23 сентября в «Типографии» пройдет самая хайповая вечеринка 2К16 PARTY. А ты шаришь? Докажи всем! Доставай свой самый крутой шмот — худи «трэшер» и, конечно, мертвые найки!



Дикий «дэнс» на танцполе будет сопровождаться под лучшие треки 2016 и ближайших к этому периоду годов – от всеми любимого «Фары» до Crystal Castles, от клауд рэпа до Arсtic monkeys. Взгрустнем на баре под невероятную Lana del rey и Bones, и конечно поорем песни Lizera.



Стоимость: от 300 руб.