performance

Когда: 10 марта, воскресенье, 17.00.

Где: Кластер «Октава».
Стоимость: 400 руб.

Петр Термен: Электроакустическая медитация. Live performance

10 марта в «Октаве» состоится концерт-перформанс «Элеутроакустическая медитация».

Электрическая медитация — свободное путешествие по неизведанной звуковой территории. Она объединяет в себе звучание терменвокса, электроники, этнических инструментов, экспериментальных звуковых коллажей.

 

Пиковая дама

Когда: 9 марта, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

9 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…

а что в кино?

Холоп 2

Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком, после путешествия в «прошлое» чутко реагирует на любую несправедливость. И конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени…
 

Мастер и Маргарита

Москва 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой.

Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
 

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Автор:
вчера, в 16:40 0
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