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Горыныч

Горыныч

18 ноября в творческом кластере «Октава» состоится 17-й фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч». Организаторами фестиваля выступают Дракон в кубе — клуб настольных и ролевых игр совместно с «Высшей технической школой» и Проектом GameDevLab.

«Горыныч» объединяет на одной площадке людей разных возрастов и интересов. А участвовать могут не только заядлые игроки, но и новички! На фестивале каждый из вас сможет выбрать игру на свой вкус и поиграть в нее, а также завести приятные знакомства, найти команду единомышленников и друзей.

Вас ждет ярмарка с необычными игровыми товарами и сувенирами и множество крутых настольно-ролевых, настольных, настольно-спортивных игр и варгеймов. У каждого будет возможность ощутить себя настоящим самураем на мастер-классе по фехтованию японским мечом и послушать интересные лекции об играх.

В теплой семейной атмосфере найдется время и посоревноваться — примите участие в турнирах по настольным играм Bullet или Magic: The Gathering, конкурсе костюмов или викторинах и получите приятные призы от наших спонсоров. Познакомитесь с разработчиками игр и их творениями. Ну и само собой это нескончаемые эмоции и много-много сюрпризов.

Вход свободный. Посетители младше 14 лет в сопровождении взрослого.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
18 ноября 2023, суббота
11:00
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