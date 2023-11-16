18 ноября в творческом кластере «Октава» состоится 17-й фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч». Организаторами фестиваля выступают Дракон в кубе — клуб настольных и ролевых игр совместно с «Высшей технической школой» и Проектом GameDevLab.

«Горыныч» объединяет на одной площадке людей разных возрастов и интересов. А участвовать могут не только заядлые игроки, но и новички! На фестивале каждый из вас сможет выбрать игру на свой вкус и поиграть в нее, а также завести приятные знакомства, найти команду единомышленников и друзей.

Вас ждет ярмарка с необычными игровыми товарами и сувенирами и множество крутых настольно-ролевых, настольных, настольно-спортивных игр и варгеймов. У каждого будет возможность ощутить себя настоящим самураем на мастер-классе по фехтованию японским мечом и послушать интересные лекции об играх.

В теплой семейной атмосфере найдется время и посоревноваться — примите участие в турнирах по настольным играм Bullet или Magic: The Gathering, конкурсе костюмов или викторинах и получите приятные призы от наших спонсоров. Познакомитесь с разработчиками игр и их творениями. Ну и само собой это нескончаемые эмоции и много-много сюрпризов.

Вход свободный. Посетители младше 14 лет в сопровождении взрослого.