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NOCTURNE

NOCTURNE

22 сентября в «Типографии» пройдет техно вечеринка NOCTURNE.

Соберёмся вновь, чтобы открыть осенний сезон уникальных для города быстрых ритмов на грани techno и trance музыки. 

К привычному составу присоединяется молодая кровь в лице TOOBORINGTOOLISTEN. В этот раз вас так же ждёт продолжение синестезийных экспериментов с звуком, светом, видео и пространством. До встречи на тацнполе.

  • NICK VOBEV;
  • NIKTONEUZNAEDT;
  • MECHA GP;
  • SHAMARA V KLEENKE;
  • TOOBORINGTOOLISTEN.

Стоимость: от 400 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 сентября 2023, пятница
23:00
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