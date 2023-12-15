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Открытие лыжного сезона

Открытие лыжного сезона

17 декабря лыжероллерный центр «Веденино» примет всех любителей лыжного спорта. Старт новому сезону дадут областные соревнования «Открытие лыжного сезона 2024». В турнире примут участие порядка 500 спортсменов из Тульской, Воронежской, Калужской, Орловской и Московской области.

Лыжники выявят сильнейшего на дистанциях 1, 2,5, 5 и 10 км свободным стилем.

Как сообщает минспорт Тульской области, для участников будет работать полевая кухня с кашей и горячим чаем.

Начало в 12.00. Адрес: Косая Гора, ул. Максима Горького, 72.

Где и когда?
«Веденино», лыжный центр
поселок Косая Гора , ул. Максима Горького, 62
17 декабря 2023, воскресенье
12:00
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