Двенадцать ключей
6 июля в Веневском районе пройдет XVII Международный фестиваль фольклора и ремесел — «Двенадцать ключей».
Зрителей ожидает насыщенная программа: выступление Московского казачьего хора, вечерка от Алексея Бурдаева и музыкантов Российской академии музыки имени Гнесиных, джигитовка и огненное шоу, гала-концерт.
В течение фестивального дня для вас работают интерактивные площадки «Казачий стан», «Закрутиха», «Тульская богатырская застава», выставка-ярмарка ремесленных изделий и мастер-классы.
Где и когда?
Венев , Веневский район, деревня Свиридово
6 июля 2024, суббота
13:00
6 - 17 июля
26 мая - 10 июля
20 июня - 10 июля
13 июля, суббота 00:00
11 мая - 10 июля 2023
1 июня - 6 июля