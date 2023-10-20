15 декабря в Concert Hall выступит Юрий Николаенко (NЮ) — звезда сериала «Улица» на ТНТ (лауреат ТЭФИ), композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

Юрий автор хитов «Веснушки», «Никто» «Останься» «Ми-6», «Без тебя фигово», «Твой поцелуй», «Безумный», «Я надеюсь», «Рассвет», и многих других. На счету проекта NЮ уже 5 альбомов : «В сердце» «Live album», «Больше не полетаем» «Безумный» и экспериментальный альбом «Жизнь д» 2022 года.

Музыкальный проект - NЮ - это умная лирика, смесь музыкальных жанров от пиано-рока до настоящего рок-н-ролла! Вы услышите новую концертную программу.

При участии VESNA305. Вас ждет море лирики и настоящий rock'n'roll.



Стоимость: от 2700 руб.