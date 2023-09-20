Земфира, Матаня, ShooDJa-ChooDJa и SHAGAN: в Тулу съехались этнические музыканты со всей России

Десятки ярких и самобытных артистов приехали в наш город на этно-конференцию, а вечером выступают в кремле. Мы пообщались с ними и узнали, в чем же прелесть этнической музыки.

Этническая музыка объединяет в себе традиционную народную и популярную музыку, используя элементы фолк-музыки. Даже есть такой английский термин world music — «музыка мира».

Музыканты приехали в наш город на три дня — пообщаться, заявить о себе и познакомить туляков со своим творчеством.

Земфира Рашитова приехала к нам из Уфы, Республика Башкортостан. Она представляет культуру башкирского народа и играет на национальном духовом инструменте курай. Это продольная флейта, сделанная из растения курай.

— В мою жизнь народное творчество пришло вместе с бабушкой, — рассказывает Земфира. — С самого детства мы с ней гуляли по лесу, пели песни. А с кураем я познакомилась в музыкальной школе. Впоследствии я окончила Уфимское училище искусств и факультет башкирской музыки в Уфимском государственном институте искусств.

Путь Земфиры как музыканта очень необычный. Курай всегда считался мужским инструментом, но ей удалось сломать стереотипы. На сегодняшний день Земфира — единственная в мире девушка, которая выступает на концертах с этим инструментом. В 2018 году Земфира Рашитова стала стипендиатом главы республики Башкортостан за высокие достижения в учебе и научно-исследовательской работе.

— Инструмент этот сам пришел в мою жизнь. В подростковом возрасте я болела, и врачи сказали, что нужно укреплять легкие. И мама записала меня в музыкальную школу на духовой инструмент — и там был только курай.

Через три года я уже вышла на сцену как участница большого республиканского конкурса кураистов. Все мужчины — и я одна девушка.

Заняла там третье место! В то время для меня это был риск: как сложится моя судьба? будет ли это востребованным? найду ли я себе работу?.. Но инструмент вел меня по жизни, и после выступления на конкурсе я четко знала, что курай со мной навсегда.

Зрители очень тепло воспринимают мое творчество. Я работаю в Государственном концертном зале «Башкортостан» солисткой и руководителем этно-проекта «Хазина» и детского ансамбля кураистов «Колонсак». Мы стараемся делать этнику более популярной и доступной для всех слушателей.

Земфира много гастролирует по стране. А бывая за границей, снимает для своей аудитории в соцсетях ролики:

— Я играю на курае на фоне самой популярной достопримечательности страны. Играла на Великой Китайской стене, на Бурдж-Халифа в Эмиратах, в Таиланде играла верхом на слоне. А на Камчатке играла на вулкане! Вот такие эксперименты (смеется).

Наталия Дзыга представляет этнический проект ShooDJa-ChooDJa. Артистка по национальности русская, живет в Подмосковье, но уже почти 30 лет поет редкие удмуртские календарные обрядовые песни, языческие молитвы,

популяризирует уникальную певческую традицию удмуртов и бесермян (малочисленный финно-угорский народ в России, живет на северо-западе Удмуртии. — Прим. авт.). И все это — сквозь призму современной электронной музыки.

— Каждое мое выступление — это концерт-лекция. Я всегда рассказываю много интересного и, конечно, пою. ShooDJa-ChooDJa — это одно из самых древних названий рода в Удмуртии.

Как у большинства детей Советского Союза, у меня в детстве была музыкальная школа. Затем я поступила в музыкальное училище и попала на первый музыкальный курс отделения народного хора. На курсе — шесть человек, и все — удмурты, которые прекрасно говорили на своем языке, соблюдали свои традиции.

Благодаря этим ребятам я влюбилась в удмуртскую культуру.

Критически отношусь к тому, как я говорю на удмуртском, я хорошо пишу и читаю на этом языке. Это очень сложный язык, не сравнится ни с английским, ни с французским. 16 падежей! Но не любить его невозможно. Особенно если ты расшифровываешь песни, которые уже давно не поют.

На сцене Наталия всегда выступает в национальных удмуртских нарядах.

— Это реплика южно-удмуртского женского костюмного комплекса. Вязаные гетры, лапти ручной работы, шерстяное платье из домотканого материала, фартук «Айшет». Украшения — мониста, это заимствование у тюркских народов. Никогда не любили золото, считали его грязным металлом.

— На голове обязательно платок, чалма — головное полотенце, которое защищает женщину от всех злых сил, пока она находится в детородном возрасте.

По словам Наталии, ее творчество — это дело всей ее жизни.

— Я этим живу! — улыбается артистка.

Певица из Липецка Матаня (в жизни Татьяна Кочурина) известна всем любителям музыкальных телепроектов. Сначала Таня заявила о себе в шоу «Песни на ТНТ», затем ярко блистала в проекте Первого канала «Голос» в команде Александра Градского. А в этом году стала победительницей шоу «Звезда» на одноименном канале — артистка выиграла миллион рублей.

Любовь к музыке Тане привили родители, в 4 года они отдали девочку в ансамбль «Казаки России». Так она познакомилась с казачьей культурой, с народной культурой.

— Я занималась как советской эстрадной песней, так и фольклором, изучением корней. Поняла, что нужно двигаться в ногу со временем, приехала в Москву, поступила в театральный вуз. И тут я подумала: «А что если не отказываться от тех знаний, что у меня уже есть, а привнести в народную культуру современность?» Вот так родился проект «Матаня», мне тогда было 19 лет. Мой первый трек сразу попал на телевидение. Вот так все завертелось-закрутилось.

Я сама называю этот жанр, который изобрела, дарк-фолк-кабаре. Это электронная музыка, местами тяжелая, мрачная, с фольклорным топ-лайном, голосом и очень эпатажным видом. На проекте «Голос» я исполнила две своих народных композиции.

Раньше мне казалось, что проект «Матаня» — это такое миссионерство. У меня была задача связать традиции и современных слушателей, в первую очередь моих ровесников. Я думала, как заинтересовать людей, которые ничего не знают о фолке и не имеют к нему никакого отношения.

Сейчас я уже не считаю себя миссионером, просто делаю то, что люблю.

В мое репертуаре сейчас очень разная музыка.

В этом году на музыкальные площадки выпущена большая часть музыки Матани.

— Я не монетка, чтобы понравиться всем. Делаю то, что люблю сама, и пытаюсь найти единомышленников. У меня очень разношерстная аудитория, особенно после телепроектов. Есть взрослая публика, которая остро воспринимает эксперименты, особенно над народной музыкой. Цифры на стриминговых площадках радуют. Вчера смотрела статистику: на Яндекс Музыке меня слушают 130 тысяч человек в месяц! Это приятно! Я не сомневаюсь, что это мой путь. И может быть, через пять лет я уже приеду к вам заслуженной артисткой России (улыбается).

Болгарин Владислав Шаган (SHAGAN) входит в двадцатку лучших этнических проектов России по версии международного жюри премии Russian World Music Awards. Проект, лидером которого является Владислав, возник вокруг очень редкого инструмента — китайской цитры гучжэн (дальний родственник русских гуслей. — Прим. авт.). Его талант и стиль оценили во всем мире.

— Более близкий родственник — бурятский ядган, башкирский ятаган, хакасский чатхан. Похожие инструменты есть. Но в Китае самый древний инструмент нашли 2,5 тысячи лет назад.

Я самоучка, учился играть онлайн. В прошлом году мои китайские коллеги прислали мне в подарок свой инструмент в знак признательности и высокой оценки мастерства.

Они ценят, что я, изучив все традиционные техники, нашел свой уникальный стиль игры, я создаю авторскую музыку. Ее прелесть в том, что я соединяю древность и современность, от древнего мелодического хода до нео-классического. Соединяю гучжэн с флейтами, так никто никогда не делал. Это смелые эксперименты (смеется).

С этим инструментом я открыл для себя новый уровень возможностей. В нем есть философия. На нем не просто игра, это танец дракона и феникса. Правая часть инструмента — голова дракона, левая — хвост феникса. Правая рука — лапа дракона, левая — лапа феникса. Они танцуют — и рождается музыка.

Посмотреть и послушать выступления этнических музыкантов можно сегодня и завтра с 19.00 в Тульском кремле. Вход свободный.