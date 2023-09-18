2К16 PARTY
23 сентября в «Типографии» пройдет самая хайповая вечеринка 2К16 PARTY. А ты шаришь? Докажи всем! Доставай свой самый крутой шмот — худи «трэшер» и, конечно, мертвые найки!
Дикий «дэнс» на танцполе будет сопровождаться под лучшие треки 2016 и ближайших к этому периоду годов – от всеми любимого «Фары» до Crystal Castles, от клауд рэпа до Arсtic monkeys. Взгрустнем на баре под невероятную Lana del rey и Bones, и конечно поорем песни Lizera.
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 сентября 2023, суббота
22:00
21 - 27 сентября
25 сентября, понедельник 00:00
26 сентября, вторник 00:00
24 сентября - 4 октября
21 - 27 сентября
19 августа - 27 сентября