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Где поесть: ищем в Туле самый вкусный оливье
Фото и текст Дарьи Лашкевич

Где поесть: ищем в Туле самый вкусный оливье

Вкусный проект Myslo: пробуем и делимся впечатлениями!

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

 

Декабрь в самом разгаре, значит, пора приобщаться к предновогодней суете: выбирать подарки, доставать из коробок елочные игрушки и составлять праздничное меню.

Классика: мандарины, бутерброды с икрой и салат оливье — магнум-опус зимней церемониальной гастрономии. Чтобы почувствовать атмосферу домашнего уюта и торжества, не обязательно весь день трудиться на кухне — можно пойти в ресторан и попробовать оливье там. Только вот где именно?

Myslo проверил готовность к традиционным застольям в таких заведениях:

Цех нашего города

Вес: 240 г.
Цена: 198 руб. (без учета стоимости входного билета)
Ожидание: 32 минут.

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Уже прочно вошедший в систему тульского общепита «Цех» балует сразу двумя видами оливье: с говядиной и с креветками. Пробуем с креветками — говядину сегодня не завезли. Платим за вход (обязательное условие концепции тру-кост), устраиваемся поудобнее в кресле и ждем.

Авторская подача до неузнаваемости перекраивает привычное оливье. Вместо него вы получаете пресно-нежную подушку из майонеза, горошка и свежих огурцов (еще туда входят картофель и курица сувид, но мы не подозревали об этом до беседы с официантом) и горстку креветок — самые что ни на есть креветочные креветки: свежие, вареные, тигровые. Подается салат с половинкой яйца — желток сливочно-мягкий.

Вкусно? Да, наверное. Оливьейно? Совсем нет.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

RestoNar

Вес: 200 г.
Цена: 500 руб.
Ожидание: 15 минут.

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Новый ресторан встречает нас грязными сиденьями и старомодным интерьером. Персонал будто и не слышал о стандартах обслуживания: приборы принесли прямо в кулаке, придерживая тарелку большими пальцами за внутреннюю ее поверхность, гостевой счет (саму счетницу с бумажкой) предоставили по настоятельному требованию. Но это все придирки и мелочи, так? На повестке оливье с семгой!

Слабосоленая рыба берет пример с образцовых прогульщиков: полное отсутствие при полном присутствии. Несмотря на очевидное пребывание в салате, она совсем не чувствуется — заслуга ли это ядреного баночного майонеза или загадочного затхлого привкуса — не понятно. Спасает только рыбная «розочка», венчающая оливье. Ее напарник, жухлая маслина, тоже неохотно делится вкусом.

Что-то проглотил, а что — так и не понял: безликое пресное месиво из кубиков и майонеза. Доедать не стали.

Наша оценка: 1 из 5 баллов.

Пряности и радости

Вес: 240 г.
Цена: 390 руб.
Ожидание: 14 минут.

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Листаем меню одного из самых дорогих и солидных ресторанов Тулы. Находим оливье «по-домашнему с колбасой» — видимо, говяжьей: рядом с названием по зеленой плашке прогуливается нарисованная корова.

Салат получился довольно «легким», если такое определение можно применить к оливье. Кисленький соус, микрозелень, горошек и свежие огурцы дружно похрустывают на зубах — складывается впечатление, что жуешь не суперкалорийный замес, а витаминный салатик. В связи с этим возникает вопрос к «пропавшей» колбасе: хрустеть вместе со всеми ей как-то не хочется, она будто отступает на второй план. За это — минус балл.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Дружба народов

Вес: 200 г.
Цена: 450 руб.
Ожидание: 11 минут.

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Кафе приютилось во дворе дома — вход пришлось поискать. Просторная веранда и основной зал украшены сверкающими гирляндами и тематическим декором, на столах стройно вытянулись салфетки и фужеры, вышколенные официанты в белых рубашках и брендированных жилетах учтиво кружат вокруг столиков. Один из них встретил нас буквально с порога, и мы без промедления сделали заказ. 

Здешний оливье превосходен, как ни посмотри: соленые огурчики усиливают вкус всего блюда, пряный укроп освежает «тяжелый» салат, картофель мягкий и нежный, будто искупался в сливочном масле. Вместо заявленной в составе колбасы — отварная курица. Соус объединяет продукты и дополняет их, не перетягивая на себя внимание.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Вкуснов

Время ожидания: 0 минут
Вес: 228 г.
Цена: 101 руб.

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Кафе-столовая изобилует яствами: супы, салаты, гарниры, компоты, выпечка, горячие блюда, десерты — все это в неограниченных масштабах, прямо глаза разбегаются. Наша цель — скромная порция оливье, преданно ждущая своего покупателя. Берем ее с собой и относим на кассу.

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Первое, что бросается в глаза — усталость салата: он отпахал всю смену вместе с сотрудниками и заветрелся. Второе — волос: за день, который он провел на витрине, над ним чем только не трясли. По вкусу салат ничего из себя не представляет, разве что горчащие соленые огурцы, высохшая кожица горошка и «бумажная» колбаса наделяют безвкусное, разваливающееся во рту нечто хоть какими-то свойствами.

Наша оценка: 1 из 5 баллов.

 
  • Средний вес порции — 200-240 г.
  • Самый дорогой — «RestoNar» (500 руб.)
  • Самый дешевый — «Вкуснов» (101 руб.)
  • Самое маленькое время ожидания — «Вкуснов» (0 минут).
  • Самый вкусный, по мнению редакции, — «Дружба народов».
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