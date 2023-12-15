Гутенберг отдыхает!
16 декабря в Тульской областной научной библиотеке пройдет второй день III Ежегодного фестиваля библиокультуры «Гутенберг отдыхает!».
Действие второе. Практика.
10.30 – 12.00 «Из книги в игру и обратно». Мастер-класс.
12.10 – 13.20 «О, Пётр Первый! Во всём ты первый». Театральная миниатюра.
13.40 – 15.10 «Все разговоры записываются». Мастер-класс.
15.20 – 16.30 «Беда от нежного сердца». Спектакль по одноименному водевилю Владимира Сологуба.
16.40 – 18.10 «Что ты говоришь?!». Театральный сторителлинг. Мастер-класс.
Подробная программа по ссылке.
Где и когда?
Тула , улица Тургеневская, 48
16 декабря 2023, суббота
10:30
7 - 20 декабря
19 августа - 20 декабря
17 декабря, воскресенье 00:00
2 - 27 декабря
6 - 20 декабря
14 - 20 декабря