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Концерт NЮ, Party Market и фестиваль библиокультуры: выходные в Туле

Концерт NЮ, Party Market и фестиваль библиокультуры: выходные в Туле

А еще в спектакль в Камерном театре, открытие лыжного сезона и квартирник в «Октаве» — в нашем обзоре выходных.

Когда: 15, 16 декабря, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2700 руб.

NЮ

15 и 16 декабря в Concert Hall выступит Юрий Николаенко (NЮ) — звезда сериала «Улица» на ТНТ (лауреат ТЭФИ), композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

 

Party Market

Когда: 16 и 17 декабря, суббота-воскресенье, 12.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Party Market

16 и 17 декабря в творческом кластере «Октава» пройдет Party Market.

Готовимся к Новому году весело, креативно, музыкально: в программе творческие мастер-классы, анимация, музыка, танцы, активности от молодежного проекта «Октава_Ю» и, конечно, много авторских новогодних подарков от лучших тульских мейкеров. Бесплатная упаковка подарков весь день для всех гостей. Расписание по ссылке.

 

Гутенберг отдыхает!

Когда: 16 декабря, суббота, 10.30.

Где: Тульская областная научная библиотека.

Гутенберг отдыхает!

16 декабря в Тульской областной научной библиотеке пройдет второй день III Ежегодного фестиваля библиокультуры «Гутенберг отдыхает!».

 

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

Когда: 15-17 декабря, пятница-воскресенье.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

С 15 по 17 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2007–2008 годов рождения на призы олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова.

За медали поборются порядка 300 спортсменов из более чем 16 регионов страны и ближнего зарубежья. Торжественное открытие состоится 16 декабря в 14.00.

 

Открытие лыжного сезона

Когда: 17 декабря, воскресенье, 12.00.

Где: Косая Гора, ул. Максима Горького, 72..

Открытие лыжного сезона

17 декабря лыжероллерный центр «Веденино» примет всех любителей лыжного спорта. Старт новому сезону дадут областные соревнования «Открытие лыжного сезона 2024». В турнире примут участие порядка 500 спортсменов из Тульской, Воронежской, Калужской, Орловской и Московской области.

 

Любовная отповедь

Когда: 16 декабря, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Любовная отповедь

16 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
 
 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 16 декабря, суббота, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Квартирники в кафе «Октавы»

16 декабря в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы Single Malt.

Мелодичный рок, брейки и стихи – всё группа Single Malt. Победители 
тульского фестиваля «Молотняк-2021». Немного панк-рока и поэзии о неадекватной юности и странных мечтаниях, размышления о смысле жизни и поиски себя в ней, о ярких чувствах и желании любви. 

На квартирнике услышим новые душевные песни и проверенные 
рокерские боевики группы. Споем вместе с друзьями и немного 
пофитуем с гостями.

а что в кино?

Мальчик и птица 



Мальчик Махито сильно тоскует по матери, которая загадочным образом исчезла во время сильного пожара в Токио. Махито перебирается с отцом в небольшой город и однажды на прогулке по окрестностям встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны. Зрелищная история о дружбе и загадках жизни.
 

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сегодня, в 17:44 0
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