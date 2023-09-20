NOCTURNE
22 сентября в «Типографии» пройдет техно вечеринка NOCTURNE.
Соберёмся вновь, чтобы открыть осенний сезон уникальных для города быстрых ритмов на грани techno и trance музыки.
К привычному составу присоединяется молодая кровь в лице TOOBORINGTOOLISTEN. В этот раз вас так же ждёт продолжение синестезийных экспериментов с звуком, светом, видео и пространством. До встречи на тацнполе.
- NICK VOBEV;
- NIKTONEUZNAEDT;
- MECHA GP;
- SHAMARA V KLEENKE;
- TOOBORINGTOOLISTEN.
Стоимость: от 400 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 сентября 2023, пятница
23:00
24 сентября - 4 октября
21 - 27 сентября
25 сентября, понедельник 00:00
26 сентября, вторник 00:00
19 августа - 27 сентября
21 - 27 сентября