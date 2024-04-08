Туляки открыли сезон черемши: где ее собирают и зачем?

Фото Алексея Герасимова.

Торопитесь, сезон очень короткий! Бонус — несколько рецептов для отважных в этом материале.

Как только сошел снег, на тульских рынках и уличных развалах появились бабушки с пучками местной черемши. Неделей раньше продавали только привозную или тепличную. Сейчас пошла местная, 30-50 рублей за пучок.

Черемша, она же медвежий лук, она же дикий чеснок. Растет только в Европе и на Кавказе. В Сибири есть своя черемша, но совсем другая.

Черемша — это травянистое весеннее растение, имеющее яркий чесночный запах и острый вкус. Молодые листочки черемши очень похожи на листья ландыша, поэтому аккуратнее при сборе: ландыш ядовит, не перепутайте.

Сезон черемши очень короток. Самые витаминные и вкусные — именно молодые побеги, до полного разворачивания листа. Потом — просто трава. Те, кто знает, что это за зверь, любят ее всей душой, но есть и такие, кто не в курсе. Для них и рассказываем.

Черемша — очень витаминная травка, добавлять ее в свой рацион тулякам даже Роспотребнадзор советует. Для оздоровления, так сказать.

Где ее берут? Если купить у уличных торговцев не судьба, отправляйтесь в лес. В выходные вдоль трасс уже вовсю стояли автомобили охотников за медвежьим луком. «Купить, — вы скажете, — конечно проще». А как же азарт?

Вот где, по свидетельству очевидцев, растет черемша.

а как ее едят-то?

А запросто! И даже с удовольствием. Собрали у подписчиков самые простые рецепты.

Салат «Никаких больше вечеринок»

Рецепт совсем прост, и если вдруг вы его не знали, мы сильно удивимся. Вареные яйца, свежий огурец, ее величество черемша. Заправка — на ваше усмотрение. Сметана — хорошо, майонез — еще лучше.

Но помните: черемша пахнет, как чеснок, поэтому амбре после салата будет соответствующим. Ешьте перед сном либо с теми, кому по-настоящему доверяете.

Салат «30 лет в браке»

Еще один вариант душистого витаминного.

Отварной картофель в мундирах почистить, нарезать, добавить вареные яйца, черемшу конечно, огурец соленый, немного зеленого лучка. Заправка: майонез + сметана. Вкусненько. Но опять же — с последствиями в виде яркого чесночного выхлопа.

Яичница «Скуратовская»

Еще проще, чем все вышеперечисленное. Обжарить на сливочном масле черемшу, разбить туда яйца. В отличие от салатов, обжаренная черемша дыхание сильно не портит, разве что самую малость.

Бутерброд «Завет Роспотреба»

Подсушенный или обжаренный слегка хлеб (белый или черный) намажем немного сливочным маслом, выложим сверху обжаренную же черемшу. Посолим бережно творог и с любовью уложим сверху. Шикарно и очень витаминно — все как завещал Роспотребнадзор.

Есть еще вариант черемшового бутера: обжаренный черный хлеб намазать сливочным маслом, сверху — лист свежей черемши, придавить ломтиком свежего огурца.