Фотограф - Алена Зуйкова @toto_shiro. Фотостудия - @zebra_photostudio_tula
Основатель Тульского правового центра Сергей Новиков: Двигатель всего – навязчивая идея
Участник нашего проекта Self Made Man – о правилах жизни успешных тульских мужчин.
- По образованию я юрист, поэтому юридический бизнес стал логичным выбором. Несколько лет я работал в прокуратуре, затем юристом в коммерции, увидел в этой сфере бизнеса большой потенциал и открыл свое дело. Наше направление – гражданское право: банкротство физлиц, трудовые, семейные, земельные, наследственные споры. Мы честно выполняем свою работу, всегда озвучивая клиенту шансы, риски и не берясь за заведомо проигрышные дела. Занимаемся только тем, в чем уверены, поэтому не проигрываем.
- Мне нравится помогать людям. Пожалуй, для меня как предпринимателя это главный результат работы – делать полезное для общества дело, честно зарабатывая свои деньги. А как юрист я обожаю участвовать в судебных спорах, мне приносит удовольствие и результат, и сам процесс, взаимодействие с другими его участниками. Чтобы быть экспертом в своем деле, я постоянно изучаю судебную практику, законы, обмениваюсь опытом с коллегами: для юриста обучение – непрерывный процесс. А еще в нашей профессии очень важно любить людей. Всех. Считаю, что не бывает хороших и плохих, это субъективные оценочные суждения. Плохими и хорошими могут быть только поступки и решения.
- Я считаю, если ты хочешь чего-то добиться, нужна навязчивая идея – она постоянно должна быть в голове, это главная сила, которая ведет к цели. Когда я начинал бизнес, моей навязчивой идеей было открытие своего офиса, подбор сотрудников в команду и желание помогать людям, делая свое любимое дело. Эта идея движет мной и сейчас, но она масштабировалась: моя следующая цель – открыть еще несколько офисов в городе, а следующим этапом станет развитие сети правовых центров по всей стране.
- Лучший отдых для меня – это семья и спорт (занимаюсь баскетболом и воркаутом на открытых площадках). А главный источник вдохновения – навязчивая идея. Она всем движет.
Досье Myslo
Сергей Новиков.
Возраст: 32 года.
Семейное положение: женат.
Спорт: баскетбол, воркаут.
Главная поддержка: семья.
Девиз: «Большая река не шумит».
Мечта: открыть правовые центры по всей стране.
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