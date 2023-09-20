22 сентября в «Типографии» пройдет техно вечеринка NOCTURNE.



Соберёмся вновь, чтобы открыть осенний сезон уникальных для города быстрых ритмов на грани techno и trance музыки.

К привычному составу присоединяется молодая кровь в лице TOOBORINGTOOLISTEN. В этот раз вас так же ждёт продолжение синестезийных экспериментов с звуком, светом, видео и пространством. До встречи на тацнполе.

NICK VOBEV;

NIKTONEUZNAEDT;

MECHA GP;

SHAMARA V KLEENKE;

TOOBORINGTOOLISTEN.

Стоимость: от 400 руб.