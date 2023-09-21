Полуфинал Оружейной лиги, лекция Дробышевского и самая хайповая вечеринка: выходные в Туле

Когда: 24 сентября, воскресенье, 20.00. Где: Культурный центр «Типография».

Стоимость: от 500 руб.





24 сентября в «Типографии» выступит «Диктофон» — российская музыкальная группа в жанре панк и инди-рок. Они не выходят на бис, играют концерты «здесь и сейчас» в строгих костюмах, занимаются своими записями и клипами самостоятельно и поют о том, о чём не принято говорить вслух.

Непредсказуемость выступлений ставит «Диктофон» в ряд продолжателей дела Джима Моррисона и Пита Доэрти, а безупречный стиль придется по душе поклонникам классического кинематографа, русской литературы и авангардной живописи.