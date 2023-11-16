Чемпионат и первенство Тульской области по джиу-джитсу
19 ноября в спортивном центре «Тула-Арена» состоятся чемпионат и первенство Тульской области по джиу-джитсу. В соревнованиях примут участие порядка 500 спортсменов из 15 регионов страны.
Они будут бороться за медали в следующих разделах:
- файтинг;
- не-ваза;
- дуо-систем.
Возрастная категория участников: 12 лет, 14 лет, 16 лет, 18 лет, 21 год и старше. Принять участие в соревнованиях могут все желающие.
Где и когда?
19 ноября 2023, воскресенье
09:00
12 - 22 ноября
22 июня - 22 ноября
4 октября - 22 ноября
11 - 22 ноября
10 октября - 22 ноября
11 мая - 22 ноября