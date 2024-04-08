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Доберманы, лабрадоры, пудели: в Туле состоялась выставка собак

Доберманы, лабрадоры, пудели: в Туле состоялась выставка собак

Смотрите милый фоторепортаж Myslo!

В воскресенье, 7 апреля, в Туле состоялась выставка собак. Четвероногие участники, а также их хозяева собрались в Доме культуры «Косогорец», расположенном на улице Гагарина в посёлке Косая Гора.

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Выставку организовали кинологические организации «Чемпион» и «Аванти». Каких только не было пород — от пуделей до доберманов. Каждое животное во всей красе старалось продемонстрировать хендлеры.

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Их задача — максимально эффектно показать сильные стороны анатомии собаки и скрыть ее недостатки, грамотно продумать стратегию показа по сравнению с другими участниками.

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Подготовили для вас фоторепортаж этой красоты. 

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Фотограф:
вчера, в 11:05 +3
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