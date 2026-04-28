В марте цены в регионе выросли на 0,6%. Годовая инфляция при этом ускорилась до 7,3%. Эксперты объясняют это ростом издержек у производителей и поставщиков услуг, рассказали в тульском отделении Центробанка.

Что подорожало?

Сахар. Весной его производство традиционно снижается. При этом вырос экспорт российского сахара — он стал более востребованным на мировом рынке. В результате на внутреннем рынке возник дефицит, что и привело к росту цен.

Зарубежные туры и санатории. Стоимость заграничных поездок увеличилась из-за роста спроса и начала высокого сезона. Популярность внутреннего туризма также сказалась на ценах: отдых в местных санаториях стал дороже.

Что подешевело?