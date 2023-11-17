Фестиваль настольных игр, квартирник в «Октаве» и чемпионат по джиу-джитсу: выходные в Туле

Горыныч
Где: Творческий кластер «Октава».
Вход свободный. Посетители младше 14 лет в сопровождении взрослого.
18 ноября в творческом кластере «Октава» состоится 17-й фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч».
«Горыныч» объединяет на одной площадке людей разных возрастов и интересов. А участвовать могут не только заядлые игроки, но и новички! На фестивале каждый из вас сможет выбрать игру на свой вкус и поиграть в нее, а также завести приятные знакомства, найти команду единомышленников и друзей.
Lovemachine x Zero Disco
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.
18 ноября в «Типографии» пройдет вечеринка Lovemachine x Zero Disco. «Лавмашина» едет к вам! Готовьтесь кричать от восторга и стаптывать кроссовки, ведь Lovemachine и Zero Disco объединяются, чтобы праздновать и воспевать это великое чувство — любовь. Любовь к себе, музыке и самым близким!
«Лавмашина» берёт с собой флешки, лучшие аутфиты и уже на пути в Тулу со своим самоваром. Танцевать на танцполе будем в розовом и красном под поп музыку всех мастей, от 90-х до нашего времени!
Лев Николаевич 2023: По родным ухабам!
Где: База отдыха «Берлога»..
С 17 по 19 ноября в Тульской области пройдет мотофестиваль «Лев Николаевич 2023: По родным ухабам!». Байкерам предстоит прокатиться по живописным лесам, оврагам, буеракам и карьерам.
Состоится мероприятие на базе отдыха «Берлога». Она располагается на 178-м километре трассы М-2 «Крым».
Чемпионат и первенство Тульской области по джиу-джитсу
Где: Спортивный центр «Тула-Арена».
19 ноября в спортивном центре «Тула-Арена» состоятся чемпионат и первенство Тульской области по джиу-джитсу. В соревнованиях примут участие порядка 500 спортсменов из 15 регионов страны.
Они будут бороться за медали в следующих разделах:
- файтинг;
- не-ваза;
- дуо-систем.
Тараканище
Где: Тульская филармония.
19 ноября в концертном зале Тульской филармонии покажут музыкальный спектакль по сказке Корнея Чуковского — «Тараканище».
Туляки – народ занятой, но у них всегда найдется время, чтобы знакомую историю перетолковать да перевытолковать, подвергнуть, так сказать, «тульскому пересмотру»! «Тараканище» – это вторая сказка, пересказанная Его Величеством Самовар Самоварычем, фольклорным ансамблем «Усладушка» и инструментальным ансамблем «Легенда».
Речь в ней пойдет о том, как мы сами, своим бездействием позволяем злу разрастаться и становиться по-настоящему опасным. Но туляки не были бы туляками, если б не рассказали эту притчу весело, современно, с танцами и песнями.
Первенство области по дартс
Где: Городской переулок, 46..
19 ноября в Туле пройдет первенство области по дартс.
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Творческий кластер «Октава».
17 ноября в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы «Эйфори.я». В музыке группы присутствуют и гранж, и фанк, и психоделические мотивы, и даже готические настроения, рождая настоящий качёвый мощный и правильный гранж. Музыканты исполнят свои песни в полуакустичеком ярком звучании.
Пять ночей с Фредди
Майк Шмидт устраивается работать охранником в «Freddy Fazbear’s Pizza» — когда-то успешный, но ныне заброшенный семейный развлекательный центр. В первую ночь на работе он понимает, что ночную смену будет не так-то просто выдержать.