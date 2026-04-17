Контрольная закупка Myslo: пробуем слабосоленую форель

Вот уже несколько лет мы устраиваем дегустации и делимся впечатлениями. Чего мы только не пробовали! А вот слабосоленую форель почему-то незаслуженно обошли стороной. Исправляемся!

Мы купили слабосоленую форель пяти торговых марок:

VICI,

«Меридиан»,

«Балтийский берег»,

«Мирамар»,

«Русское море».

VICI

Цена: 539,99 руб.

Вес: 200 г.

Производитель: ООО «БелМаре Групп», Беларусь, Могилев.

Состав: форель радужная, соль пищевая, консерванты (диацетат натрия, бензоат натрия, сорбат калия), сахар, антиокислитель (аскорбиновая кислота), регуляторы кислотности (цитрат натрия).

В этой рыбе было очень много жидкости, и при этом она была сильно окрашенной. Это явный минус, который мы заметили, даже не вскрыв упаковку.

Когда мы все-таки открыли рыбу, в нос ударил тухлый запах. Думали, продукт задохнулся под пленкой, но аромат не выветрился. При этом срок годности был в порядке.

Мы решили попробовать (чего не сделаешь ради эксперимента!). Рыба оказалась горьковатой и несоленой. Возможно, малое количество соли позволило продукту подпортиться, или нам просто не повезло. В любом случае это провал.

Форель VICI мы вам не советуем.

Наша оценка: 0 из 5 баллов.

«Меридиан»

Цена: 455,99 руб.

Вес: 150 г.

Производитель: АО «Меридиан», Москва.

Состав: форель радужная пресноводная, соль.

Совсем другое дело! У этой форели прекрасный вкус. И, что важно после провала предыдущего продукта, — свежий запах. Рыбка плотная, приятной нежной текстуры.

Соли можно было бы добавить и меньше, но в целом с этим всё тоже неплохо. А еще ставим плюс за состав — вообще ничего лишнего!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Балтийский берег»

Цена: 599,99 руб.

Вес: 200 г.

Производитель: ООО «ТД „Балтийский берег“», Смоленская область, Вяземский район, Вязьма.

Состав: форель радужная, соль морская, соль, антиокислитель экстракты розмарина, консерванты: Е211, Е202.

У этой рыбки запаха нет вообще. Цвет, на наш субъективный взгляд, слишком яркий, но красителей в составе мы не увидели.

Рыба более вязкая и плотная, менее нежная. А еще эта форель гораздо солонее предыдущей. Продукт нормальный, но понравился нам меньше. Да и консерванты в составе…

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«Мирамар»

Цена: 599,99 руб.

Вес: 200 г.

Производитель: АО «Меридиан», Москва.

Состав: форель радужная пресноводная, соль.

Во время дегустации мы заметили: очень уж эта рыбка похожу на ту, что скрывалась в упаковке под брендом «Меридиан». Оказалось, наша проницательность не подвела: эти две торговые марки производятся на одном заводе. Состав тоже идентичный.

Текстура нежная и приятная. Соли довольно мало. Снова высший балл!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Русское море»

Цена: 679,99 руб.

Вес: 200 г.

Производитель: СП «Санта Бремор», Беларусь, Брест.

Состав: форель радужная, соль, соль морская, антиокислитель экстракты розмарина.

По поводу оценки этой рыбки сложно быть объективным. Она вкусная, слабосоленая. Приятный запах и вкус. Но есть одно «но»: рыба настолько нежная, что разваливается. Её невозможно нарезать тонкими кусочками, чтобы подать к столу в качестве самостоятельной закуски, красиво положить на бутерброд и добавить в салат так, чтобы она не разделилась на малюсенькие кусочки.

Наряду с этим вкус рыбки мы оценили. В ней единственной мы почувствовали не только соль, но и специи. Вероятно, это экстракт розмарина, указанный в составе.

Думать и решать вам. Высший балл из-за текстуры мы не поставим, но снизим оценку совсем чуть-чуть.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

Самый дорогой продукт — «Русское море» (339,99 руб. за 100 г).

Самый дешевый продукт — VICI (269,99 руб. за 100 г).

Самые вкусные продукты, по мнению редакции Myslo, — «Меридиан» и «Мирамар».