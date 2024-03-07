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Глеб Самойлов с программой «Агата Кристи 35 лет»

Глеб Самойлов с программой «Агата Кристи 35 лет»

9 марта в Concert Hall состоится концерт, приуроченный к празднованию 35-летнего юбилея «Агаты Кристи» — одной из самых легендарных, авторитетных и уникальных рок-групп.

На песнях «Агаты Кристи» выросло несколько поколений меломанов, а знаменитые хиты могут напеть миллионы людей.

Празднуя 35-летие «Агаты», Глеб Самойлов со своей группой решили подарить слушателям возможность вновь насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия «Агаты Кристи».

На предстоящем концерте вы увидите уникальную программу, созданную специально для юбилейного шоу.

В программе, посвящённой 35-летию легендарной группы, прозвучат лучшие песни из творческого наследия «Агаты Кристи». Уникальная ретроспективная программа охватит не только абсолютные хиты которые Вы все знаете, но и диковинные раритеты!

Не пропустите предстоящий юбилейный концерт! Это будет по-настоящему мрачно, громко и горячо!

Стоимость: от 2300 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
9 марта 2024, суббота
20:00
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