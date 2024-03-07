Забота о стопах меняет ваше тело

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Мы всю жизнь на ногах. От состояния стоп напрямую зависит качество жизни. В последнее время этому аспекту уделяется больше и больше внимания, а направление подологии развивается все активнее.

Проблемы со здоровьем и красотой стоп больше не замалчивают, о них говорят и их успешно решают. В Туле доверить профессиональный уход за стопами можно Центру подологии Ирины Новиковой. Здесь работают высококвалифицированные врачи с большим опытом.

Ирина Новикова, директор ООО «ЦЕНТР ПОДОЛОГИИ Ирины Новиковой». Доцент кафедры медико-биологических дисциплин и фармакогнозии, кандидат биологических наук:

– В апреле будет уже десять лет, как я помогаю пациентам решать подологические проблемы. В канун юбилея в профессии мне удалось реализовать мечту: открыть медицинский центр, в котором собрана целая команда профессионалов. У нас в штате теперь есть не только подологи, но и дерматолог, травматолог-ортопед, эндокринолог и массажист.

Такое содружество врачей поможет любому, столкнувшемуся с проблемами ступней. Врастающие ногтевые пластины, микозы, мозоли, натоптыши, бородавки, деформация пальцев и многое другое – наша команда придет на помощь.

Раньше нам иногда приходилось перенаправлять пациентов к узким специалистам, теперь комплексную помощь можно получить в нашем центре. Удобно и быстро!

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Татьяна Захарова, врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, стаж работы – 20 лет:

– Некоторые подологические проблемы требуют консультации дерматолога. Я прихожу на помощь таким пациентам в «Центре подологии Ирины Новиковой». Мы можем точно диагностировать вирусные, бактериальные и грибковые заболевания стоп и ногтей. Грамотная диагностика позволяет назначить действенное лечение. Заболевания стоп и ногтей мы лечим совместно с подологами и точно знаем, что это принесет хороший результат.

Помимо этого, я провожу консультации для пациентов, страдающих акне, розацеа и аллергическими кожными заболеваниями, составляю индивидуальные программы по уходу за кожей лица и тела в домашних условиях. В центре также доступно удаление доброкачественных новообразований кожи – папиллом, акрохордон и кератом – радиоволновым методом с последующим гистологическим исследованием.

Аделина Помогай, врач-невролог, стаж работы – 4 года:

– Жизнь с болью – мука. Моя основная задача – помочь пациентам избавиться от нее. Я работаю с головными болями, в том числе мигренями, болями в спине, онемениями и туннельными синдромами. Также оказываю помощь при тревожных и депрессивных расстройствах, панических атаках и нарушениях сна.

Мой стаж работы – четыре года, и все то время я постоянно повышаю квалификацию, прохожу обучение у ведущих медицинских специалистов страны. Так что в своей работы я применяю самые современные и проверенные методы лечения, которые позволяют не только избавиться от болевого синдрома, но и улучшить качество жизни надолго.

Столкнулись с болью? Не надо терпеть. В «Центре подологии Ирины Новиковой» знают, как вам помочь!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Денис Жуков, травматолог-ортопед, стаж работы – 11 лет:

– За моими плечами – работа и стажировки почти во всех клиниках города, Тульской областной клинической больнице, Тульском областном онкологическом диспансере и Городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина. За 11 лет в медицине я изучил все современные методики лечения.

На базе «Центра подологии Ирины Новиковой» мы оказываем помощь при лечении травм верхних и нижних конечностей, а также делаем инъекции лекарственными препаратами, проводим блокады суставов, лечим артрозы, артриты и остеохондрозы. Одна из частых проблем – пяточные шпоры, мы от них тоже помогаем избавиться.

Ну и, конечно, нельзя промолчать об услуге, которая показана абсолютно всем. Мы изготавливаем индивидуальные ортопедические стельки. Они помогают сохранить здоровье стоп, предотвратить появление натоптышей, мозолей и шпор.



Евгения Зотова, массажист, стаж работы – 3 года:

– Массаж – это древняя и эффективная методикой оздоровления организма, активизирующая его внутренние ресурсы. Все специалисты признают положительное воздействие массажа на кровообращение, обмен веществ, мышечный тонус, а также на нервную систему. Правильно выполненный массаж способствует снятию стресса и усталости, глубокому расслаблению и восстановлению энергетического баланса.

В 2022 я изучила массаж лица по А. Ф. Ахабадзе, а в 2023-м – окончила школу структурно-пластического моделирования лица и тела О. С. Матяш. Оба эти направления я активно использую в работе. Помимо этого применяю методы точечного массажа лица, структурно-пластического моделирования лица и тела, а также инструментальной липопластики, которая позволяет избавиться от целлюлита.

Если вы хотите поработать с телом и лицом без операций и инъекций, записывайтесь на прием.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом



Надежда Стажко, подолог, стаж работы – 20 лет:

– Мой общий медицинский стаж – 20 лет. Я операционная сестра, и вот уже пять лет, как работаю подологом. Прошла обучение у ведущих тульских специалистов, в том числе лично у директора клиники Ирины Новиковой.

Специализируюсь на обработке кожи стоп и лечении микоза ногтей, поэтому точно знаю: проблемы со стопами – это не стыдно. С такими деликатными проблемами к нам приходят и те, кто следит за здоровьем стоп, но не всегда делает это правильно. Иногда проблемы возникают после неправильного педикюра или ожога от гель-лака. Неважно, из-за чего начались проблемы, главное – что в Центре подологии мы вам поможем!

Сейчас технологии позволяют избавляться от вирусных инфекций кожи, трещин на пятках, стержневых мозолей и микоза безболезненно.У нас доступен медицинский педикюр, в том числе больным с диабетической стопой, зачистка ногтевых пластин при онихомикозе, различных травмах и ожогах, постановка коррекционных систем, обработка и удаление вросших ногтей. Ваши стопы будут здоровыми.



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