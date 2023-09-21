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Полуфинал Оружейной лиги, лекция Дробышевского и самая хайповая вечеринка: выходные в Туле

Полуфинал Оружейной лиги, лекция Дробышевского и самая хайповая вечеринка: выходные в Туле

А еще афтерпати фестиваля Oktava lab fest-2023, концерт группы «Диктофон», японское кино и немногое другое — в нашем обзоре выходных.

Первый полуфинал Оружейной лиги КВН

Когда: 24 сентября, воскресенье, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Первый полуфинал Оружейной лиги КВН

24 сентября в Городском концертном зале пройдет первый полуфинал Оружейной лиги КВН.

 

Лекции Станислава Дробышевского

Когда: 23 сентября, суббота, 15.00.

Где: Кластер «Октава».

Лекции Станислава Дробышевского

23 сентября в «Октаве» пройдет новая серия лекций известного антрополога Станислава Дробышевского.

В этот раз учёный расскажет, как любили наши предки в древности, как выжить в суровом мире будущего, где на планете жили гиганты и карлики. Антрополог, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова изложит простым языком о происхождении человека, важных эволюционных процессах, влияющих на нашу жизнь в настоящее время.

 

2К16 PARTY

Когда: 23 сентября, суббота, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.

2К16 PARTY

23 сентября в «Типографии» пройдет самая хайповая вечеринка 2К16 PARTY. А ты шаришь? Докажи всем! Доставай свой самый крутой шмот — худи «трэшер» и, конечно, мертвые найки!

Дикий «дэнс» на танцполе будет сопровождаться под лучшие треки-2016 и ближайших к этому периоду годов — от всеми любимого «Фары» до Crystal Castles, от клауд рэпа до Arсtic monkeys. Взгрустнем на баре под невероятную Lana del rey и Bones и, конечно, поорем песни Lizera. 

 

Афтерпати фестиваля Oktava lab fest-2023

Когда: 23 сентября, суббота, 18.00.

Где: Кластер «Октава».
Вход свободный.

Афтепати фестиваля Oktava lab fest-2023

23 сентября на веранде кластера «Октава» пройдет афтерпати фестиваля Oktava lab fest-2023.

 

Диктофон

Когда: 24 сентября, воскресенье, 20.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 500 руб.

Диктофон

24 сентября в «Типографии» выступит «Диктофон» — российская музыкальная группа в жанре панк и инди-рок. Они не выходят на бис, играют концерты «здесь и сейчас» в строгих костюмах, занимаются своими записями и клипами самостоятельно и поют о том, о чём не принято говорить вслух. 

Непредсказуемость выступлений ставит «Диктофон» в ряд продолжателей дела Джима Моррисона и Пита Доэрти, а безупречный стиль придется по душе поклонникам классического кинематографа, русской литературы и авангардной живописи.

 

NOCTURNE

Когда: 22 сентября, пятница, 23.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 400 руб.

NOCTURNE

22 сентября в «Типографии» пройдет техно-вечеринка NOCTURNE.

Соберёмся вновь, чтобы открыть осенний сезон уникальных для города быстрых ритмов на грани techno- и trance-музыки.

 

Японское кино в «Октаве»: Часть 2. Сонсигнум и опсигнум

Когда: 22 сентября, пятница, 19.00.

Где: Кластер «Октава».
Стоимость: 250 руб.

Японское кино в «Октаве»: Часть 2. Сонсигнум и опсигнум

22 сентября в «Октаве» продолжат изучать японское кино. Проект «Кино в Октаве» приглашает на встречу с киноведом Евгением Майзелем, чтобы раскрыть все грани японского киноискусства.

 

Ахов: Не все коту масленица

Когда: 24 сентября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Ахов: Не все коту масленица

24 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX…OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».

а что в кино?

Барби


Самая обыкновенная стереотипная Барби живёт в великолепном розовом Барбилэнде, и каждый её день идеален. Она меняет наряды, загорает на пляже, проводит время с другими Барби, день заканчивается шумной вечеринкой с танцами, и в этой позитивной кутерьме с блёстками влюблённый Кен — всего лишь приложение к Барби.

Однажды куклу вдруг посещают мысли о смерти, и её сделанные под туфли с каблуками ноги вдруг становятся плоскими. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть привычный пластмассовый мир, Барби придётся отправиться в мир реальный и найти там девочку, которая с ней играет. За ней увязывается не мыслящий жизни без своего кумира Кен.

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Автор:
сегодня, в 09:24 0
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