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Lovemachine x Zero Disco

Lovemachine x Zero Disco

18 ноября в «Типографии» пройдет вечеринка Lovemachine x Zero Disco. «Лавмашина» едет к вам! Готовьтесь кричать от восторга и стаптывать кроссовки, ведь Lovemachine и Zero Disco объединяются, чтобы праздновать и воспевать это великое чувство — любовь. Любовь к себе, музыке и самым близким!

«Лавмашина» берёт с собой флешки, лучшие аутфиты и уже на пути в Тулу со своим самоваром. Танцевать на танцполе будем в розовом и красном под поп музыку всех мастей, от 90-х до нашего времени!

Стоимость: от 300 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 ноября 2023, суббота
23:00
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