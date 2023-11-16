19 ноября в спортивном центре «Тула-Арена» состоятся чемпионат и первенство Тульской области по джиу-джитсу. В соревнованиях примут участие порядка 500 спортсменов из 15 регионов страны.

Они будут бороться за медали в следующих разделах:

файтинг;

не-ваза;

дуо-систем.

Возрастная категория участников: 12 лет, 14 лет, 16 лет, 18 лет, 21 год и старше. Принять участие в соревнованиях могут все желающие.



