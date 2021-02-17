Changan CS35PLUS: стильный и умеющий удивлять!

Myslo познакомился с невероятным кроссовером Changan CS35PLUS. Расскажем, чем он нас удивил.

Сначала немного истории о бренде. Changan Automobile Group — государственная компания, третий по величине автопроизводитель Китая. Компания основана в 1862 году, в 1949-м Changan перешел в собственность государства. В 1995 году — это уже группа заводов под именем Changan Automobile Group. Автомобили Changan — основной бренд компании.

Марка уже знакома россиянам: Changan на рынке с 2013 года. Автомобили собирают только в Китае, где этот процесс полностью автоматизирован. Люди подключаются только на финальной стадии, когда идет проверка всех технических характеристик, проверка работоспособности всех электрических приборов. Линия мощная — 88 автомобилей в час.

Николай Лаврущев, руководитель отдела продаж дилерского центра Changan «Автокласс Центр» в г. Тула:

Николай Лаврущев У Changan сейчас много совместных предприятий с западными и японскими автопроизводителями: Suzuki, Ford, Mazda, PSA Peugeot Citroën. У Changan CS35PLUS великолепное происхождение: итальянский дизайн, британская начинка — двигатель Blue Core, подвеска от команды специалистов из США. Сварка кузова осуществляется на оборудовании BMW, Audi и Volkswagen, покраска кузова — на своем запатентованном оборудовании.

Технические характеристики

Changan CS35PLUS — компактный городской кроссовер с атмосферным цепным двигателем объемом 1,6 л и 128 л.с под капотом.

Коробка — классический 6-ступенчатый автомат Aisin третьего поколения или 5-ступенчатая механика.

Автомобиль экономичен: в заводских параметрах на механике автомобиль потребляет 7,2 л на 100 км, на автомате — 7,9 в смешанном цикле. Из всех автомобилей данного класса у Changan есть преимущество: его можно заправлять 92 бензином, это заявленное заводом требование, так что владелец может выбирать.

Клиренс 180 см (не от бамперов, а от самой нижней точки) вы смело можете отправиться на нем путешествовать за город. Да и в городе «лежачий полицейский» или бордюр препятствием не станут.

Автомобиль оснащен передним приводом, этого вполне хватает для полноценной городской езды.

Приобрести Changan CS35PLUS вы можете уже сейчас — от 1 млн 100 тыс. рублей.

Чем удивил Changan CS35PLUS

Внешний вид

Современный, привлекательный и стильный. Впечатляет с первого взгляда — внешность с характером! Сразу заметен в потоке. Массивный передний бампер, узкая горизонтальная линия, «объединяющая» фары спереди и сзади, почти квадратные колесные арки с декоративными элементами над ними, обязательные рейлинги на крыше, наружные зеркала на толстых ножках: особые приметы CS35PLUS.

Приятно, что пороги спрятаны за дверцами: ваши брюки останутся чистыми при любой погоде.

В России представлены пять цветов: серый, красный, синий, белый и коричневый, все цвета металлик.

Интерьер

В CS35PLUS очень просторно! Водитель и передний пассажир не касаются плечами, сиденья удобные, с боковой поддержкой.

На водительском сиденье комфортно, прекрасный угол обзора, удобная посадка. Кресло регулируется по подъему и вылету, спинка — традиционно по наклону. Руль регулируется по глубине и высоте.

Удобно и тем, кто сидит на заднем сидение. Даже если водитель откинет спинку сиденья, то сидящим сзади это никак не помешает. Спинки там раскладываются 2:1, если вдруг потребуется перевезти габаритный груз. Все места оснащены ремнями безопасности.

Система безопасности на уровне в модели Changan CS35PLUS установлены четыре подушки безопасности: фронтальные и боковые.

Салон в зависимости от комплектации выполнен в нескольких вариациях. Мы посмотрели комплектацию «Комфорт»: кожаная отделка рулевого колеса, тканевый салон. Отделка мягким пластиком по технологии Slush Molding. В «люксовой» версии салон кожаный.

Здорово, что в салоне много ниш для хранения и подстаканников, есть розетки, подсветка — всё, что нужно для комфортного путешествия.

В багажник объемом 403 л поместятся и детская коляска, и самокат и любые другие необходимые вещи.

Он такой тихий!

Тишина в салоне действительно удивляет! Шумоизоляция у CS35PLUS — на уровне автомобилей премиум-брендов. Водитель и пассажиры едут без посторонних звуков, и слышат только шорох шин при разгоне и, если хотите, музыку. А вы точно захотите ее послушать, и вот почему.

Мультимедиа

На передней консоли всё очень красиво: магнитола с дисплеем 10,25 дюйма полностью с сенсорным управлением. Физических кнопок нет. Тачскрин настроен таким образом, что реагирует в любом случае — проблем с холодными руками не будет. Кстати, в комплектации «люкс» помимо сенсорного монитора есть отдельная панель регулировки громкости для переднего пассажира. В салоне установлены 8 колонок, звук просто потрясающий!

У мультимедийной системы есть возможность прямой трансляции с вашего смартфона. Например, через приложение Android Auto Carplay Easy Connect. Можно смотреть с телефона фильмы и ролики без потери качества, отвечать на звонки и принимать сообщения по HandsFree.

Электросистемы Все опции, которые нужны рядовому пользователю, в этом автомобиле имеются. Заводится с кнопки, есть помощь при подъеме (не откатишься, трогаясь в горку), система курсовой стабилизации, АБС, помощь при парковке. В зависимости от комплектации автомобиль оснащен камерами заднего вида и парктрониками, климатическими установками в салоне или же кондиционером. В этой модели установлен климат-контроль.

Электроусилитель руля имеет три режима езды: пользовательский, комфортный и спортивный. В зависимости от варианта руль будет вращаться труднее (спорт) либо легче (комфорт). Можете предварительно настроить режим, но есть и система запоминания стиля вождения. CS35PLUS все настроит сам.

Круиз-контроль работает от 30 км/ч. Для городских условий он необязателен, но на трассе очень удобно!

Оптика включается автоматически в зависимости от времени суток: в автомобиле установлен датчик света.

Для зимы пригодятся подогрев сидений и боковых зеркал, штатный автозапуск — согласитесь, приятно утром садиться в уже прогретый автомобиль!

Гарантия

В китайском языке CHANG означает «долговременный», AN — «безопасность». И бренд ручается за «Безопасность, проверенную временем»: гарантия на Changan CS35PLUS — 5 лет или 150 тысяч пробега, в зависимости от того, что наступит быстрее.

Чанган Центр Автокласс

300045, Тула, Новомосковское шоссе, 27

www.tula.changanauto.ru

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