Стендап-концерт Веры Котельниковой
10 марта в ДК «Металлургов» пройдет стендап-концерт Веры Котельниковой.
Вера — комикесса, ведущая подкаста «правило 34», участница «Открытого микрофона» на ТНТ и «Прожарки» на ТНТ4. Также Вера является постоянной участницей проектов Stand-Up Club #1 — «Разгоны», «Книжный клуб», «Что у вас случилось?» и «Самый умный комик».
Стоимость: от 800 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Металлургов, 22
10 марта 2024, воскресенье
19:00
11 мая - 13 марта 2023
7 - 13 марта
18 января - 13 марта
18 октября - 16 марта 2023
29 февраля - 15 марта
28 декабря - 15 марта 2023