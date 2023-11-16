Первенство области по дартс
19 ноября в Туле пройдет первенство области по дартс.
Категории:
8-9 лет мальчики и девочки
Упражнения набор очков.
Результат состоит из трёх упражнений, далее плей-офф (дуэли). В плей-офф выходит 4 или 8 человек, в зависимости от количества детей.
Плей-офф играют до двух выигранных легов набор очков.
10-12 лет мальчики и девочки
Упражнения набор очков, сектор 20, большой раунд.
Результат состоит из трёх упражнений, далее плей-офф (дуэли). В плей-офф выходит 4 или 8 человек, в зависимости от количества детей.
Плей-офф играют до двух выигранных легов. 1 лег набор очков, второй сектор 20, решающий лег большой раунд.
Регистрация и подробная информация по телефону: +7 (993) 240-01-80.
Где: Городской переулок, 46.
Где и когда?
Тула , Тула
19 ноября 2023, воскресенье
12:00
12 - 22 ноября
22 июня - 22 ноября
4 октября - 22 ноября
11 - 22 ноября
10 октября - 22 ноября
11 мая - 22 ноября