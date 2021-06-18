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Мастер-класс в «Октаве», Оружейная лига и спектакль в «Эрмитаже»: выходные в Туле 18-20 июня

Мастер-класс в «Октаве», Оружейная лига и спектакль в «Эрмитаже»: выходные в Туле 18-20 июня

Пожалуй, самые грустные выходные за последнее время.

Ботанические зарисовки (графика) с Ксенией Гуцул

Когда: 20 июня, воскресенье, 12.00.

Где: творческий кластер «Октава».
Стоимость: от 700 руб.

Ботанические зарисовки (графика) с Ксенией Гуцул

20 июня в кластере «Октава» пройдут Ботанические зарисовки с Ксенией Гуцул. Они будут рассчитаны на участников любого уровня подготовки. Все необходимые материалы предоставляются. В качестве натуры вас ждет целый чемодан засушенных растений и плоский гербарий, а также срезанные цветы:)
 

Отцы-молодцы

Когда: 19 июня, суббота, 12.00.

Где: Тульский областной Экзотариум (старое здание).

Отцы-молодцы

19 июня старая экспозиция экзотариума приглашает на увлекательный тематический день «Отцы-молодцы».

Посетителей ждут мини-экскурсии по одноименной фотовыставке, рассказ о самых заботливых отцах в мире животных, а в игровой форме гости зоопарка узнают, для чего же нужна родительская опека.
 

1/4 финала «Оружейной лиги» МС КВН

Когда: 20 июня, воскресенье, 17.00.

Где: онлайн-трансляция будет доступна в группе «Оружейной лиги» в «ВКонтакте».

1/4 финала «Оружейной лиги» МС КВН

20 июня в концертном зале Тульского государственного университета пройдет серия четвертьфинальных игр Оружейной лиги КВН. 
 

Кот в сапогах

Когда: 19 июня, суббота, 11.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 150 руб. 

Кот в сапогах

19 июня в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Кот в сапогах» по мотивам сказки Ш. Перро. Пожалуй, нет такого ребенка, которому бы не нравились сказки Шарля Перро.

«Кот в сапогах» – одна из самых известных и любимых сказок. Сергей Мазанов подготовил по ней весёлую постановку, увидеть которую теперь можно на сцене театра «Эрмитаж».
 
А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Круэлла

Лондон 1970-х годов охвачен зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Ее лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.

 

Свадьбы не будет!

Дочери удумали выйти замуж! Чем не повод объединиться и помешать им? Но в лагере заговорщиков — трое папаш, которые мало смыслят в тонкостях саботажа. Их конек — эпические фейлы. Что сильнее: чувства молодых или упорство пожилых? Узнаем в уморительной комедии европейских мастеров жанра и продлим жизнь на пару часов смехотерапией.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 19:31 0
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