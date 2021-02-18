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Коммерческий директор компании «Современник» Александр Хныченко: Главное – то, что тобой движет

Коммерческий директор компании «Современник» Александр Хныченко: Главное – то, что тобой движет

Участник нашего проекта Self Made Man – о правилах жизни успешных тульских мужчин. 

– Как Вы пришли к своей нынешней работе?

– Вопрос не в том, как и кто приходит к тому или иному событию в своей жизни. Вопрос в том, что движет тобой. Сфера недвижимости, строительства жилья для меня всегда была интересна и стала областью моего развития, фактически этим я занимаюсь всю профессиональную жизнь. Стремление и желание создавать качественное, удобное и красивое пространство для жизни людей является моим двигателем, сферой, которою я хочу развивать в родном городе. Быт определяет сознание: все, что нас окружает там, где мы живем, растим своих детей, формирует нас и будущее поколение.

– Какие качества помогли Вам стать руководителем?

– Для себя нужно четко понимать причины своих действий, цели, достижение которых вдохновляет и драйвит. Быть готовым брать на себя ответственность на все 100, принимать решения и четко понимать свои действия. Тогда твоя работа становится частью твоей жизни, а не отработанным временем. Тогда становишься руководителем, той самой движущей силой и энергией.

– Как Вы распределяете время, чтобы все успевать?

– Интересный вопрос. Распределение обязанностей и времени – это постановка в рамки и своеобразное ограничение самого себя. Есть такие вещи, которые в бизнесе надо делать здесь и сейчас. Если сделать их завтра, от этого, конечно же, возможность не исчезнет и ничего в принципе не случится, но лучше сделать их сегодня. Тогда будет больше времени, чтобы усовершенствовать процесс, уйти вперед в развитии и в чем-то стать первым! Я и моя команда работаем именно так, решаем задачи вне зависимости от того, входят ли они в наше расписание.

– Какие цели перед собой ставите?

– Девелопмент – это в развитие. Мы готовим новые проекты для нашего города и очень хотим скорее представить их людям, видеть как растет наш город, как он меняется в лучшую сторону. И безусловно задавать некую планку качества и инновации, как мы это сделали, когда пришли в Тулу.

– Что Вы делаете для своего профессионального развития?

– Расширяем область своих знаний и навыков. Работаем с сильнейшими и интересными людьми. Впитываем все новые идеи и решения. Всё это дает заряд новых идей, определяет новые векторы движения.

– Что Вас вдохновляет и мотивирует?

– Люди. Мое окружение, моя команда. Клиенты нашей компании, семьи, которые сейчас получают свои заветные ключи от квартир, положительные отзывы и их счастливые глаза, оправданность их ожиданий и, конечно, конструктивная критика. Все это заряжает и помогает двигаться только вперед.

Досье Myslo

Александр Хныченко

Хобби: фотография.

Спорт: бег, лыжи – для разгрузки и отдыха, быстрая машина, трек, скайдайвинг – для эмоций.

Главная поддержка: мои родные и близкие люди.

Мечта: По словам одного мудреца, цель должна выходить за пределы жизни. Как и мечта. Моя мечта – это современный, красивый и комфортный родной город. И это же является вектором моего движения и развития.

 

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