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Диктофон

Диктофон

24 сентября в «Типографии» выступит «Диктофон» — российская музыкальная группа в жанре панк и инди-рок. Они не выходят на бис, играют концерты "здесь и сейчас" в строгих костюмах, занимаются своими записями и клипами самостоятельно и поют о том, о чём не принято говорить вслух. 

Непредсказуемость выступлений ставит «Диктофон» в ряд продолжателей дела Джима Моррисона и Пита Доэрти, а безупречный стиль придется по душе поклонникам классического кинематографа, русской литературы и авангардной живописи.

Стоимость: от 500 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 сентября 2023, воскресенье
20:00
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