18 ноября в «Типографии» пройдет вечеринка Lovemachine x Zero Disco. «Лавмашина» едет к вам! Готовьтесь кричать от восторга и стаптывать кроссовки, ведь Lovemachine и Zero Disco объединяются, чтобы праздновать и воспевать это великое чувство — любовь. Любовь к себе, музыке и самым близким!



«Лавмашина» берёт с собой флешки, лучшие аутфиты и уже на пути в Тулу со своим самоваром. Танцевать на танцполе будем в розовом и красном под поп музыку всех мастей, от 90-х до нашего времени!



Стоимость: от 300 руб.