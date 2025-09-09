Комиксист Елизавета Валикова о том, как попасть в крупные издательства и почему книги стоят так дорого

Автор изображений – Елизавета Валикова.

История про то, как детская мечта стала реальностью. Вдохновляйтесь, если трудитесь не на той работе, о которой мечтали.

Елизавета Валикова работает в крупных российских книжных издательствах. Художница создает иллюстрации к детским книгам в «Эксмо», «Аисте» и «Феникс-Премьер», а еще рисует комиксы для издательства BUBBLE.

— Создание иллюстраций — хобби или профессия?

— Я профессиональный графический дизайнер, окончила ТулГУ. Думала, буду работать с типографиями и дизайном, но потом поняла, что творчество, рисунки и иллюстрации мне ближе. Так что в итоге я рискнула и пошла вслед за желаниями!

— Как художнице из Тулы удалось устроиться в топовые издательства?

— Рисовать комиксы было моей мечтой, и я начала ее исполнять еще задолго до того, как это стало работой. Начнем с того, что я с 17 лет была фанаткой BUBBLE. Покупала комиксы, делала рисунки по ним, выставляла их в соцсетях и приезжала на тематические мероприятия в Москве. На этих встречах общалась с художниками и редакторами. В итоге они подписались на меня в соцсетях, увидели работы и стали периодически предлагать проекты.

Сотрудничество с издательствами, выпускающими детские книги, это тоже полностью моих рук дело. Большую роль сыграло портфолио. Рассылала свои рисунки на почту, и однажды это сработало. Сейчас книжки, которые я проиллюстрировала, можно найти в крупных магазинах по всей стране.

— Приятно видеть свои работы на полках магазинов?

— Очень! Самое классное — когда их выставляют на стену с новинками или популярными изданиями. Это незабываемые ощущения!

— Как создаются комиксы? Кто решает, что будет на каждой конкретной картинке?

— Комиксы — продукт работы очень многих людей. Сначала сценарист и главный редактор придумывают историю. Они создают питчинг, который включает в себя название, описание, персонажей, место действия, план и многое другое. Когда общее представление есть, они переходят к деталям и разрабатывают сценарий для каждого конкретного выпуска.

Сценарий передают мне, а я уже делаю раскадровку, планирую, как должны выглядеть панельки (страницы. — Прим. авт.). Потом делаю черно-белый контур и передаю колористу. После этого я или другой художник рисует обложку. Потом еще есть верстка и правки. Каждый комикс создают минимум десять человек. Именно поэтому книжки, которые вы видите в магазинах, дорогие.

— Что сложнее: создавать иллюстрации для книг или рисовать комиксы?

— Комиксы сложнее. Это не просто картинки, это кинематографическая работа. Здесь ты не только художник, но еще и режиссер, потому что сам ставишь кадры, прорабатываешь задние планы. Задача комиксиста — сделать так, чтобы читатель увидел кино, а не картинки, чтобы он смог достроить оставшееся за кадром в своей голове.

— Насколько подробный сценарий получает художник и что он решает сам?

— Сценарий комиксов вообще не похож на сценарий фильма. В нем нет огромных абзацев и описаний. В основном это пояснение, что, например, группа ребят заходит в класс. Могут быть еще пометки о том, что делают эти ребята параллельно.

Я смотрю на текст и сама прикидываю, как расположить персонажей, кто будет улыбаться, открывать рот и т. д. Из сценария на треть страницы вордовского документа получается 6-8 панелек, на каждой из которых по 5-8 кадров.

Любую идею комиксиста нужно согласовывать с остальными людьми из команды, потому что у каждого свое видение. Так что работа очень кропотливая.

— Сколько панелек создает комиксист в месяц?

— Средний ежемесячный выпуск в BUBBLE — 20-40 страниц. Если умножить это примерно на пять кадров, получается внушительная цифра.

Работа комиксиста — не хобби. Это полноценная рабочая смена. Я за день успеваю в среднем отрисовать одну страницу. Когда-то получается больше, но иногда все тормозится, если нужно проработать детали или нового персонажа. То есть выходных у нас тоже не так много.

— Какая атмосфера царит в таком творческом коллективе?

— Очень классная! График у всех свободный, но дедлайны строгие. Некоторым удобнее работать по ночам, например; кто-то рисует в кофейне. В этом сложностей нет, главное — все успевать.

Еще одна особенность: у нас работают люди из разных городов. Есть команда, которая работает в офисе в Москве, но те, кто фрилансеры, как и я, творят из разных уголков страны. В этом есть свое очарование: мы обожаем встречаться на тематических фестивалях. Там всегда царит добро!

— Художники комиксов — люди узнаваемые?

— Да. Раньше такое было только на Западе, там авторов комиксов MARVEL знают очень многие. Но тенденция приходит и к нам. Культура развивается, сейчас наши поклонники заказывают у нас скетчи, берут автографы и просят подписать книги. Это очень приятно! Сразу ощущаешь себя частью большого классного сообщества.

— Комиксы рисуют только молодые художники?

— Нет. У нас в издательстве есть Евгений Борняков, которому больше 40 лет. Есть автор, который рисовал еще в «Мурзилку», — Аскольд Акишин. Ему больше 60 лет. Мы очень его уважаем, и он настоящая звезда уровня MARVEL.

Вообще, если ты полюбил комиксы — это на всю жизнь.

Так что из профессии мало кто уходит.

— Дай совет тем, кто сейчас, как и ты когда-то, фанатеет от комиксов и тоже хочет стать автором. Как пробиться в крутое издательство?

— Не сдаваться и рисовать. Если есть желание, вы можете обучиться и сами. Пробуйте, заявляйте о себе, и однажды вас заметят. В Высшей школе экономики уже есть направление «иллюстрации и комикс», можно получить профессиональное профильное образование. Но я точно могу сказать, получиться может и без него, главное — гореть своим делом.

И еще: не откладывайте увлечение в долгий ящик. Даже если вам кажется, что вы еще слишком молоды, дерзайте! Чем взрослее вы будете, тем меньше времени будет оставаться на хобби. Создайте большую базу, пока глаза горят, а время не ограничено делами. Пусть вам улыбнется удача!