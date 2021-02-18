город
город
Регистрация
Основатель Тульского правового центра Сергей Новиков: Двигатель всего – навязчивая идея
Фотограф - Алена Зуйкова @toto_shiro. Фотостудия - @zebra_photostudio_tula

Основатель Тульского правового центра Сергей Новиков: Двигатель всего – навязчивая идея

Участник нашего проекта Self Made Man – о правилах жизни успешных тульских мужчин.  

  • По образованию я юрист, поэтому юридический бизнес стал логичным выбором. Несколько лет я работал в прокуратуре, затем юристом в коммерции, увидел в этой сфере бизнеса большой потенциал и открыл свое дело. Наше направление – гражданское право: банкротство физлиц, трудовые, семейные, земельные, наследственные споры. Мы честно выполняем свою работу, всегда озвучивая клиенту шансы, риски и не берясь за заведомо проигрышные дела. Занимаемся только тем, в чем уверены, поэтому не проигрываем.
  • Мне нравится помогать людям. Пожалуй, для меня как предпринимателя это главный результат работы – делать полезное для общества дело, честно зарабатывая свои деньги. А как юрист я обожаю участвовать в судебных спорах, мне приносит удовольствие и результат, и сам процесс, взаимодействие с другими его участниками. Чтобы быть экспертом в своем деле, я постоянно изучаю судебную практику,  законы, обмениваюсь опытом с коллегами: для юриста обучение – непрерывный процесс. А еще в нашей профессии очень важно любить людей. Всех. Считаю, что не бывает хороших и плохих, это субъективные оценочные суждения. Плохими и хорошими могут быть только поступки и решения.
  • Я считаю, если ты хочешь чего-то добиться, нужна навязчивая идея – она постоянно должна быть в голове, это главная сила, которая ведет к цели. Когда я начинал бизнес, моей навязчивой идеей было открытие своего офиса, подбор сотрудников в команду и желание помогать людям, делая свое любимое дело. Эта идея движет мной и сейчас, но она масштабировалась: моя следующая цель – открыть еще несколько офисов в городе, а следующим этапом станет развитие сети правовых центров по всей стране.
  • Лучший отдых для меня – это семья и спорт (занимаюсь баскетболом и воркаутом на открытых площадках). А главный источник вдохновения – навязчивая идея. Она всем движет.
Досье Myslo

Сергей Новиков.

Возраст: 32 года.

Семейное положение: женат.

Спорт: баскетбол, воркаут.

Главная поддержка: семья.

Девиз: «Большая река не шумит».

Мечта: открыть правовые центры по всей стране.

Сюжет: Self Made Man
Основатель и руководитель сети клиник Smile SPA Михаил Арзуманян: Никогда не успокаивайся
Люди / Интервью
Основатель и руководитель сети клиник Smile SPA Михаил Арзуманян: Никогда не успокаивайся
вчера, в 17:26, 0 229 0
Собственник Группы компаний «К-холдинг» Кирилл Инюшин: Дай людям то, чего им не хватает
Обзоры / Выходные
Собственник Группы компаний «К-холдинг» Кирилл Инюшин: Дай людям то, чего им не хватает
вчера, в 17:26, 1 395 0
Основатель маркетингового агентства полного цикла «Воронка» Сергей Воронин: Упорство города берет
Люди / Интервью
Основатель маркетингового агентства полного цикла «Воронка» Сергей Воронин: Упорство города берет
вчера, в 17:26, 1 319 -1
Коммерческий директор компании «Современник» Александр Хныченко: Главное – то, что тобой движет
Обзоры / Выходные
Коммерческий директор компании «Современник» Александр Хныченко: Главное – то, что тобой движет
вчера, в 17:26, 4 346 0
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Екатерина Белова
вчера, в 17:25 0
Другие статьи по темам
Событие
интервью
Люди
Сергей Новиков
Место
Тула
Основатель и руководитель сети клиник Smile SPA Михаил Арзуманян: Никогда не успокаивайся
Основатель и руководитель сети клиник Smile SPA Михаил Арзуманян: Никогда не успокаивайся
Врач-стоматолог, владелец клиники L-Dent Элвар Ахадов: «Человек может всё!»
Врач-стоматолог, владелец клиники L-Dent Элвар Ахадов: «Человек может всё!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.