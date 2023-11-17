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Фестиваль настольных игр, квартирник в «Октаве» и чемпионат по джиу-джитсу: выходные в Туле

Фестиваль настольных игр, квартирник в «Октаве» и чемпионат по джиу-джитсу: выходные в Туле

А еще мотофестиваль «Лев Николаевич 2023», первенство области по дартс и музыкальный спектакль по сказке Корнея Чуковского — в нашем обзоре выходных.

Горыныч

Когда: 18 ноября, суббота, 11.00.

Где: Творческий кластер «Октава».
Вход свободный. Посетители младше 14 лет в сопровождении взрослого.

Горыныч

18 ноября в творческом кластере «Октава» состоится 17-й фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч». 

«Горыныч» объединяет на одной площадке людей разных возрастов и интересов. А участвовать могут не только заядлые игроки, но и новички! На фестивале каждый из вас сможет выбрать игру на свой вкус и поиграть в нее, а также завести приятные знакомства, найти команду единомышленников и друзей.

 

Lovemachine x Zero Disco

Когда: 18 ноября, суббота, 23.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.

Lovemachine x Zero Disco

18 ноября в «Типографии» пройдет вечеринка Lovemachine x Zero Disco. «Лавмашина» едет к вам! Готовьтесь кричать от восторга и стаптывать кроссовки, ведь Lovemachine и Zero Disco объединяются, чтобы праздновать и воспевать это великое чувство — любовь. Любовь к себе, музыке и самым близким!

«Лавмашина» берёт с собой флешки, лучшие аутфиты и уже на пути в Тулу со своим самоваром. Танцевать на танцполе будем в розовом и красном под поп музыку всех мастей, от 90-х до нашего времени!

 

Лев Николаевич 2023: По родным ухабам!

Когда: 17-19 ноября, пятница-воскресенье, 17.00.

Где: База отдыха «Берлога»..

Лев Николаевич 2023: По родным ухабам!

С 17 по 19 ноября в Тульской области пройдет мотофестиваль «Лев Николаевич 2023: По родным ухабам!». Байкерам предстоит прокатиться по живописным лесам, оврагам, буеракам и карьерам.

Состоится мероприятие на базе отдыха «Берлога». Она располагается на 178-м километре трассы М-2 «Крым».

 

Чемпионат и первенство Тульской области по джиу-джитсу

Когда: 19 ноября, воскреснье, 9.00.

Где: Спортивный центр «Тула-Арена».

Чемпионат и первенство Тульской области по джиу-джитсу

19 ноября в спортивном центре «Тула-Арена» состоятся чемпионат и первенство Тульской области по джиу-джитсу. В соревнованиях примут участие порядка 500 спортсменов из 15 регионов страны.

Они будут бороться за медали в следующих разделах:

  • файтинг;
  • не-ваза;
  • дуо-систем.
 

Тараканище

Когда: 19 ноября, воскресенье, 19.00.

Где: Тульская филармония.

Тараканище

19 ноября в концертном зале Тульской филармонии покажут музыкальный спектакль по сказке Корнея Чуковского — «Тараканище».

Туляки – народ занятой, но у них всегда найдется время, чтобы знакомую историю перетолковать да перевытолковать, подвергнуть, так сказать, «тульскому пересмотру»! «Тараканище» – это вторая сказка, пересказанная Его Величеством Самовар Самоварычем, фольклорным ансамблем «Усладушка» и инструментальным ансамблем «Легенда».

Речь в ней пойдет о том, как мы сами, своим бездействием позволяем злу разрастаться и становиться по-настоящему опасным. Но туляки не были бы туляками, если б не рассказали эту притчу весело, современно, с танцами и песнями.

 

Первенство области по дартс

Когда: 19 ноября, воскресенье, 12.00.

Где: Городской переулок, 46..

Первенство области по дартс

19 ноября в Туле пройдет первенство области по дартс.

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 17 ноября, пятница, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Квартирники в кафе «Октавы»

17 ноября в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы «Эйфори.я». В музыке группы присутствуют и гранж, и фанк, и психоделические мотивы, и даже готические настроения, рождая настоящий качёвый мощный и правильный гранж. Музыканты исполнят свои песни в полуакустичеком ярком звучании.

а что в кино?

Пять ночей с Фредди


Майк Шмидт устраивается работать охранником в «Freddy Fazbear’s Pizza» — когда-то успешный, но ныне заброшенный семейный развлекательный центр. В первую ночь на работе он понимает, что ночную смену будет не так-то просто выдержать.

Автор:
сегодня, в 12:49 0
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