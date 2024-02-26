  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Стендап-концерт Веры Котельниковой - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Стендап-концерт Веры Котельниковой

Стендап-концерт Веры Котельниковой

10 марта в  ДК «Металлургов» пройдет стендап-концерт Веры Котельниковой.

Вера — комикесса, ведущая подкаста «правило 34», участница «Открытого микрофона» на ТНТ и «Прожарки» на ТНТ4. Также Вера является постоянной участницей проектов Stand-Up Club #1 — «Разгоны», «Книжный клуб», «Что у вас случилось?» и «Самый умный комик».

Стоимость: от 800 руб.

Где и когда?
«ЦЕНТР (КЛУБ) КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА», МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
10 марта 2024, воскресенье
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Басня
11 мая - 13 марта 2023
Алмаз Синема
Алые паруса
7 - 13 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Воздух
18 января - 13 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сила добра
18 октября - 16 марта 2023
Майский
Лонки — великий обманщик
29 февраля - 15 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великолепная пятерка
28 декабря - 15 марта 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.