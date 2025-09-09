Фестиваль уличной культуры и спорта: большой фоторепортаж

Фестиваль собрал на своей площадке более 1500 человек: профессиональных спортсменов, танцоров, художников и музыкантов, а также жителей города, решивших поддержать участников, окунуться в атмосферу и зарядиться ее энергией. Гостей ждали зрелищные соревнования, мастер-классы, выступления диджеев, автозвук-шоу и выставка тюнингованных машин. Особое внимание уделили интерактивным зонам и дискуссиям с экспертами, где обсуждались перспективы развития молодежного спорта.

Открыл фестиваль заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин:

— От лица губернатора с большим удовольствием хочу поприветствовать всех на площадке областного цента молодежи, который создавался для таких увлеченных ребят, как вы. Фестиваль проводится общественными организациями при поддержке губернатора Дмитрия Миляева, возглавляющего комиссию Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Физическая культура и спорт». Мы активно развиваем, поддерживаем молодых спортсменов и уделяем особое внимание экстремальным и силовым уличным видам спорта, которые вызывают интерес среди молодежи. Уверен, что на фестивале юным спортсменам удастся перенять опыт друг друга и показать высокий уровень уличной культуры и спорта жителям региона! Приходите в наш областной центр молодежи и обязательно используйте все возможности, которые создаются в Тульской области на полную мощность!

На площадках спортсмены рассказали заместителю губернатора о проектах «Уличный спорт для всех» и «Лига паркура», а спортсмены по стритболу получили в подарок баскетбольный мяч с автографом Алексея Давлетшина.

Гости и участники фестиваля увидели работу художников на площадке «Граффити», выступления спортсменов — на площадках «Паркур», «Стритбол», «Тэг-регби», «Брейкинг» и «Воркаут», любой желающий мог сыграть в панну (разновидность уличного футбола) и текбол (вид спорта с элементами футбола и настольного тенниса).

Мероприятие также поддержали резиденты арт-резиденции ДКЖ — студия автозвука «Андеграунд Стрит Тула» с сообществом автомобилистов, которые продемонстрировали гостям тюнингованные автомобили.

Максимально зрелищными были выступления воркаутеров: направление включает в себя упражнения с собственным весом, силовые элементы, акробатику и выполнение сложных технических трюков. Выступали и любители, и профессиональные спортсмены.

Рустам Насиров

— В воркауте я с 2020 года, сначала занимался самостоятельно, но три года назад пришел в «Мастера стилей». Это объединение, которое занимается поддержкой уличных направлений спорта и искусства. На данный момент я успел поучаствовать во многих соревнованиях Москвы и Тулы. Сегодняшний фестиваль масштабный, очень хорошая площадка, грамотные судьи. Спасибо организаторам! Все очень прикольно, много разных направлений представлено. Получаю удовольствие от происходящего.

Гости насладились настоящим искусством преодоления различных препятствий, посмотрели, как участники тематической площадки «Паркур» эффектно исполняют трюки.

Юный и очень увлеченный спортсмен Евгений Калинин с удовольствием пообщался с редакцией Myslo:

— Мне очень нравится фестиваль! Отличная площадка для паркура — здесь есть действительно сложные элементы, которые бросают вызов. Но я чувствую себя уверенно и готов показать свой лучший результат.

На сцене фестиваля один за другим проходили, заряженные адреналином батлы брейкдансеров, где царили ловкость, ритм и энергия уличных танцев.

Максим Денисов

— Мы приехали к вам из Орла. Давно знакомы с организаторами фестиваля, которые нас пригласили, и мы с удовольствием принимаем участие. Я основатель и тренер школы брейкинга THE EAGLES. Сегодня выступают 10 подопечных нашего центра, все очень круто, классно. Фестиваль масштабный, максимально все интересно и разнопланово.

С одной из подопечных Дениса, Валерией Лукьяновой, мы поговорили сразу после ее выступления.

— Очень нравится атмосфера фестиваля! Много разных площадок, особенно понравился футбол. Брейк-дансом стала заниматься недавно, но тоже очень нравится! Было волнительно выступать, но позитивно. О фестивале узнала от тренера, в Туле очень здорово и красиво!

Фестиваль уличной культуры и спорта собрал не только самих участников, но и целые семьи. Родители с воодушевлением следили за выступлениями детей, активно поддерживая их начинания. Атмосферу праздника дополняли и друзья, которые пришли поболеть за своих товарищей.

Евгения Мирошина и Алина Абдулаева

— О фестивале мы узнали от наших тренеров, потому что дети занимаются регби. Сегодня они принимают участие в тэг-регби, а мы с удовольствием наблюдаем за происходящим. Потрясающая организация, дети довольны, а мы вместе с ними!

На панельной дискуссии «Перспективы развития уличного спорта в Тульской области» обсудили меры поддержки молодых спортсменов и возможности для их самореализации. Также было подписано соглашение о сотрудничестве с новым резидентом арт-резиденции ДКЖ — организацией содействия развитию спорта и современного искусства «Экспресс-арт».

Кроме того, участникам презентовали две новые арт-школы: диджеинг и танцевальное направление «паппинг».

Фестиваль уличной культуры и спорта соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети» и создает условия для всестороннего развития детей и молодежи, включая физическое воспитание и популяризацию здорового образа жизни.

Проект реализуется Тульской региональной молодежной общественной организацией содействия развитию спорта и современного искусства «Экспресс-Арт» при поддержке министерства молодежной политики региона и Тульского областного центра молодежи в рамках проекта-победителя конкурса на предоставление грантов правительства Тульской области на поддержку проектной деятельности молодежи (молодежных инициатив).