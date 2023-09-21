22 сентября в баре «Флигель» пройдет первый в истории Тулы турнир по Worms, который завершится бетонным рейвом.

Турнир по Worms Armageddon 1999 года на эксклюзивных картах с тульским флёром. Запись на турнир будет проходить непосредственно на мероприятии.

А сразу после червегеддона стартует «черверейв», где под жирнейший сет от Бетонного Осла можно будет вдоволь подрыгать конечностями (если они у вас есть).

Будет странно и весело. Не промажьте!

Вход свободный.

Место: бар «Флигель» (ул. Фридриха Энгельса, 53).