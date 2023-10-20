NЮ
15 декабря в Concert Hall выступит Юрий Николаенко (NЮ) — звезда сериала «Улица» на ТНТ (лауреат ТЭФИ), композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.
Юрий автор хитов «Веснушки», «Никто» «Останься» «Ми-6», «Без тебя фигово», «Твой поцелуй», «Безумный», «Я надеюсь», «Рассвет», и многих других. На счету проекта NЮ уже 5 альбомов : «В сердце» «Live album», «Больше не полетаем» «Безумный» и экспериментальный альбом «Жизнь д» 2022 года.
Музыкальный проект - NЮ - это умная лирика, смесь музыкальных жанров от пиано-рока до настоящего рок-н-ролла! Вы услышите новую концертную программу.
При участии VESNA305. Вас ждет море лирики и настоящий rock'n'roll.
Стоимость: от 2700 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
15 декабря 2023, пятница
20:00
7 - 20 декабря
14 - 20 декабря
17 декабря, воскресенье 00:00
6 - 20 декабря
2 - 27 декабря
19 августа - 20 декабря