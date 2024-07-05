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Двенадцать ключей

Двенадцать ключей

6 июля в Веневском районе пройдет XVII Международный фестиваль фольклора и ремесел — «Двенадцать ключей».

Зрителей ожидает насыщенная программа: выступление Московского казачьего хора, вечерка от Алексея Бурдаева и музыкантов Российской академии музыки имени Гнесиных, джигитовка и огненное шоу, гала-концерт.

В течение фестивального дня для вас работают интерактивные площадки «Казачий стан», «Закрутиха», «Тульская богатырская застава», выставка-ярмарка ремесленных изделий и мастер-классы.

Где и когда?
деревня Свиридово
Венев , Веневский район, деревня Свиридово
6 июля 2024, суббота
13:00
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