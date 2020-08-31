Делаем современный ремонт в квартире, доме или офисе

В нашем обзоре – магазины и компании, где можно приобрести качественные материалы для ремонта, вызвать специалистов на дом и доверить всё профессионалам.

Магазин «Мир отделки»

Студия дизайна и интерьера AURA

Студия натяжных потолков Valenti

Студия дизайна и интерьера AURA Хотите продуманный, функциональный и красивый интерьер? Мечтаете превратить самые смелые идеи в реальность? Тогда вам в студию дизайна и интерьера AURA. Студия имеет внушительный опыт работы в своей сфере. Ее специалисты уже много лет создают дизайн-проекты жилых и коммерческих помещений любого стилистического направления и сложности.

AURA — это не просто дизайн студия, это помощник и путеводитель вашего ремонта!

В составе команды имеются профессиональные дизайнеры, архитекторы, строительная бригада, декораторы и мебельщики, которые воплотят в жизнь любые ваши пожелание под индивидуальное исполнение.

Услуги студии:

разработка дизайн-проектов для домов, квартир, нежилых помещений, офисов, магазинов, ресторанов,

архитектурное проектирование,

проектирование ландшафтного дизайна,

комплектация объектов отделочными материалами, мебелью, предметов интерьера, освещением и текстилем,

создание 3D-визуализации интерьера и экстерьера и архитектурных объектов любой сложности,

ремонтные работы,

изготовление мебели.

Вам не нужно тратить свои силы и нервы – AURA возьмет ваш ремонт на себя!

Николай Тараненко — владелец студии, главный дизайнер.

– Все наши интерьеры разные и неповторимые, как и наши клиенты. Создавать интерьер – очень сложный, но увлекательный процесс, ведь я продумываю каждую мелочь.

Дизайн квартиры в ЖК «Первомайский», Тула. Дизайнер, визуализатор Николай Тараненко:

От классики до современности – студия разрабатывает интерьеры любого стилистического направления!

Дизайн загородного дома в Московской области, дизайнер, визуализатор Николай Тараненко:

Галерея показать все фотографии 9 – Интерьер выполнен в стиле эклектика. Достаточно спокойная отделка помещения в тандеме с ярким буйством красок декора, мебели и текстиля. Интерьер разрабатывался для активной и энергичной семьи из пяти человек. Не упустите специальное предложение! Только до 1 октября успейте заказать дизайн-проект по старой цене: 1100 руб. за кв. м вместо 1500 руб. Дизайн спален от студии AURA такой разный, но каждый по-своему очарователен.

Елена Афанаскина — коммерческий директор, дизайнер:

– Каждый раз, когда я разрабатываю новый проект, вкладываю в него не только свои знания в области дизайна, но и частичку себя, поэтому каждый проект сделан с душой.

Дизайн коттеджа в персиковых тонах. Московская область, дизайнер, визуализатор Елена Афанаскина:

– Данный проект разрабатывался для молодой романтичной пары, любящей долгие вечерние посиделки большой компанией. Главной задачей стояло разделить помещение на зоны для удобного времяпрепровождения: зона кухни, зона отдыха и зона столовой. Дизайн квартиры в стиле эклектика, Тула, дизайнер, визуализатор Елена Афанаскина: Галерея показать все фотографии 9 – Один из самых любимых наших проектов. Гостиная и кухня в стиле эклектика. Проект выполнен в серых и белых тонах, с красными акцентами и, конечно же, постерами, которые делают интерьер уникальным в своем роде. Дизайн ванной комнаты в коттедже, Тула, дизайнер, визуализатор Елена Афанаскина: Галерея показать все фотографии 6 – Ванная комната в загородном доме выполнена в темных тонах из керамогранита с использованием ярких геометрических вставок. Основным акцентом в этой ванной служит зона умывальника с зеркалом. Раковина выполнена из цельного речного камня, а за зеркалом располагается панно ручной работы. Студия находится по адресу: Тула, ул. Кирова, 135, корп. 1, офис 303.

Тел. +7 (902) 841-46-01.

Натяжные потолки в последние десятилетия приобрели огромную популярность, и это неудивительно — их монтаж занимает пару часов, а служат они более 15 лет, сохраняя свежий и привлекательный вид. По разнообразию цветов и фактур, а также возможностей дизайна натяжным потолкам нет равных.

Натяжные потолки в Туле в широком ассортименте можно найти

в компании Valenti.

На тульском рынке она работает одиннадцатый год, за это время накопила большой опыт и зарекомендовала себя надежным подрядчиком с хорошей репутацией. Квалифицированные специалисты устанавливают потолки в квартирах, частных домах, коттеджах, офисных, торговых и других помещениях. Мастерам под силу воплощение самых сложных проектов быстро и качественно.

За что туляки ценят компанию Valenti?

Работа начинается с создания дизайн-проекта и его согласования с заказчиком. Расцветка, фактура, тип покрытия и другие параметры подбираются под особенности интерьерного стиля;

специалисты компании Valenti делают всю работу «под ключ». К уникальному дизайн-проекту, изготовленному с учетом пожеланий клиента, будут подобраны оптимальные решения для интерьера;

потолки изготавливают на оборудовании европейского производства. Для нанесения фотопечати используется современный японский станок. Такие потолки прослужат не одно десятилетие;

доступная цена. Такой вариант отделки доступен абсолютно всем;

заказы выполняются в короткие сроки. Современное оборудование и профессионализм исполнителей позволяют быстро выполнить работы даже в большом помещении. Монтаж производится после замера в течение двух рабочих дней.

на все виды работ предоставляется гарантия.

Студия настолько уверена в качестве своей работы, что дает 10-летнюю гарантию на все натяжные потолки.

Рассчитать примерную стоимость работ можно прямо на сайте. На нем же всегда можно узнать об актуальных акциях. Например, сейчас при заказе потолков компания дарит клиенту светильник или гардины.

Здесь же можно сделать бесплатный вызов замерщика, который при необходимости расскажет обо всех подходящих вариантах материалов и конфигураций натяжных потолков. Замерщик приедет к вам домой в необходимой защите — в перчатках и маске. Договор на работы можно будет заключить без посещения офиса.

Студия натяжных потолков Valenti воплотит в жизнь все ваши желания, обращайтесь!

Тула, ул. Марата, 100.

Тел. 8 (4872) 58-58-58 .

valenti71.ru

При выборе новых окон каждый хочет, чтобы они надежно служили не один десяток лет, не теряя при этом всех своих эксплуатационных характеристик, защищая и оберегая помещение от холода и сырости. Компания «Эконом-сервис» предлагает надежные и качественные металлопластиковые окна от всемирно известного производителя с проверенной репутацией — Rehau.

Монтажники компании быстро и аккуратно проведут демонтаж старых конструкций и установят новые, а также приедут по вашему вызову в течение всего гарантийного срока, если возникнут неполадки.

Вы сможете обратиться в эту компанию и в дальнейшем, для периодической настройки фурнитуры, замены резиновых уплотнителей и других необходимых работ по обслуживанию.

В «Эконом-сервис» можно заказать как окна обычной формы, так и застеклить оконные проемы нестандартной конфигурации и установить окна с нестандартной конструкцией открывания.

Воплощайте в жизнь самые смелые дизайнерские решения в доме и квартире!

Выбирайте классические бюджетные варианты или закажите металлопластиковые окна с улучшенными шумоизоляционными или теплоизоляционными характеристиками, с защитой от взлома.

«Эконом-сервис» предложит вам на выбор обычные лаконичные и универсальные белые пластиковые окна или окна с цветными ламинированными рамами и с самыми разнообразными декорами.

Долговечные и прочные подоконники – еще одна важная часть окна. «Эконом-сервис» предлагает подоконники от проверенных производителей DANKE и Crystallit. Они изготовлены на ПВХ-основе и покрыты специальным глянцевым ламинатом или многослойной ультрасовременной пленкой из акриловых смол производства Германии различных расцветок, имитирующих мрамор или дерево.

Эти подоконники обладают повышенной прочностью за счет уникальных внутренних ребер жесткости, а также устойчивостью к нагрузкам, царапинам и влаге. Вы сможете легко чистить их идеальную глянцевую поверхность без применения специальных средств.

Компания «Эконом-сервис» предлагает современную европейскую разработку для защиты от надоедливых насекомых и пыли – вставные москитные сетки Plisse.

Преимущества вставной сетки Plisse:

Легко снимается и ставится: монтаж производится максимально быстро.

Для установки не требует сверления дополнительных отверстий в оконном профиле.

Единственная москитная сетка, которая действительно гипоаллергенна, т. е. плотно прилегает к раме, не оставляя зазоров.

плотно прилегает к раме, не оставляя зазоров. Плотное и надежное крепление обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям: ветру, дождю.

Очень прочная и долговечная.

Неприхотлива в уходе.

Выглядит изящно и эстетично.

Вся продукция «Эконом-сервис» сертифицирована ведущими европейскими институтами, имеет гигиенические, пожарные сертификаты, сертификаты ISO и RAL.

Компания «Эконом-сервис»

предлагает установку окон

в рассрочку до 10 месяцев.

Первоначальный взнос – 30%!

Галерея показать все фотографии 5

Тула, ул. Мосина, 29, 2-й этаж, пав. 219 (ТЦ «Мастер»).

Тел.: 8 (4872) 702-902, 8 (920) 741-05-44.

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Строительная компания «Белый дом» работает по всей России, а в Туле филиал открылся год назад. За это время ее клиентами успели стать сотни туляков. Компания занимается поставкой стройматериалов (блоки, кровля, кирпич), а также строительством домов.

Фирма сотрудничает только с проверенными поставщиками, а значит, вся продукция качественная и долговечная. В услуги компании входят:

благоустройство — специалисты выполнят работы любой сложности,

проектирование — разработка и воплощение сложных архитектурных построек,

строительство — фирма занимается строительством оригинальных коттеджей со стоимостью от полутора миллионов рублей, сотрудники бесплатно сделают все расчеты, а также разработают индивидуальный проект,

продажа стройматериалов.

«Белый дом» — один из лидеров на российском строительном рынке. И неудивительно: в ассортименте компании есть то, чего больше никто не предлагает.

Так, в Тульской области фирма является эксклюзивным поставщиком строительных блоков «Волгоградский блок», кирпича «Донские зори», «Красная гвардия», Q-brick. Кроме того, компания предлагает большой выбор стройматериалов фирмы Galeco и Grand Line по низким ценам.

Товары, которые можно приобрести у компании «Белый дом»:

блоки и кирпич,

кровля,

фасады,

заборы,

водосточные системы,

гаражные ворота и двери,

ЖБИ,

фундаменты,

дымоходы и т.д.

Компания предлагает клиентам скидки и устраивает различные акции и розыгрыши. Следите за обновлениями в группе фирмы в Instagram.

За качественными стройматериалами обращайтесь в компанию

«Белый дом»!

Тула, ул. Мосина, 2-а/1.

Телефон 8(4872) 79-43-77.

График работы:

пн.-пт.: 9.00 - 19.00, сб.: 10.00 - 18.00

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