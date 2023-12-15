КВН, SMM, волонтерство и The Hatters: как прошел форум «Молодежь – будущее России»

14 декабря в «Тула-Арене» собралась самая активная молодежь региона. Ребята весь год помогали нуждающимся, создавали новые проекты, обучались, развивались и точно заслужили большой праздник.

Особенно отличившимся вручили региональные награды. Но без подарков не ушел никто. Форум организовали в формате квеста: на 13 тематических площадках ребята могли выполнить задание, получить за него набор стикеров и затем обменять его на подарок.

На форуме среди всех присутствующих устроили лотерею: случайным образом выбрали 15 счастливчиков, которые получили главные подарки — поездку по России.

Завершился форум не менее ярко: перед ребятами выступила группа The Hatters. Зажигали все!

Участники форума рассказали Myslo о себе.

Павел Моторный, руководитель объединения «Мастера стилей»:

— На нашей площадке «Уличный спорт» сегодня можно порисовать на раскраске, на которой изображены города Тульской области в стилистике граффити, почувствовать себя на волне на баланс-борде и потренироваться на переносных брусьях.

У нашего объединения вообще много проектов: выездные туры, муниципальная программа с тренировками и мастер-классами и большие форумы по различным направлениям уличного спорта. А еще мы делаем мерч: стараемся развиваться в области творчества, искать новые форматы.

Ребятам нравится. К нам приходит все больше и больше молодежи, которая хочет заниматься, а новые залы и площадки открываются не только в Туле, но и в районах. Мы помогаем реализовать такие проекты, потому что хотим, чтобы ребята могли развиваться, общаться, расти в спорте.

Мы ждем всех желающих. Чтобы статью частью команды, напишите в наше сообщество в соцсети ВКонтакте, там обязательно ответят на все вопросы. Все занятия бесплатные.

Магомед Алимов, пос. Новогуровский:

— Я вообще человек активный, поэтому пропустить такое событие не мог. Приехал, чтобы расширить кругозор, познакомиться с новыми людьми, узнать о новых направлениях. Форум очень нравится, здесь много классных ребят.

Я состою сразу в нескольких организациях: «Юный патриот боевого братства», вхожу в знаменную группу. А еще у нас в школе есть «Старшая школа», который объединяет старшеклассников. Можно сказать, что мы заместители директора: создаем мероприятия, реализовываем проекты. Такой образ жизни мне нравится.

Мария Евтягина, комиссар отряда «1146»:

— На нашей площадке мы рассказываем о добровольчестве. На наших мастер-классах участники форума делают открытки и браслеты для военных, вышивают сердечки, создают новогодние игрушки и пишут письма для слабовидящих шрифтом Брайля.

Вообще, направлений работы у тульских добровольцев много. Например, сейчас мы реализовываем проект «Снежный десант». Мы выезжаем в отдаленные уголки нашей области, устраиваем там мастер-классы, даем концерты, помогаем по хозяйству, чистим снег. Эта акция зародилась еще в 1969 году на Алтае, но по-прежнему востребована, особенно среди стариков. Они всегда рады нашему визиту.

Если вы тоже хотите помогать, напишите в наше сообщество в соцсети ВКонтакте. Потом нужно будет заполнить анкету и пройти собеседование.

Валерий Степанов, специалист по работе с молодежью тульского медиацентра, представитель площадки SММотри:

— Мы привлекаем новых медиаволонтеров и медиаассистентов для всех молодежных проектов Тульской области. Наш проект успешен уже несколько лет. Ребята в нашей медиашколе получают много полезных знаний в сфере SMM. Для многих из них это шанс параллельно с обучением в школе и университете получить навыки востребованной профессии.

Даже сегодня мы сделали полезные мастер-классы: у нас можно научиться созданию коллажей и стикеров для Telegram.

Всю актуальную информацию о нашем проекте можно узнать в группе соцсети ВКонтакте. Если тебе от 14 до бесконечности — ты всегда можешь присоединиться.

Наза Полвонназирова, руководитель трудового отряда подростков «Львенок»:

— Мы представляем студенческий педагогический отряд из Тульского государственного педагогического университета. Мы существуем больше года и за это время провели уже 28 смен с детьми в качестве вожатых. У нас есть непосредственно вожатые и их помощники — подростки от 16 лет. Но всех объединяет одно — желание развиваться и помогать развиваться другим.

В отряде у нас больше 150 человек, что логично. Для студентов педагогических специальностей наш отряд — возможность получить опыт. Ну и к тому же это отличная команда, в которой каждый может найти друзей.