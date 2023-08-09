Диктофон
24 сентября в «Типографии» выступит «Диктофон» — российская музыкальная группа в жанре панк и инди-рок. Они не выходят на бис, играют концерты "здесь и сейчас" в строгих костюмах, занимаются своими записями и клипами самостоятельно и поют о том, о чём не принято говорить вслух.
Непредсказуемость выступлений ставит «Диктофон» в ряд продолжателей дела Джима Моррисона и Пита Доэрти, а безупречный стиль придется по душе поклонникам классического кинематографа, русской литературы и авангардной живописи.
Стоимость: от 500 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 сентября 2023, воскресенье
20:00
26 сентября, вторник 00:00
21 - 27 сентября
21 - 27 сентября
24 сентября - 4 октября
25 сентября, понедельник 00:00
19 августа - 27 сентября