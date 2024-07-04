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Семейный пикник в Платоновском парке

Семейный пикник в Платоновском парке

6 июля в Платоновском парке пройдет Семейный пикник. Гостей мероприятия ждут анимационные программы, выступление цирковых, хореографических и вокальных коллективов, фотозона, мастер-классы для всех членов семьи, спортивные игры и др. 

Также на пикнике будет работать зона фуд-корта.

Завершением мероприятия станет выступление группы «Братья Грим».

Для участия необходимо зарегистрироваться на АИС «Молодежь России» по ссылке.

 

Где и когда?
Платоновский парк
6 июля 2024, суббота
15:00
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