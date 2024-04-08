  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Места
  5. Туляки открыли сезон черемши: где ее собирают и зачем? - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Туляки открыли сезон черемши: где ее собирают и зачем?
Фото Алексея Герасимова.

Туляки открыли сезон черемши: где ее собирают и зачем?

Торопитесь, сезон очень короткий! Бонус — несколько рецептов для отважных в этом материале.

Как только сошел снег, на тульских рынках и уличных развалах появились бабушки с пучками местной черемши. Неделей раньше продавали только привозную или тепличную. Сейчас пошла местная, 30-50 рублей за пучок.

Черемша, она же медвежий лук, она же дикий чеснок. Растет только в Европе и на Кавказе. В Сибири есть своя черемша, но совсем другая.

IMG_1866.jpeg

Черемша — это травянистое весеннее растение, имеющее яркий чесночный запах и острый вкус. Молодые листочки черемши очень похожи на листья ландыша, поэтому аккуратнее при сборе: ландыш ядовит, не перепутайте.

IMG_1864.jpeg

Сезон черемши очень короток. Самые витаминные и вкусные — именно молодые побеги, до полного разворачивания листа. Потом — просто трава. Те, кто знает, что это за зверь, любят ее всей душой, но есть и такие, кто не в курсе. Для них и рассказываем.

IMG_1900.jpeg

Черемша — очень витаминная травка, добавлять ее в свой рацион тулякам даже Роспотребнадзор советует. Для оздоровления, так сказать.

Где ее берут? Если купить у уличных торговцев не судьба, отправляйтесь в лес. В выходные вдоль трасс уже вовсю стояли автомобили охотников за медвежьим луком. «Купить, — вы скажете, — конечно проще». А как же азарт?

Вот где, по свидетельству очевидцев, растет черемша.

 

 

а как ее едят-то?

А запросто! И даже с удовольствием. Собрали у подписчиков самые простые рецепты.

Салат «Никаких больше вечеринок»

салат1.png

Рецепт совсем прост, и если вдруг вы его не знали, мы сильно удивимся. Вареные яйца, свежий огурец, ее величество черемша. Заправка — на ваше усмотрение. Сметана — хорошо, майонез — еще лучше. 

Но помните: черемша пахнет, как чеснок, поэтому амбре после салата будет соответствующим. Ешьте перед сном либо с теми, кому по-настоящему доверяете.

 

Салат «30 лет в браке»

салат3.png

Еще один вариант душистого витаминного. 

Отварной картофель в мундирах почистить, нарезать, добавить вареные яйца, черемшу конечно, огурец соленый, немного зеленого лучка. Заправка: майонез + сметана. Вкусненько. Но опять же — с последствиями в виде яркого чесночного выхлопа.

 

Яичница «Скуратовская»

 салат2.png

Еще проще, чем все вышеперечисленное. Обжарить на сливочном масле черемшу, разбить туда яйца. В отличие от салатов, обжаренная черемша дыхание сильно не портит, разве что самую малость.

 

Бутерброд «Завет Роспотреба»

салат4.png

Подсушенный или обжаренный слегка хлеб (белый или черный) намажем немного сливочным маслом, выложим сверху обжаренную же черемшу. Посолим бережно творог и с любовью уложим сверху. Шикарно и очень витаминно — все как завещал Роспотребнадзор.

Есть еще вариант черемшового бутера: обжаренный черный хлеб намазать сливочным маслом, сверху — лист свежей черемши, придавить ломтиком свежего огурца. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
вчера, в 12:47 +6
Другие статьи по темам
Событие
черемша
Место
Тула
Как Дельфин зарядил весну в Concert Hall: фоторепортаж
Как Дельфин зарядил весну в Concert Hall: фоторепортаж
Доберманы, лабрадоры, пудели: в Туле состоялась выставка собак
Доберманы, лабрадоры, пудели: в Туле состоялась выставка собак
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.