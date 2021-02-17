Changan CS35PLUS: стильный и умеющий удивлять!
Myslo познакомился с невероятным кроссовером Changan CS35PLUS. Расскажем, чем он нас удивил.
Сначала немного истории о бренде. Changan Automobile Group — государственная компания, третий по величине автопроизводитель Китая. Компания основана в 1862 году, в 1949-м Changan перешел в собственность государства. В 1995 году — это уже группа заводов под именем Changan Automobile Group. Автомобили Changan — основной бренд компании.
Марка уже знакома россиянам: Changan на рынке с 2013 года. Автомобили собирают только в Китае, где этот процесс полностью автоматизирован. Люди подключаются только на финальной стадии, когда идет проверка всех технических характеристик, проверка работоспособности всех электрических приборов. Линия мощная — 88 автомобилей в час.
Николай Лаврущев, руководитель отдела продаж дилерского центра Changan «Автокласс Центр» в г. Тула:
Николай Лаврущев
У Changan сейчас много совместных предприятий с западными и японскими автопроизводителями: Suzuki, Ford, Mazda, PSA Peugeot Citroën. У Changan CS35PLUS великолепное происхождение: итальянский дизайн, британская начинка — двигатель Blue Core, подвеска от команды специалистов из США. Сварка кузова осуществляется на оборудовании BMW, Audi и Volkswagen, покраска кузова — на своем запатентованном оборудовании.
Changan CS35PLUS — компактный городской кроссовер с атмосферным цепным двигателем объемом 1,6 л и 128 л.с под капотом.
Коробка — классический 6-ступенчатый автомат Aisin третьего поколения или 5-ступенчатая механика.
Внешний вид
Современный, привлекательный и стильный. Впечатляет с первого взгляда — внешность с характером! Сразу заметен в потоке. Массивный передний бампер, узкая горизонтальная линия, «объединяющая» фары спереди и сзади, почти квадратные колесные арки с декоративными элементами над ними, обязательные рейлинги на крыше, наружные зеркала на толстых ножках: особые приметы CS35PLUS.
Приятно, что пороги спрятаны за дверцами: ваши брюки останутся чистыми при любой погоде.
В России представлены пять цветов: серый, красный, синий, белый и коричневый, все цвета металлик.
Интерьер
В CS35PLUS очень просторно! Водитель и передний пассажир не касаются плечами, сиденья удобные, с боковой поддержкой.
На водительском сиденье комфортно, прекрасный угол обзора, удобная посадка. Кресло регулируется по подъему и вылету, спинка — традиционно по наклону. Руль регулируется по глубине и высоте.
Система безопасности на уровне в модели Changan CS35PLUS установлены четыре подушки безопасности: фронтальные и боковые.
Он такой тихий!
Тишина в салоне действительно удивляет! Шумоизоляция у CS35PLUS — на уровне автомобилей премиум-брендов. Водитель и пассажиры едут без посторонних звуков, и слышат только шорох шин при разгоне и, если хотите, музыку. А вы точно захотите ее послушать, и вот почему.
Мультимедиа
На передней консоли всё очень красиво: магнитола с дисплеем 10,25 дюйма полностью с сенсорным управлением. Физических кнопок нет. Тачскрин настроен таким образом, что реагирует в любом случае — проблем с холодными руками не будет. Кстати, в комплектации «люкс» помимо сенсорного монитора есть отдельная панель регулировки громкости для переднего пассажира. В салоне установлены 8 колонок, звук просто потрясающий!
Электросистемы
Все опции, которые нужны рядовому пользователю, в этом автомобиле имеются. Заводится с кнопки, есть помощь при подъеме (не откатишься, трогаясь в горку), система курсовой стабилизации, АБС, помощь при парковке.
В зависимости от комплектации автомобиль оснащен камерами заднего вида и парктрониками, климатическими установками в салоне или же кондиционером. В этой модели установлен климат-контроль.
Электроусилитель руля имеет три режима езды: пользовательский, комфортный и спортивный. В зависимости от варианта руль будет вращаться труднее (спорт) либо легче (комфорт). Можете предварительно настроить режим, но есть и система запоминания стиля вождения. CS35PLUS все настроит сам.
Гарантия
В китайском языке CHANG означает «долговременный», AN — «безопасность». И бренд ручается за «Безопасность, проверенную временем»: гарантия на Changan CS35PLUS — 5 лет или 150 тысяч пробега, в зависимости от того, что наступит быстрее.
Чанган Центр Автокласс
300045, Тула, Новомосковское шоссе, 27
+7 (4872) 70-90-90