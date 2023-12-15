Концерт NЮ, Party Market и фестиваль библиокультуры: выходные в Туле

16 декабря в Тульской областной научной библиотеке пройдет второй день III Ежегодного фестиваля библиокультуры « Гутенберг отдыхает! ».

17 декабря лыжероллерный центр « Веденино » примет всех любителей лыжного спорта. Старт новому сезону дадут областные соревнования «Открытие лыжного сезона 2024». В турнире примут участие порядка 500 спортсменов из Тульской, Воронежской, Калужской, Орловской и Московской области.

За медали поборются порядка 300 спортсменов из более чем 16 регионов страны и ближнего зарубежья. Торжественное открытие состоится 16 декабря в 14.00.

С 15 по 17 декабря в спорткомплексе « Тула-Арена » пройдут Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2007–2008 годов рождения на призы олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова.

Когда: 16 декабря, суббота, 18.30. Где: Тульский камерный драматический театр.





16 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в

мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная

героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за

тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.