Концерт NЮ, Party Market и фестиваль библиокультуры: выходные в Туле

NЮ
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2700 руб.
15 и 16 декабря в Concert Hall выступит Юрий Николаенко (NЮ) — звезда сериала «Улица» на ТНТ (лауреат ТЭФИ), композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.
Party Market
Где: Творческий кластер «Октава».
16 и 17 декабря в творческом кластере «Октава» пройдет Party Market.
Готовимся к Новому году весело, креативно, музыкально: в программе творческие мастер-классы, анимация, музыка, танцы, активности от молодежного проекта «Октава_Ю» и, конечно, много авторских новогодних подарков от лучших тульских мейкеров. Бесплатная упаковка подарков весь день для всех гостей. Расписание по ссылке.
Гутенберг отдыхает!
Где: Тульская областная научная библиотека.
16 декабря в Тульской областной научной библиотеке пройдет второй день III Ежегодного фестиваля библиокультуры «Гутенберг отдыхает!».
Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
С 15 по 17 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2007–2008 годов рождения на призы олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова.
За медали поборются порядка 300 спортсменов из более чем 16 регионов страны и ближнего зарубежья. Торжественное открытие состоится 16 декабря в 14.00.
Открытие лыжного сезона
Где: Косая Гора, ул. Максима Горького, 72..
17 декабря лыжероллерный центр «Веденино» примет всех любителей лыжного спорта. Старт новому сезону дадут областные соревнования «Открытие лыжного сезона 2024». В турнире примут участие порядка 500 спортсменов из Тульской, Воронежской, Калужской, Орловской и Московской области.
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
16 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Творческий кластер «Октава».
16 декабря в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы Single Malt.
Мелодичный рок, брейки и стихи – всё группа Single Malt. Победители
тульского фестиваля «Молотняк-2021». Немного панк-рока и поэзии о неадекватной юности и странных мечтаниях, размышления о смысле жизни и поиски себя в ней, о ярких чувствах и желании любви.
На квартирнике услышим новые душевные песни и проверенные
рокерские боевики группы. Споем вместе с друзьями и немного
пофитуем с гостями.
Мальчик и птица
Мальчик Махито сильно тоскует по матери, которая загадочным образом исчезла во время сильного пожара в Токио. Махито перебирается с отцом в небольшой город и однажды на прогулке по окрестностям встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны. Зрелищная история о дружбе и загадках жизни.