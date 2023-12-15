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Гутенберг отдыхает!

Гутенберг отдыхает!

16 декабря в Тульской областной научной библиотеке пройдет второй день III Ежегодного фестиваля библиокультуры «Гутенберг отдыхает!».

Действие второе. Практика.

10.30 – 12.00 «Из книги в игру и обратно». Мастер-класс.
12.10 – 13.20 «О, Пётр Первый! Во всём ты первый». Театральная миниатюра.
13.40 – 15.10 «Все разговоры записываются». Мастер-класс.
15.20 – 16.30 «Беда от нежного сердца». Спектакль по одноименному водевилю Владимира Сологуба.
16.40 – 18.10 «Что ты говоришь?!». Театральный сторителлинг. Мастер-класс.

Подробная программа по ссылке.


 

Где и когда?
Тульская областная универсальная научная библиотека
16 декабря 2023, суббота
10:30
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