В марте цены в регионе выросли на 0,6%. Годовая инфляция при этом ускорилась до 7,3%. Эксперты объясняют это ростом издержек у производителей и поставщиков услуг, рассказали в тульском отделении Центробанка.
Что подорожало?
- Сахар. Весной его производство традиционно снижается. При этом вырос экспорт российского сахара — он стал более востребованным на мировом рынке. В результате на внутреннем рынке возник дефицит, что и привело к росту цен.
- Зарубежные туры и санатории. Стоимость заграничных поездок увеличилась из-за роста спроса и начала высокого сезона. Популярность внутреннего туризма также сказалась на ценах: отдых в местных санаториях стал дороже.
Что подешевело?
- Молоко и молочная продукция. Цены пошли вниз благодаря снижению себестоимости производства. Кроме того, на рынок стало поступать больше продукции из Белоруссии, что увеличило предложение.
- Строительные материалы и инструменты. Здесь сыграл роль спад спроса. Люди стали меньше покупать из-за снижения объёмов ввода нового жилья в регионе.