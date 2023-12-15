Открытие лыжного сезона
17 декабря лыжероллерный центр «Веденино» примет всех любителей лыжного спорта. Старт новому сезону дадут областные соревнования «Открытие лыжного сезона 2024». В турнире примут участие порядка 500 спортсменов из Тульской, Воронежской, Калужской, Орловской и Московской области.
Лыжники выявят сильнейшего на дистанциях 1, 2,5, 5 и 10 км свободным стилем.
Как сообщает минспорт Тульской области, для участников будет работать полевая кухня с кашей и горячим чаем.
Начало в 12.00. Адрес: Косая Гора, ул. Максима Горького, 72.
Где и когда?
поселок Косая Гора , ул. Максима Горького, 62
17 декабря 2023, воскресенье
12:00
14 - 20 декабря
2 - 27 декабря
6 - 20 декабря
17 декабря, воскресенье 00:00
19 августа - 20 декабря
7 - 20 декабря