Ритм, музыка, грация и красота: чем удивляет барабанное шоу Drums-71

Фото из архива Myslo и личного архива Ольги Хорчек.

Эти талантливые артистки не только демонстрируют виртуозное мастер­ство и мощную энергетику, но и создают уникальное зрелищное представление, которое захватывает и завораживает зрителей.

Женское барабанное шоу — яркое и вдохновляющее явление в мире музыки. Барабанному шоу Ольги Хорчек Drums-71 уже 12 лет. В его составе — артистки балета Remix, которые прошли школу хореографии Ольги Хорчек и теперь смело и талантливо совмещают танцы с игрой на барабанах. А еще Drums-71 — чемпионы России среди женских барабанных групп!



Юлия Башутина, Геннадий и Ольга Хорчек.

— Оля, как и почему в твою жизнь пришли барабаны?

— Благодаря заслуженному артисту России Владимиру Александровичу Шубарину, легендарному степисту. В конце 80-х я работала у него в Москве, тогда у него был свой коллектив «Танцевальная машина». В те времена выступали в основном на стадионах и в больших ледовых дворцах. Владимир Александрович разрешал мне делать постановки как хореографу. А сам Шубарин еще играл на конгах (высокий и узкий бочкообразный кубинский барабан. — Прим. авт.). У него был знаменитый на весь мир номер конго-степ: он одновременно бил в конги и танцевал степ, соединял достаточно разные ритмы, была очень сложная координация рук и ног.

После его смерти вдова захотела продать конги, и я купила их. Пообещала ей, что восстановлю этот номер. Чест­но училась играть на конгах, но это оказалось очень сложно. Танцевать степ отдельно я могу, играть на конгах тоже, но все вместе — не получается. Я поняла, что это надо как-то упростить.

Купила 10 больших барабанов, мы начали на них играть, а вместо степа — танцевать.

Некоторые музыканты удивляются, как мы с этим справляемся, потому что это не поддается даже счёту метронома. Мы все это делаем благодаря мышечной привычке.

— Сколько у вас номеров с барабанами?

— Есть основная база номеров, их восемь. Но под какие-то мероприятия мы можем делать дополнительные номера. Иногда репертуар для барабанного шоу пополняется стихийно. Кто-то что-то закажет для себя, и это потом остается. Так в нашем репертуаре появился номер под песню группы Army of Lovers Sexual Revolution. В День строителя в этом году мы попробовали сделать «Марш энтузиастов» Исаака Дунаевского, и он зазвучал очень хорошо, на барабаны лёг шикарно! У нас есть патриотический блок, народный, эстрадный. А однажды на юбилей нам заказали еврейскую песню «Семь сорок», получилось здорово!

— В чем основная сложность барабанного шоу?

— В нашем барабаном шоу присутствует вся хореография: вращения, гранд батман, прыжки. И все это — около барабана. Когда я долго на сцене бью в барабаны, а потом на концерте просто танцевальный номер, думаю: «Какое же счастье!» (Смеется). Нет барабана, ты не привязана к инструменту, можешь махать руками и бежать куда угодно.

В барабанном шоу нет никакой импровизации, ты должен сделать от и до. Но для зрителей барабанное шоу выглядит очень эффектно: звуковой ряд совмещается с визуальным, людям очень нравится, они пританцовывают, кричат: «Браво!»

Я сама очень музыкальный человек. С пяти лет играю на фортепиано, с восьми — пишу музыку. Я — человек ритма. А ритм я люблю за то, что это математика, у меня математический склад ума.

— У нас 12 барабанов, но, как правило, на выезд мы берём четыре-шесть, — рассказывает Геннадий Хорчек, артист балета Remix, а еще, как он сам говорит с улыбкой, администратор, водитель и грузчик коллектива. — Мы перевозим их на микроавтобусе. Сами барабаны весят немного, 2-3 килограмма. Самое тяжелое — это сумка с металлическими стойками для них, вот её приходится таскать. Зато барабанное шоу — это всегда вау-эффект, и не только в Туле, но и в столице нашей родины. У нас везде успех!

Сейчас в барабанном шоу Drums-71 12 девушек, есть даже один молодой человек. Ольга Хорчек также подтягивает девочек из юниорского состава.

— А еще у нас есть отделение в Богучарово, где занимается бесплатная группа. Туда я завезу несколько барабанов, так что эти девочки потенциально могут пополнить основной состав.

— Сложно ли научиться играть на барабанах и одновременно танцевать?

— У меня начало получаться через два года после ежедневных тренировок, — рассказывает Юлия Башутина, артистка балета Remix и барабанного шоу Drums-71. — Я часто приходила на концерты эстрадного балета Remix, мне всегда очень нравилось, хотелось выйти на сцену и начать танцевать вместе с девочками. Танцами я занималась с детства и очень рада, что все же пришла в Remix.

Барабанное шоу — это безумно сложно: руки делают одно, ноги — другое. Сначала я думала, что никогда не смогу барабанить и танцевать одновременно, не могла попасть в доли. И только года через два у меня все получилось.

Я много тренировалась дома: брала обычные ручки и барабанила по столу. Родители и соседи порой сходили с ума (смеётся). А потом Ольга Юрьевна (Ольга Хорчек. — Прим. авт.) подарила нам фирменные именные палочки и тренировочные палочки. Я и сейчас могу иногда ошибиться, тогда Ольга Юрьевна на меня ругается (смеётся).

— Любой музыкант должен играть каждый день, — добавляет Ольга Хорчек. — Например, скрипач должен играть каждый день по восемь часов, но вот однажды он отыграл шесть — всё, у него уже упала техника. Раньше у нас репетиции были три раза в неделю, сейчас из-за большого количества концертов только два. Именно поэтому я подарила девочкам тренировочные палочки, чтобы они занимались дома. Потому что если дома ты не бьешь каждый день хоть по 5-10 минут, ты потом приходишь на репетицию и учишься делать всё заново.