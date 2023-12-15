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Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

С 15 по 17 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2007–2008 годов рождения на призы олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова.

За медали поборются порядка 300 спортсменов из более чем 16 регионов страны и ближнего зарубежья.

Целью мероприятия является развитие и популяризация греко-римской борьбы в Тульской области и привлечение юных спортсменов к здоровому образу жизни.

Планируется, что на турнир приедут почетные гости: трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, олимпийские чемпионы Шамиль Хисамутдинов, Алексей Мишин, Мнацакан Искандарян.

Где и когда?
Тула Арена
16 декабря 2023, суббота
14:00
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0
Касса
Одна дома
7 - 20 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великая магия
17 декабря, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 20 декабря
Синема Стар
Костолом
14 - 20 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-10
2 - 27 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Врата ада
6 - 20 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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