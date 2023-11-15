Lovemachine x Zero Disco
18 ноября в «Типографии» пройдет вечеринка Lovemachine x Zero Disco. «Лавмашина» едет к вам! Готовьтесь кричать от восторга и стаптывать кроссовки, ведь Lovemachine и Zero Disco объединяются, чтобы праздновать и воспевать это великое чувство — любовь. Любовь к себе, музыке и самым близким!
«Лавмашина» берёт с собой флешки, лучшие аутфиты и уже на пути в Тулу со своим самоваром. Танцевать на танцполе будем в розовом и красном под поп музыку всех мастей, от 90-х до нашего времени!
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 ноября 2023, суббота
23:00
12 - 22 ноября
10 октября - 20 ноября
4 октября - 22 ноября
11 - 22 ноября
11 мая - 22 ноября
22 июня - 22 ноября