16 декабря в Тульской областной научной библиотеке пройдет второй день III Ежегодного фестиваля библиокультуры «Гутенберг отдыхает!».

Действие второе. Практика.

10.30 – 12.00 «Из книги в игру и обратно». Мастер-класс.

12.10 – 13.20 «О, Пётр Первый! Во всём ты первый». Театральная миниатюра.

13.40 – 15.10 «Все разговоры записываются». Мастер-класс.

15.20 – 16.30 «Беда от нежного сердца». Спектакль по одноименному водевилю Владимира Сологуба.

16.40 – 18.10 «Что ты говоришь?!». Театральный сторителлинг. Мастер-класс.

Подробная программа по ссылке.



