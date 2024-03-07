8 марта на Губернском катке пройдет ледовое шоу «Для милых дам».



Туляки увидят показательные выступления воспитанников областной федерации фигурного катания на коньках. Каждое выступление будет сопровождаться четверостишьями литературных авторов.



Зрители также увидят отрывок из мюзикла «Шахматы» и «Остров сокровищ». Программа продлится 1 час. В этот день с 10.00 до 15.15 будет открыто массовое катание под романтические весенние композиции. Всем посетительницам катка вручат пряники.