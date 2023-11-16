19 ноября в Туле пройдет первенство области по дартс.



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8-9 лет мальчики и девочки

Упражнения набор очков.

Результат состоит из трёх упражнений, далее плей-офф (дуэли). В плей-офф выходит 4 или 8 человек, в зависимости от количества детей.

Плей-офф играют до двух выигранных легов набор очков.

10-12 лет мальчики и девочки

Упражнения набор очков, сектор 20, большой раунд.

Результат состоит из трёх упражнений, далее плей-офф (дуэли). В плей-офф выходит 4 или 8 человек, в зависимости от количества детей.

Плей-офф играют до двух выигранных легов. 1 лег набор очков, второй сектор 20, решающий лег большой раунд.



Регистрация и подробная информация по телефону: +7 (993) 240-01-80.

Где: Городской переулок, 46.

