Полуфинал Оружейной лиги, лекция Дробышевского и самая хайповая вечеринка: выходные в Туле

Первый полуфинал Оружейной лиги КВН
Где: Городской концертный зал.
24 сентября в Городском концертном зале пройдет первый полуфинал Оружейной лиги КВН.
Лекции Станислава Дробышевского
Где: Кластер «Октава».
23 сентября в «Октаве» пройдет новая серия лекций известного антрополога Станислава Дробышевского.
В этот раз учёный расскажет, как любили наши предки в древности, как выжить в суровом мире будущего, где на планете жили гиганты и карлики. Антрополог, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова изложит простым языком о происхождении человека, важных эволюционных процессах, влияющих на нашу жизнь в настоящее время.
2К16 PARTY
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.
23 сентября в «Типографии» пройдет самая хайповая вечеринка 2К16 PARTY. А ты шаришь? Докажи всем! Доставай свой самый крутой шмот — худи «трэшер» и, конечно, мертвые найки!
Дикий «дэнс» на танцполе будет сопровождаться под лучшие треки-2016 и ближайших к этому периоду годов — от всеми любимого «Фары» до Crystal Castles, от клауд рэпа до Arсtic monkeys. Взгрустнем на баре под невероятную Lana del rey и Bones и, конечно, поорем песни Lizera.
Афтерпати фестиваля Oktava lab fest-2023
Где: Кластер «Октава».
Вход свободный.
23 сентября на веранде кластера «Октава» пройдет афтерпати фестиваля Oktava lab fest-2023.
Диктофон
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 500 руб.
24 сентября в «Типографии» выступит «Диктофон» — российская музыкальная группа в жанре панк и инди-рок. Они не выходят на бис, играют концерты «здесь и сейчас» в строгих костюмах, занимаются своими записями и клипами самостоятельно и поют о том, о чём не принято говорить вслух.
Непредсказуемость выступлений ставит «Диктофон» в ряд продолжателей дела Джима Моррисона и Пита Доэрти, а безупречный стиль придется по душе поклонникам классического кинематографа, русской литературы и авангардной живописи.
NOCTURNE
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 400 руб.
22 сентября в «Типографии» пройдет техно-вечеринка NOCTURNE.
Соберёмся вновь, чтобы открыть осенний сезон уникальных для города быстрых ритмов на грани techno- и trance-музыки.
Японское кино в «Октаве»: Часть 2. Сонсигнум и опсигнум
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: 250 руб.
22 сентября в «Октаве» продолжат изучать японское кино. Проект «Кино в Октаве» приглашает на встречу с киноведом Евгением Майзелем, чтобы раскрыть все грани японского киноискусства.
Ахов: Не все коту масленица
Где: Тульский камерный драматический театр.
24 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX…OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».
Барби
Самая обыкновенная стереотипная Барби живёт в великолепном розовом Барбилэнде, и каждый её день идеален. Она меняет наряды, загорает на пляже, проводит время с другими Барби, день заканчивается шумной вечеринкой с танцами, и в этой позитивной кутерьме с блёстками влюблённый Кен — всего лишь приложение к Барби.
Однажды куклу вдруг посещают мысли о смерти, и её сделанные под туфли с каблуками ноги вдруг становятся плоскими. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть привычный пластмассовый мир, Барби придётся отправиться в мир реальный и найти там девочку, которая с ней играет. За ней увязывается не мыслящий жизни без своего кумира Кен.