Доберманы, лабрадоры, пудели: в Туле состоялась выставка собак

В воскресенье, 7 апреля, в Туле состоялась выставка собак. Четвероногие участники, а также их хозяева собрались в Доме культуры «Косогорец», расположенном на улице Гагарина в посёлке Косая Гора.

Выставку организовали кинологические организации «Чемпион» и «Аванти». Каких только не было пород — от пуделей до доберманов. Каждое животное во всей красе старалось продемонстрировать хендлеры.

Их задача — максимально эффектно показать сильные стороны анатомии собаки и скрыть ее недостатки, грамотно продумать стратегию показа по сравнению с другими участниками.

Подготовили для вас фоторепортаж этой красоты.