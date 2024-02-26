10 марта в ДК «Металлургов» пройдет стендап-концерт Веры Котельниковой.

Вера — комикесса, ведущая подкаста «правило 34», участница «Открытого микрофона» на ТНТ и «Прожарки» на ТНТ4. Также Вера является постоянной участницей проектов Stand-Up Club #1 — «Разгоны», «Книжный клуб», «Что у вас случилось?» и «Самый умный комик».

Стоимость: от 800 руб.