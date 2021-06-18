Мастер-класс в «Октаве», Оружейная лига и спектакль в «Эрмитаже»: выходные в Туле 18-20 июня
Пожалуй, самые грустные выходные за последнее время.
Ботанические зарисовки (графика) с Ксенией Гуцул
Где: творческий кластер «Октава».
Стоимость: от 700 руб.
Отцы-молодцы
Где: Тульский областной Экзотариум (старое здание).
Посетителей ждут мини-экскурсии по одноименной фотовыставке, рассказ о самых заботливых отцах в мире животных, а в игровой форме гости зоопарка узнают, для чего же нужна родительская опека.
1/4 финала «Оружейной лиги» МС КВН
Где: онлайн-трансляция будет доступна в группе «Оружейной лиги» в «ВКонтакте».
Кот в сапогах
Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 150 руб.
«Кот в сапогах» – одна из самых известных и любимых сказок. Сергей Мазанов подготовил по ней весёлую постановку, увидеть которую теперь можно на сцене театра «Эрмитаж».
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Круэлла
Лондон 1970-х годов охвачен зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Ее лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.
Свадьбы не будет!
Дочери удумали выйти замуж! Чем не повод объединиться и помешать им? Но в лагере заговорщиков — трое папаш, которые мало смыслят в тонкостях саботажа. Их конек — эпические фейлы. Что сильнее: чувства молодых или упорство пожилых? Узнаем в уморительной комедии европейских мастеров жанра и продлим жизнь на пару часов смехотерапией.
Хороших выходных!