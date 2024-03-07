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Петр Термен: Электроакустическая медитация. Live performance

Петр Термен: Электроакустическая медитация. Live performance

10 марта в «Октаве» состоится концерт-перформанс «Элеутроакустическа медитация».

Электрическая медитация — свободное путешествие по неизведанной звуковой территории. Она объединяет в себе звучание терменвокса, электроники, этнических инструментов, экспериментальных звуковых коллажей.
Терменвокс — первый в истории концертный электромузыкальный инструмент, создан в 1919 году в Санкт-Петербурге, Львом Терменом. На терменвоксе играют движениями рук в воздухе , без прикосновений. Именно с него принято отсчитывать историю мировой электронной музыки.

Петр Термен — один из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире, композитор, правнук Льва Термена, руководитель Школы терменвокса , член Санкт-Петербургского общества терменвокса. Лауреат британской премии Creativepool и американской премии Clio Music, лауреат кинофестиваля «Отцы и дети».

Стоимость: 400 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
10 марта 2024, воскресенье
17:00
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