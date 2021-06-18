Мастер-класс в «Октаве», Оружейная лига и спектакль в «Эрмитаже»: выходные в Туле 18-20 июня

20 июня в кластере « Октава » пройдут Ботанические зарисовки с Ксенией Гуцул . Они будут рассчитаны на участников любого уровня подготовки. Все необходимые материалы предоставляются. В качестве натуры вас ждет целый чемодан засушенных растений и плоский гербарий, а также срезанные цветы:)

19 июня старая экспозиция экзотариума приглашает на увлекательный тематический день « Отцы-молодцы ». Посетителей ждут мини-экскурсии по одноименной фотовыставке, рассказ о самых заботливых отцах в мире животных, а в игровой форме гости зоопарка узнают, для чего же нужна родительская опека.

Где: онлайн-трансляция будет доступна в группе «Оружейной лиги» в «ВКонтакте».

Кот в сапогах Когда: 19 июня, суббота, 11.00. Где: театр «Эрмитаж».

Стоимость: от 150 руб. 19 июня в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Кот в сапогах» по мотивам сказки Ш. Перро. Пожалуй, нет такого ребенка, которому бы не нравились сказки Шарля Перро.



«Кот в сапогах» – одна из самых известных и любимых сказок. Сергей Мазанов подготовил по ней весёлую постановку, увидеть которую теперь можно на сцене театра «Эрмитаж». А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Лондон 1970-х годов охвачен зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Ее лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.

Дочери удумали выйти замуж! Чем не повод объединиться и помешать им? Но в лагере заговорщиков — трое папаш, которые мало смыслят в тонкостях саботажа. Их конек — эпические фейлы. Что сильнее: чувства молодых или упорство пожилых? Узнаем в уморительной комедии европейских мастеров жанра и продлим жизнь на пару часов смехотерапией.