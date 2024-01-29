Озвучено по версии «Кураж-Бамбей»: Денис Колесников рассказал, как стал голосом крутых сериалов

Фото Александра Воронина, кластер «Октава»

27 января в кластере «Октава» прошла встреча с основателем студии «Кураж-Бамбей», голосом «Теории большого взрыва» и «Как я встретил вашу маму».

Денис рассказал поклонникам о различиях дубляжа и озвучки, о том, как сделал для своей мамы пилот «Теории большого взрыва» и есть ли сегодня возможность создать свою команду.

«Меня сформировала эпоха MTV»

Многие думают, что проект «Кураж-Бамбей» — столичная штучка, но сам основатель студии всю жизнь живет в Тольятти.

— В детстве играл в «Денди» и слушал «Европу плюс». У нас был телеканал «ВАЗ ТВ», который работал с 9 утра до 9 вечера. Всю ночь крутили европейское MTV: посмотрел новости с завода «АвтоВАЗ», а потом клипы Nirvana, Smash Mouth, 2PAC. Меня сформировала эпоха MTV и VHS-кассет с фильмами в дубляже Володарского, Михалева и Гаврилова.

В озвучку Денис пришел не сразу. Сначала были пять лет учебы на дизайнера и подработки в студии. В юности времени зря не терял — устраивал R’n’B-вечеринки и читал рэп. Однажды даже выиграл конкурс на лучшего двойника Eminem и попал на концерт знаменитого рэпера в США.

Поворотной точкой стал… институтский выпускной. Прямо накануне вручения диплома Дениса бросила девушка.

— Разбитое сердце не дало поехать на праздник. Пока мои одногруппники отдыхали, я сидел всю ночь и думал, что делать дальше. Вдруг понял, что рисовать логотипы и быть дизайнером мне неинтересно. Попалась на глаза местная газета с объявлениями. Увидел: в местную радиостанцию требуется ведущий в новостной отдел. Вспомнил, как любил эфиры «Европы плюс» в детстве и — позвонил!

Полтора месяца Денис читал новости, пока начальство не вызвало его к себе, заявив, что его голос «слишком бодр и весел» для чтения новостей. Ему предложили вести новое утреннее шоу.

— Тогда я еще не знал, что два года буду вставать в пять утра...

Колесников признался: пытался покорить Москву, но в «Европу плюс» без связей прорваться не удалось. Проработав какое-то время на хип-хоп-станции «Некст», вернулся в родной Тольятти и снова попал на утреннее шоу.

Озвучил пилот «ТБВ» для мамы

2008 год — время, когда на торренты просачивались иностранные фильмы с английскими субтитрами. После очередного утреннего эфира Денис приехал на обед к маме. По телевизору шло «безумное российское мыло из 458 серий».

— Конечно, это снимали для таких домохозяек, как она. Я это смотреть не мог. Говорю ей: «Мам, тут про физиков молодых сняли классный сериал. У меня на флешке есть». Она согласилась посмотреть. А там только английские субтитры, которые она читать не успевала. Дома была звуковая карта и микрофон. Пообещал маме озвучить серию и привезти.

На озвучку 20-минутного пилота «ТБВ» ушло шесть часов.

— Материнское сердце может растопить любая поделка. Долговязый и очкарик разговаривают голосом сына!

Она пересматривала эту серию с соседкой. И не один раз! У меня есть подозрение, что Зинаида Петровна слила ее в Сеть. Ведь после этого друзья сказали, что нашли эту серию с моим голосом на торрентах...

Так и начал Денис озвучивать сериал, который стал культовым в России во многом благодаря его голосу. Брал английские субтитры, которые сливали в Сеть такие же любители. Затем к знаменитой «ТБВ» присоединился «Все ненавидят Криса».

На сайте «Кураж-Бамбея» был форум с темой, где зрители оставляли свои пожелания. Очень многие просили озвучить «Как я встретил вашу маму».

— Я стараюсь выбирать сериалы, которые нравятся. Это важно. Бывало, что сериал не заходит, а потом влюбляешься. «Как я встретил вашу маму» — ситком, который продолжает эпоху «Друзей». Когда брался за озвучку, не знал, сколько он продлится. Озвучил пять серий, а потом застрял на девять лет.

По оценке Дениса, озвучка одного сезона занимает год жизни.

Стал голосом телеканала, не обивая пороги московских студий

В 2012 году Денису предложил сотрудничество официальный комедийный телеканал Paramount Comedy. Он официально выкупил сериал «Теория большого взрыва» и захотел показать его в озвучке «Кураж-Бамбея». Денис согласился с условием перезаписать первые три сезона.

— И всё равно пришла аудитория, которая сказала: «Старая озвучка была лучше».

Денис радовался, что получалось работать на крупные проекты удаленно, не покидая родного Тольятти и не обивая порогов студий в столице. После Paramount Comedy стал работать для крупных кинотеатров: Amedia, Wink, «Кинопоиск».

— При этом у меня нет актерского образования, которым в Тольятти, конечно, даже не пахнет. Нужно понимать, что между дубляжом и озвучкой есть разница. Я занимаюсь озвучкой — чтением текста поверх английской речи. А актер дубляжа — зачастую настоящий актер или артист, который полностью вживается в персонажа вплоть до того, что рыдает в микрофон или смеется.

Желающим заняться озвучкой Денис посоветовал не мучать себя скороговорками, а читать по главе любимой книги в день на диктофон.

— Таким образом, вы можете прийти на какой-нибудь сайт и предложить свою аудиокнигу. Ну или как минимум услышать свои ошибки со стороны. Озвучке нужно учиться, как и любому другому ремеслу. Начните записывать для мамы и дяди. Может, кому-то из родственников нужно надиктовать рекламу для магазина или автосервиса. И обязательно выбирайте тему и контент, которые нравятся лично вам. Может, это будут автомобили. Главное, делать то, что вам нравится, и не бросать.

Сейчас очень популярны Shorts. Одно большое видео можно нарезать на маленькие и залить в соцсети. Недавно минутный эпизод из моей озвучки набрал 3 млн просмотров. Я занимаюсь этим 15 лет, а «выстрелила» одна минута.

По словам Дениса, если нравится определенное направление, следует бить в эту точку до упора.

Блиц

Денис ответил на вопросы поклонников и журналистов Myslo.

— Может ли искусственный интеллект заменить человека в озвучании?

— Мы не боимся остаться без работы. Рекламодатели приходят именно за моей подачей и манерой. Живую человеческую эмоцию роботы не заменят. Даже внутри студии мы ставили эксперимент, взяв виртуальный голос известного актера дубляжа, и поняли: разница есть. В озвучке должна быть манера, стилистика. 80% аудитории, может, и не отличит сгенерированный голос от его обладателя. Но 20% услышат фальшь, а это немало. Важна харизма!

— Любимые персонажи?

– Непростой вопрос, поскольку озвучиваю вообще всех персонажей в каждом своем сериале. Если все же выделить, то в «ТБВ» это Леонард Хофстедер, «Как я встретил вашу маму» — Маршал Эриксен. Они близки по психотипу и характерам. В «Детстве Шелдона» нравится озвучивать Мисси. Это вообще большой вызов для голоса озвучивать детей. Еще у техасцев свой интересный акцент.

— Бывает такое, что в жизни Вы случайно говорите голосом персонажа?

— Нет. Говорю своим обычным голосом, не используя интонации и фразы персонажей, которых озвучиваю. Чаще всего это происходит на каких-то встречах с аудиторией, когда люди просят на камеру записать им что-то голосом того или иного героя.

— Какие техники помогают сосредоточиться на озвучке того или иного персонажа?

– Поверьте, все, что нужно, — прийти в студию и включить микрофон. А вот когда начинаю новый проект, больше прислушиваюсь, как актеры говорят в оригинале, как играют голосом, и стараюсь подстроиться под них.

— Что значит «Кураж-Бамбей»?

— Это наше выражение с Поволжья. Я его услышал от дедушки. Означает безудержное веселье. Так говорили: «Вот сегодня у нас будет кураж Бомбей после дискотеки с девчонками». Но чтобы не обидеть жителей индийского города, запатентовывая название студии, пришлось написать «Бамбей» через «а».