Последние вечеринки в «Типографии», хип-хоп фестиваль и весенние контесты: выходные в Туле

Последние вечеринки в «Типографии»
Где: КЦ «Типография».
9 марта в «Типографии» пройдут прощальные вечеринки «Demontage Party x Гаражная распродажа» и «Конец света». Культурный центр закрывается спустя 6 лет работы.
Хип-хоп фестиваль в «Октаве»
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 500 руб.
9 марта в «Октаве» пройдет самая масштабная вечеринка города — хип-хоп фестиваль. Все диджеи, вечеринки и бары в одном месте.
Весенние контесты в «Базе»
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9 и 10 марта в крытом скейт-парке «База» на территории «Октавы» пройдут соревнования по экстремальным уличным видам спорта.
Что будет:
- 9 марта 15.00 — скейтбординг.
- 10 марта 12.00 — трюковый самокат и BMX.
Глеб Самойлов с программой «Агата Кристи 35 лет»
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2300 руб.
9 марта в Concert Hall состоится концерт, приуроченный к празднованию 35-летнего юбилея «Агаты Кристи» — одной из самых легендарных, авторитетных и уникальных рок-групп.
Для милых дам
Где: Губернский каток.
8 марта на Губернском катке пройдет ледовое шоу «Для милых дам».
Туляки увидят показательные выступления воспитанников областной федерации фигурного катания на коньках. Каждое выступление будет сопровождаться четверостишиями литературных авторов.
Последний открытый микрофон в «Типографии»
8 марта в «Типографии» пройдет последний «Открытый микрофон».
Стендап-концерт Веры Котельниковой
Где: ДК металлургов.
Стоимость: от 800 руб.
10 марта в ДК «Металлургов» пройдет стендап-концерт Веры Котельниковой.
Вера — комикесса, ведущая подкаста «правило 34», участница «Открытого микрофона» на ТНТ и «Прожарки» на ТНТ4. Также Вера является постоянной участницей проектов Stand-Up Club #1 — «Разгоны», «Книжный клуб», «Что у вас случилось?» и «Самый умный комик».
Петр Термен: Электроакустическая медитация. Live performance
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: 400 руб.
10 марта в «Октаве» состоится концерт-перформанс «Элеутроакустическая медитация».
Электрическая медитация — свободное путешествие по неизведанной звуковой территории. Она объединяет в себе звучание терменвокса, электроники, этнических инструментов, экспериментальных звуковых коллажей.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
9 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…
Холоп 2
Мастер и Маргарита
Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.