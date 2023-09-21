Творчество против Альцгеймера: как кроссворды и путешествия помогают сохранить память и здоровый ум

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О том, кому грозит этот недуг и как сохранить ясный ум и твёрдую память, рассказывает заведующая дневным стационаром ГУЗ «Тульская областная психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. П. Каменева» Виктория Терешкина.

Откуда берется деменция

Виктория Терешкина — Дегенеративные заболевания головного мозга — в числе самых распространённых патологий, которые встречаются у пожилых людей. Одно из них — болезнь Альцгеймера. Она чаще всего становится причиной деменции — стойкого снижения умственных способностей у взрослых. На поздней стадии заболевания присоединяются двигательные нарушения из-за скованности. Человек не может самостоятельно передвигаться и выполнять простейшие действия, например держать ложку или карандаш. Раньше, когда не было необходимых лекарств, такой пациент мог только лежать в позе эмбриона.

В нашем учреждении наблюдаются 115 пациентов с деменцией при болезни Альцгеймера, а общее число туляков, страдающих различными формами слабоумия — 244 человека.

По словам Виктории Терешкиной, природа болезни Альцгеймера до сих пор полностью не изучена медиками.

— Впервые это заболевание было описано в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. Есть несколько теорий, почему оно возникает, но истинная причина так достоверно и не установлена.

Кто в группе риска

Когда болезнь прогрессирует, в сосудах возрастает количество «бляшек». Их скопление нарушает работу мозга.

По статистике, с момента появления первых симптомов болезни Альцгеймера пациенты живут ещё около 10 лет.

Играет роль и возраст, в котором болезнь проявляет себя: он может быть ранним (до 65 лет) и поздним (после 65 лет). Риск раннего развития болезни Альцгеймера возрастает при наличии наследственности и черепно-мозговых травм. Позднее начало чаще связано с сосудистыми заболеваниями головного мозга, сахарным диабетом и ожирением.

— Проще говоря, у людей, чьи ближайшие кровные родственники в старости страдали болезнью Альцгеймера, риск развития заболевания выше, чем у других. Но это не делает болезнь Альцгеймера неизбежной. Каждый может снизить риск за счёт здорового образа жизни.

По статистике, на долю болезни Альцгеймера с ранним началом приходится не менее 5% всех случаев заболевания. С возрастом риск растёт: заболевание обнаруживается почти у 10% людей 65+ и почти у половины людей 85+. Кстати, женщины более подвержены этому недугу, нежели мужчины.

Как распознать первые признаки болезни

Первые признаки болезни Альцгеймера можно заметить при общении с пациентом в повседневной жизни. Одним из первых «тревожных звоночков» является неспособность к усвоению новых знаний, умений и навыков, а также ухудшение памяти.

— Если ваш пожилой родственник после неоднократных объяснений никак не может запомнить, как проверить баланс на телефоне или отправить сообщение в мессенджере — это повод насторожиться, — говорит Виктория Терешкина. — Есть и другие признаки: человек хуже ориентируется в пространстве, с трудом запоминает имена и адреса, может забыть о ранее назначенной встрече или о том, куда он положил свои очки, ключи от квартиры или лекарство, которое принимает. Все эти, на первый взгляд, незначительные эпизоды, которые многие считают «милым и забавным недостатком», — серьёзный повод обратиться к врачу.

А это лечится?

К сожалению, способов, позволяющих полностью вылечить болезнь Альцгеймера, нет. Но можно замедлить прогрессирование заболевания, улучшить качество жизни больного и членов его семьи, которые за ним ухаживают.

— Есть лекарственные препараты, которые могут временно облегчить симптомы и замедлить развитие болезни Альцгеймера, подарить пациенту несколько лет нормальной, полноценной жизни, — говорит Виктория Терешкина. — Главный фактор здесь — начало лечения при первых признаках заболевания, когда интеллектуальные способности ещё не нарушены.

«Бляшки», говорящие о развитии болезни Альцгеймера, можно заметить на МРТ головного мозга. Поэтому людям, находящимся в группе риска, важно не пренебрегать рекомендациями врачей и добросовестно проходить все назначенные ими обследования.

Помимо медикаментозного лечения, замедлить развитие болезни поможет стимулирование интеллектуальных способностей. Умственная активность для мозга — по сути то же самое, что тренировки в спортзале для мышц. Если поддерживать интеллект «в тонусе», шансы на долгую полноценную жизнь в здравом уме и твердой памяти вырастут во много раз.

— Есть множество простых способов сохранять здоровье мозга и бороться со снижением памяти — от бытовых до творческих. К бытовым относятся разные вспомогательные приспособления — таблетницы, в которые можно разложить лекарства по дням или часам приёма, напоминания в телефонах, календари, часы и т. д. Они не дадут забыть о повседневных делах.

Творческие способы — чтение, заучивание стихов, разгадывание кроссвордов, ребусов, головоломок, игра на музыкальных инструментах, изучение иностранных языков, рисование, путешествия — всё, что даёт нам новую «пищу для ума» как в прямом, так и в переносном смысле. Освоение новой информации заставляет мозг работать активнее, а это одно из ключевых условий профилактики болезни Альцгеймера.