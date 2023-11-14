19 ноября в концертном зале Тульской филармонии покажут музыкальный спектакль по сказке Корнея Чуковского — «Тараканище».



Туляки – народ занятой, но у них всегда найдется время, чтобы знакомую историю перетолковать да перевытолковать, подвергнуть, так сказать, «тульскому пересмотру»! «Тараканище» – это вторая сказка, пересказанная Его Величеством Самовар Самоварычем, фольклорным ансамблем «Усладушка» и инструментальным ансамблем «Легенда».



Речь в ней пойдет о том, как мы сами, своим бездействием позволяем злу разрастаться и становиться по-настоящему опасным. Но туляки не были бы туляками, если б не рассказали эту притчу весело, современно, с танцами и песнями.

Перед программой в фойе филармонии будут работать познавательные игровые зоны для детей.