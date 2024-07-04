Семейный пикник в Платоновском парке
6 июля в Платоновском парке пройдет Семейный пикник. Гостей мероприятия ждут анимационные программы, выступление цирковых, хореографических и вокальных коллективов, фотозона, мастер-классы для всех членов семьи, спортивные игры и др.
Также на пикнике будет работать зона фуд-корта.
Завершением мероприятия станет выступление группы «Братья Грим».
Для участия необходимо зарегистрироваться на АИС «Молодежь России» по ссылке.
Где и когда?
6 июля 2024, суббота
15:00
11 мая - 10 июля 2023
6 - 17 июля
1 июня - 6 июля
13 июля, суббота 00:00
20 июня - 10 июля
26 мая - 10 июля