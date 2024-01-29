В Тульском цирке состоялась премьера шоу «Балаган»

erid: 4CQwVszH9pWvoHewcsr, фото Екатерины Беловой

В субботу, 27 января, в Тульском цирке состоялась премьера новой программы «Балаган». Оружейная столица стала вторым городом, который увидел это яркое шоу. Спектакль включает в себя попурри самых разнообразных цирковых жанров.

На арене появляются турнисты, от которых захватывает дух, гимнастка в невероятно красивых костюмах и дуэт веселых клоунов «Внуки лейтенанта Шмидта». И все это с уникальными декорациями и под авторскую музыку — такое представление вы запомните надолго!

Сергей Колганов и Олег Белогоров, дуэт «Внуки лейтенанта Шмидта»:

— Мы волновались, но тульские зрители нас поддержали. Мы в Туле уже в четвертый раз за карьеру, и нам всегда нравится выступать в этом городе, потому что здесь любят цирк.

Нас здесь рады видеть, и это взаимно. Зрители отзывчивые, они охотно участвуют в наших номерах. Кстати, никаких подставных зрителей у нас нет. Всех героев мы выбираем случайно: приглядываем их себе из-за шторки, примерно понимаем, кто готов идти на контакт.

Программа современная, но в то же время многие взрослые, увидев представление, обязательно вспомнят детство. Все потому, что «Балаган» включает в себя незаслуженно забытые цирковые жанры, например скакалку. Выглядит впечатляюще!

На манеже во время представления появляется много животных: смешные гуси, невероятной красоты лошади и разноцветные попугаи.

Очень впечатляет номер с тиграми и львами. Его представляет обладатель Специального приза жюри Международного фестиваля циркового искусства «Без границ», дрессировщик из Гватемалы Карлос Брешани.

Под его руководством тигры и львы показывают себя во всей красе, исполняют трюки и даже прыгают через горящее кольцо.

Еще один необычный артист программы — огромный индийский слон. Номер с ним показывает дрессировщица Майли Монни, обладательница Специального приза жюри Международного фестиваля циркового искусства «Без границ».

В номере принимают участие еще и дети дрессировщицы. 12-летняя Кристель и 8-летний Кристиан со слоном знакомы с раннего детства и очень дружны с ним.

Майли Монни, дрессировщица:

— Слониху зовут Мара, ей 49 лет, она весит четыре тонны. Мне не страшно выходить на манеж с детьми: Мара слушает мои команды, поэтому не навредит им, я ей верю. К тому же она очень любит детей: и моих, и всех остальных. Она радуется, когда они подходят фотографироваться или угощать ее.

Я работаю с Марой уже 7 лет. Мне с ней несложно: она — как ребенок. Показываю ей, что нужно делать, а потом потихоньку тренируемся. Мару я воспринимаю как своего третьего ребенка, поэтому у нас очень хороший контакт с ней.

Премьера была очень фееричной. Зрители рассказали Myslo, что их впечатлило больше всего.

Наталья с внучкой Владой:

— Представление очень красочное, костюмы шикарные. Внучка в восторге, она очень любит цирк. Когда приезжает в гости, мы всегда ходим на представления. Были на новогоднем шоу и сейчас тоже решили не пропускать. Внучка больше всего ждала тигров, а мне понравилось вообще все!

Марина с дочкой Викой:

— Мы с двумя дочками приехали из Орла, решили устроить себе небольшой праздник. Впервые в Тульском цирке, так что впечатлений много. Нам все нравится. Больше всего впечатлили акробаты, ну и тигры, слон — конечно, вне конкуренции!

Вера с сыном Мироном:

— Вчера была на предпремьерном показе, впечатлилась и на премьеру пришла уже с сыном. Все воспринимается по-другому, программа очень интересная, номера крутые. Сильно впечатлили акробатические выступления, а еще попугаи — очень красиво!

Программа «Балаган» пробудет в Тульском цирке до 25 февраля. Билеты ищите в кассах цирка и на сайте circus-tula.ru.

ООО «Циркус». Реклама.