Турнир по Worms
22 сентября в баре «Флигель» пройдет первый в истории Тулы турнир по Worms, который завершится бетонным рейвом.
Турнир по Worms Armageddon 1999 года на эксклюзивных картах с тульским флёром. Запись на турнир будет проходить непосредственно на мероприятии.
А сразу после червегеддона стартует «черверейв», где под жирнейший сет от Бетонного Осла можно будет вдоволь подрыгать конечностями (если они у вас есть).
Будет странно и весело. Не промажьте!
Вход свободный.
Место: бар «Флигель» (ул. Фридриха Энгельса, 53).
Где и когда?
Тула , Тула
22 сентября 2023, пятница
19:00
24 сентября - 4 октября
21 - 27 сентября
25 сентября, понедельник 00:00
26 сентября, вторник 00:00
19 августа - 27 сентября
21 - 27 сентября