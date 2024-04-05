Контрольная закупка Myslo: пробуем крабовые палочки

Изучили составы и попробовали. Теперь готовы делиться с вами впечатлениями.

Крабовые палочки — традиционный продукт для русского стола. Их кладут в салат и едят как самостоятельную закуску. Мы решили попробовать крабовые палочки пяти торговых марок:

«Меридиан»,

«Очень вкусно»,

«Путина»,

Vici,

«Русское море».

Делимся впечатлениями и изучаем составы на случай, если вы этого не делаете.

«Меридиан»

Изготовитель: АО «Меридиан», Москва.

Цена: 119,99 руб.

Вес: 200 г.

Состав: сурими (мясо летучей рыбы, минтая), сахар, влагоудерживающие агенты сорбит и пирофосфаты, регулятор кислотности трифосфаты), вода, яичный белок, картофельный крахмал, стабилизатор Е1422, подсолнечное рафинированное дезодорированное масло, соль, сахар, пищевой ароматизатор (вкусоароматические вещества, глутамат натрия 1-замещенный, уплотнитель хлорид кальция, загуститель ксантановая камедь), загуститель каррагинан, регулятор кислотности трифосфат натрия и влагоудерживающий агент полифосфат натрия, краситель натуральный — экстракт паприки.

Эти палочки показались нам пресными. У них мало вкуса и почти нет запаха. А еще главный минус этого продукта — палочки слишком похожи на желе: такая текстура не вызывает желания есть их еще.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Очень вкусно»

Изготовитель: ООО «Путина», Санкт-Петербург.

Цена: 99,99 руб.

Вес: 200 г.

Состав: фарш сурими (минтай, сахар, сорбит, регуляторы кислотности (три и пирофосфаты), вода, картофельный крахмал, кукурузный крахмал, пшеничный крахмал, подсолнечное рафинированное дезодорированное масло, соль, загуститель дикрахмалфосфат, сухой яичный белок, красители — экстракт паприки, кармины, загуститель каррагинан, желирующий агент хлорид калия, глутамат натрия 1-замещенный, ароматизатор.

Эти палочки посуше и понежнее. Структура более плотная в сравнении с предыдущим образцом. Вкус более рыбный и приятный. А еще они более соленые, такие очень подходят для салатов и закусок.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Путина»

Изготовитель: ООО «Путина», Санкт-Петербург.

Цена: 119,99 руб.

Вес: 200 г.

Состав: фарш сурими (минтай, сахар, влагоудерживающий агент (сорбит), регуляторы кислотности (три- и пирофосфаты)), вода питьевая, крахмал картофельный, крахмал кукурузный, крахмал пшеничный, подсолнечное рафинированное дезодорированное масло, соль, загуститель (дикрахмалфосфат), сухой яичный белок, желток яичный сухой, красители (экстракт паприки, кармины), загуститель (каррагинан), агент желирующий (хлорид калия), глутамат натрия 1-замещенный, ароматизатор.

Слишком красные — это первое, что бросилось в глаза. Красителя настолько много, что он остается даже на руках. Это явный минус.

Ничем не пахнут и разваливаются. Да и привкус какой-то есть.

Состав у всех крабовых палочек вызывает много вопросов, но здесь химическая «натура» слишком явная.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Vici

Изготовитель: ООО «Вичюнай-Русь», Калининградская область, г. Советск.

Цена: 153,99 руб.

Вес: 220 г.

Состав: сурими (фарш из зоологических видов рыб: красный нитепёр, желтополосая сардинелла, влагоудерживающий агент — полифосфаты), вода, крахмал пшеничный, крахмал гороховый, масло растительное, загуститель: дикрахмалфосфат, ароматизаторы, сахар, соль, белок яичный, красители (кармины, экстракт паприки).

Пахнут рыбой, но не очень приятно. Мягкие, но при этом снова как желе по текстуре. Есть ощущение, будто эти палочки «самые ненатуральные», присутствует малоприятный привкус. Высший балл этому продукту мы не поставим.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Русское море»

Изготовитель: АО «Русское море», Московская область, г. Ногинск.

Цена: 115,99 руб.

Вес: 200 г.

Состав:

Состав: фарш сурими (мясо рыбы (нитепер (итойори), джонии), сахар, яичный белок, стабилизаторы: пирофосфат натрия, полифосфат натрия); вода, крахмалы: картофельный, кукурузный, тапиоковый; масло растительное, соль, регулятор кислотности гидрокарбонат натрия, загуститель каррагинан из водорослей, тары камедь, ароматизатор, глутамат натрия 1-замещенный, красители: кармины, экстракт паприки.

Не пресные, есть приятный рыбный вкус. Хорошо разворачиваются, но при этом не рассыпаются. В меру соленые и немного сладкие. Это классическая версия крабовых палочек из детства. Ставим лайк!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самый дешевый продукт — «Очень вкусно» (99,99 руб.).

Самый дорогой продукт— Vici (153, 99 руб.).

Самые вкусные продукты, по мнению редакции, — «Очень вкусно» и «Русское море».