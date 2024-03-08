Фото Алексея Пирязева.

Первый раз Олеся Буренкова пришла в спортивный зал в 14 лет. И поняла: это — её!

— Мне с детства нравились красивые, мышечные, сильные, гармоничные тела. Во времена моей молодости не так сильно, как сейчас, был развит бодибилдинг. Ну, а по телевизору мы видели прекрасного Арнольда Шварценеггера и, конечно, равнялись на него.

— Как так получилось, что Ваше увлечение переросло в профессию?

— В 14 лет я начала заниматься для себя, для фигуры. А потом уже поняла, что это — мой образ жизни, что мне это все очень нравится и в чем-то другом я себя не вижу. Мне нравится заниматься самой, видеть результаты своего труда. И мне захотелось ещё учить этому других людей.

— Люди на тренировки приходят разные, все сложные…

— Конечно, и здесь очень важно грамотно коммуницировать. К каждому человеку надо найти свой подход, но при этом уметь отстоять свою точку зрения как тренера. Кого-то надо заставить, на кого-то прикрикнуть, с кем-то, наоборот, надо быть поласковее. Здесь уже психологический момент, и надо понять, для чего человек пришёл в зал, что он хочет, какие цели преследует.

— Сколько Вы уже работаете фитнес-инструктором?

— С 20 лет. Работала в родном Щёкино, потом в Туле. В начале я совмещала работу фитнес-инструктора со своими выступлениями, сейчас работаю плотно. У меня уже много личного опыта, но я не перестаю учиться.

— С чего начинается Ваше утро?

— Проснулась, поела и пошла на работу в фитнес-клуб. Здесь сначала позанималась сама и начала уже тренировать людей. Я спортсмен, и мне важно употреблять большое количество белка: курицу, творог, рыбу. Сейчас я уже ничего не взвешиваю и не считаю калории, я уже все это знаю наизусть. Стараюсь есть 4-5 раз в день продукты с высоким содержанием белка. Опять же, смотрю по форме. Если что-то не устраивает, немножко убираю из рациона углеводы. Если какие-то выступления летом или просто хочу немножечко посушиться — углеводики убрали, белок повысили. Сложно отказаться от макарон — я их очень люблю.

— А вкусняшки можете себе позволить?

— По праздникам конечно могу, я же живой человек (смеется). Торты с кремом, фастфуд, колбасы я не люблю, а вот какую-нибудь булочку или пирожок съем с удовольствием.

— Недавно Вы снялись в сериале «Как друзья Захара женили». Расскажите об этих съемках.

— Я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. У меня актёрского образования нет, поэтому я где-то стеснялась, конечно. Настоял на том, чтобы я попробовала, мой друг Виталий Жданов, мы даже немножко поругались из-за этого (смеется). Но я пошла — и мне понравилось!

В сериале у меня была роль капитана женской команды по регби, я даже произнесла несколько слов.

Все это интересно, очень круто, здорово. Но процесс киносъёмок занимает много времени. Чтобы понимать: съемки двух минут фильма, где я там выступила, заняли полноценный рабочий день с девяти утра до девяти вечера.

— Вы уже посмотрели фильм? Все понравилось?

— Да, я видела, мне все понравилось. Я получила море положительных эмоций. А мои домашние сказали: «Олеся, круто!» Они вообще мной гордятся и всегда меня поддерживают.

— Одно из самых ярких и массовых соревнований «Сила Тулы» проходит в День города. Вы там всегда участвуете?

— Когда приглашают — конечно, всегда рада принять участие. Люблю «Силу Тулы»! Там собирается много спортсменов, показывают свою силу. Соревнования проводятся уже не один десяток лет, хорошо у них там, весело! И всегда много зрителей, что для каждого спортсмена очень важно. Люблю носить вес в руках и упражнение «Коромысло» — когда вес несем на плечах.

К соревнованиям я готовлюсь, потому что все же мой спорт — бодибилдинг, им я занимаюсь каждый день. Для «Силы Тулы» нужны другие тренировки.

В «Силе Тулы» я выступала уже три раза и каждый раз занимала первое место. Так что я по праву могу назвать себя самой сильной девушкой Тульской области.

— Олеся, в чем же главная сила женщины?

— Мне кажется, сила каждого человека в умении коммуницировать с людьми, находить подход к каждому и твёрдо отстаивать свою точку зрения. Ну, а сила женщины — в доброте, в лояльности. Добиваясь своей цели, не идти сквозь стены, а искать пути, где двери открыты, — моя сила в этом.

— По-Вашему, зачем нужно ходить в спортзал?

— Чтобы любить себя в том теле, в котором вы находитесь. Это самое главное. Еще это отлично для здоровья, для хорошего настроения, для положительных эмоций. Ну и конечно, если что-то хочется подкорректировать в своей фигуре — вам прямой путь в спортзал. Не надо ждать завтра. Захотелось перемен сегодня — сегодня надо и идти!

Конечно, первое время будет сложно. Примерно месяц придется себя заставлять вставать с дивана и идти в зал. Через не хочу, через не могу, через трудно. Потом человек вливается, и результат не заставит себя ждать. Ну, а когда увидите первые результаты, у вас появится мощный стимул ходить в зал. Но здесь важна регулярность, в зал ходить надо 2-3 раза в неделю, на постоянной основе.

— О чем мечтаете для себя, для своей семьи?

— О счастье и здоровье! И чтобы в нашей стране и в мире все было хорошо!

из досье myslo

Олеся Константиновна Буренкова, 37 лет

Тренер по бодибилдингу и фитнесу.

Рост 162 см, вес 80 кг.

Родилась 10 апреля 1986 года в городе Щёкино.

Окончила щекинский колледж.

Замужем.

Любимая книга: М. Булгаков. «Мастер и Маргарита».

Любимое блюдо: курица во всех её проявлениях.

Девиз: «Не останавливаться на достигнутом и всегда идти только вперёд!»

