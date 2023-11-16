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Первенство области по дартс

Первенство области по дартс

19 ноября в Туле пройдет первенство области по дартс.

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8-9 лет мальчики и девочки 
Упражнения набор очков. 
Результат состоит из трёх упражнений, далее плей-офф (дуэли). В плей-офф выходит 4 или 8 человек, в зависимости от количества детей.
Плей-офф играют до двух выигранных легов набор очков.

10-12 лет мальчики и девочки 
Упражнения набор очков, сектор 20, большой раунд.
Результат состоит из трёх упражнений, далее плей-офф (дуэли). В плей-офф выходит 4 или 8 человек, в зависимости от количества детей.
Плей-офф играют до двух выигранных легов. 1 лег набор очков, второй сектор 20, решающий лег большой раунд.

Регистрация и подробная информация по телефону: +7 (993) 240-01-80.
Где: Городской переулок, 46.
 

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
19 ноября 2023, воскресенье
12:00
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