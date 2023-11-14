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Тараканище

Тараканище

19 ноября в концертном зале Тульской филармонии покажут музыкальный спектакль по сказке Корнея Чуковского — «Тараканище».

Туляки – народ занятой, но у них всегда найдется время, чтобы знакомую историю перетолковать да перевытолковать, подвергнуть, так сказать, «тульскому пересмотру»! «Тараканище» – это вторая сказка, пересказанная Его Величеством Самовар Самоварычем, фольклорным ансамблем «Усладушка» и инструментальным ансамблем «Легенда».

Речь в ней пойдет о том, как мы сами, своим бездействием позволяем злу разрастаться и становиться по-настоящему опасным. Но туляки не были бы туляками, если б не рассказали эту притчу весело, современно, с танцами и песнями.

Перед программой в фойе филармонии будут работать познавательные игровые зоны для детей.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
19 ноября 2023, воскресенье
12:00
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