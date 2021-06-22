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Где в Туле сделать МРТ: обзор Myslo
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Где в Туле сделать МРТ: обзор Myslo

Магнитно-резонансная томография – один из самых распространенных методов диагностики. Рассказываем, в каких клиниках можно получить эту услугу быстро и качественно.

«КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА»

Диагностический центр «Вед Мед Эксперт»

Медицинский центр «АльфаМед»

МРТ Регион

Клиника «ФизиоЗдоровье»

В «КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА» доступно МРТ почти всех органов и систем организма:

  • Голова и сосуды,
  • Живот,
  • Малый таз,
  • Позвоночник,
  • Суставы,
  • Средостение/ скрининговое обследование легких,
  • Мягкие ткани.

В клинике доступны также уникальные обследования головного мозга на исключение болезни Альцгеймера, Паркинсона, эписиндрома, а также обследование головного мозга до или после радиохирургического или стереотаксического лечения.

Все исследования проводятся в соответствии с европейскими стандартами диагностики и требованиями сообщества рентгенологов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В «КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА» доступно один из редких, но востребованных сейчас методов диагностики — МРТ средостения со скринингом легких. Он позволяет выявить или исключить патологические изменения трахеи, бронхов, лимфатических узлов и пищевода, а также оценить состояние крупных сосудов — аорты, легочного ствола, верхней полой вены.

Исследование помогает выявить изменения в легких у пациентов, перенесших коронавирус.

Также в клинике доступно МРТ мягких тканей любой области. Оно позволяет выявить или исключить патологические изменения мягкотканных структур исследуемой области: мышц, связок, сосудов, лимфоузлов, подкожно-жировой клетчатки и органов, находящихся в зоне исследования.

Для тех, кто хочет полностью проверить организм, в «КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА» разработана программа комплексного МРТ-исследования всего организма. В него входит диагностика:

  • головного мозга,

  • артерий головного мозга,

  • всех отделов позвоночника,

  • забрюшинного пространства,

  • брюшной полости,

  • малого таза.

Комплексные программы МРТ помогут:

  • Избежать ухудшения здоровья.
  • Получить полную информацию о состоянии основных органов и систем за один визит.
  • Сохранить качество жизни.
  • Исключить ложный диагноз и неправильное лечение.
  • Сэкономить время и деньги.

Комплексные программы, разработанные в «КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА», помогают точно установить диагноз и найти причину боли.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В «КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА» МРТ описывают высококвалифицированные доктора. В клинике можно пройти не только диагностические исследования, но и получить профильную консультацию, мнение второго врача или даже попасть на прием дистанционно с помощью онлайн-сервиса TELEMEDEX.

Тула, ул. Болдина. 74.

Тел. 8 (4872) 33-70-96.

mrtexpert.ru

Время работы: пн.-вс. — с 07.00 до 23.00.

 

Диагностический центр «Вед Мед Эксперт»

Диагностический центр «Вед Мед Эксперт» работает в Туле с 2009 года. Здесь пациентам предлагают обследования на современном оборудовании последнего поколения. Плюсом центра является то, что здесь доступно сразу и МРТ и РКТ-диагностика.

Сегодня это одни из самых информативных методов исследования и диагностики различных заболеваний человека. Они дают подробную картину состояния органов человека без внутреннего вмешательства.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Диагностический центр один из немногих в городе принимает пациентов с COVID-19.

При этом соблюдаются все меры безопасности: масочный режим. дезинфекция, обработка поверхностей и т.д. Так что прием для остальных пациентов абсолютно не рискован.

Для точной диагностики и правильного лечения важно не только качественное оборудование, оно есть во многих клиниках. Но для постановки точного диагноза важно, как будет расшифровано исследование. В клинике «Вед Мед Эксперт» работают высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы.

В «Вед Мед Эксперт» ваше исследование проведут одни из лучших врачей-диагностов высшей категории с многолетним
опытом работы.

Ещё один плюс — удачное расположение центров «Вед Мед Эксперт» в нашем городе. На исследование вы без труда сможете добраться как на общественном транспорте, так и на машине из любой точки города.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Какие ещё преимущества в «Вед Мед Эксперт»:

  • Исследование без очередей. Вам не придётся ожидать в очереди и тратить своё время и силы. Записывайтесь на любое удобное для вас время.
  • Максимально точные результаты. Самое новейшее оборудование и специалисты исключительно высшей категории. Вы получите самый точный результат.
  • Гибкая система скидок (уточняйте по телефону).
  • Скидки по дисконтной карте «Забота».

Тула, улица Первомайская, 13 к.1 (больница им. Д.Я. Ваныкина) - центр МРТ
8 (4872) 702-715, 8 (4872) 702-714 (запись на МРТ)

Тула, улица Дм. Ульянова, 8 (Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД») - центр РКТ
8 (4872) 702-015, 8 (4872) 702-014 (запись на РКТ)

tomography-tula.ru

 

Медицинский центр «АльфаМед»

Центр МРТ «АльфаМед» проводит целый спектр разнообразных магнитно-резонансные исследования:

  • МРТ головного мозга;
  • МРТ орбит;
  • МРТ гипофиза;
  • МРТ артерий головного мозга;
  • МРТ органов средостения;
  • МРТ суставов;
  • МРТ мягких тканей любой области;
  • МРТ шейного отдела позвоночника;
  • МРТ грудного отдела позвоночника;
  • МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника;
  • МРТ брюшной полости и холангиографии;
  • МРТ молочных желез;
  • МРТ обследования с контрастированием.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Высокоточное современное оборудование позволяет получить детальное изображение, точность результатов и безопасность исследования. При МРТ вы не получите ионизирующего излучения и радиационной вредности. Для подавляющего большинства пациентов метод не представляет опасности.

Квалифицированные специалисты проведут диагностику с учетом всех медицинских требований, чтобы результат был точным и качественным.

МРТ-диагностика проводится в клиниках Тулы и Щекино.

 
Медицинский центр «Альфамед» в Туле.
 
Медицинский центр «Альфамед» в Щекино.

В медицинском центре «Альфамед» позаботятся о вашем комфорте. Здесь организована удобная зона ожидания для пациентов и их родственников, а на исследование организована предварительная запись, чтобы вы не тратили время на очереди.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В «Альфамед» также есть гибкая система скидок. Они предоставляются детям до 14 лет и держателям карты «Забота» (10%).

А если вам понадобится второе МРТ исследование, вы сможете получить его всего за 1600 рублей. Подробнее о скидках читайте на сайте

 

Цены на исследования можно узнать на сайте «АльфаМед».

Тула, ул. Гоголевская, 51-а.

Щекино, ул. Болдина, 1-а.

Тел. 70-30-30.

alfamed-lab.ru

 

МРТ Регион

Диагностический центр «МРТ Регион» – это представитель крупной федеральной сети, специализирующейся на МР-диагностике. Клиника в Туле работает уже девять лет и успела завоевать отличную репутацию. 

В штате центра специалисты-диагносты высшего уровня квалификации, компетенция которых подтверждена кандидатскими и докторскими степенями. Профессионализм врачей позволяет поставить точный диагноз. А в спорных случаях у клиники есть возможность привлечь для консультации зарубежных специалистов. 

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

От других диагностических центров «МРТ Регион» отличает наличие современного аппарата МРТ открытого типа Hitachi AIRIS II – единственного томографа такого типа в Туле.

Проводить исследования на нем смогут даже дети, люди, страдающие клаустрофобией и пациенты со сложными травмами. 

В диагностическом центре «МРТ Регион» вы можете пройти следующие обследования:

  • Томографию головного мозга (в том числе придаточных пазух носа, глазных орбит, гипофиза);
  • Томографию сосудов головы и шеи;
  • Томографию позвоночника;
  • Томографию суставов (в том числе в гипсе);
  • Томографию органов малого таза (для женщин и мужчин).
  • Комплексные программы исследования организма.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Также в центре доступно проведение денситометрии – рентгенологического исследования, которое позволяет диагностировать остеопороз и количественно оценить минеральную плотность костной ткани с точностью до 95-99%.

К каждому пациенту в клинике «МРТ Регион» ищут индивидуальный подход и готовы пойти навстречу. Все процедуры проводятся по предварительной записи, а получить результаты МРТ можно в течение 20 минут.

Со всем спектром услуг, а также акциями и актуальными предложениями вы можете ознакомиться на сайте.

Тула ул. Чапаева/Степанова, 49/52

8 (4872) 717−011, 8 (915) 788-47-75

mrt-d.ru

 

Клиника «ФизиоЗдоровье»

В клинике «ФизиоЗдоровье» пациентам доступны услуги МРТ нового поколения. Здесь установлен аппарат МРТ 3 Тесла. Эта мощная диагностическая машина – единственная в Тульской области.

Магнитное поле мощностью 3 Тесла обеспечивает максимальное качество снимка, на котором отлично видны даже мельчайшие капилляры.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Аппарат такой мощности позволяет увидеть даже крошечные поражения головного мозга, которые не видны на более слабых томографах. Это помогает при диагностике эпилепсии и рассеянного склероза, а также дает возможность выявить онкологическое заболевание на самых ранних этапах. 

В настоящее время только томограф мощностью 3 Тесла используют в ведущих НИИ для диагностики опасных заболеваний головного мозга. Помимо этого аппарат показывает более точные результаты при диагностике костных структур. 

МРТ 3 Тесла используют в основном в московских медицинских институтах, а в стране их всего четыре.

Чтобы добиться ювелирной точности в постановке диагноза, результаты исследований из клиники «ФизиоЗдоровье» направляют московским специалистам в научный центр неврологии для более точной расшифровки.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Преимущества томографов с параметром напряженности 3 Тл

  • процедура исследования проходит в более быстром режиме;
  • полученные снимки имеют высокое качество и хорошее разрешение;
  • результаты диагностики точно отображают состояние и структуру мелких сосудов, суставов, нервов и других частей организма.

Записаться на прием можно по тел. 707-911.

Тула, ул. Братьев Жабровых, 6-в.

Тел.: +7 (4872) 707-911, +7 (950) 912-69-11.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 11:13 +1
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