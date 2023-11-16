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Чемпионат и первенство Тульской области по джиу-джитсу

Чемпионат и первенство Тульской области по джиу-джитсу

19 ноября в спортивном центре «Тула-Арена» состоятся чемпионат и первенство Тульской области по джиу-джитсу. В соревнованиях примут участие порядка 500 спортсменов из 15 регионов страны.

Они будут бороться за медали в следующих разделах:

  • файтинг;
  • не-ваза;
  • дуо-систем.

Возрастная категория участников: 12 лет, 14 лет, 16 лет, 18 лет, 21 год и старше. Принять участие в соревнованиях могут все желающие. 

 

Где и когда?
Тула Арена
19 ноября 2023, воскресенье
09:00
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