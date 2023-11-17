Фестиваль настольных игр, квартирник в «Октаве» и чемпионат по джиу-джитсу: выходные в Туле

Когда: 17-19 ноября, пятница-воскресенье, 17.00. Где: База отдыха «Берлога»..





С 17 по 19 ноября в Тульской области пройдет мотофестиваль «Лев Николаевич 2023: По родным ухабам!». Байкерам предстоит прокатиться по живописным лесам, оврагам, буеракам и карьерам.

Состоится мероприятие на базе отдыха «Берлога». Она располагается на 178-м километре трассы М-2 «Крым».