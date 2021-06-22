Где в Туле сделать МРТ: обзор Myslo

Магнитно-резонансная томография – один из самых распространенных методов диагностики. Рассказываем, в каких клиниках можно получить эту услугу быстро и качественно.

В «КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА» доступно МРТ почти всех органов и систем организма:

Голова и сосуды,

Живот,

Малый таз,

Позвоночник,

Суставы,

Средостение/ скрининговое обследование легких,

Мягкие ткани.

В клинике доступны также уникальные обследования головного мозга на исключение болезни Альцгеймера, Паркинсона, эписиндрома, а также обследование головного мозга до или после радиохирургического или стереотаксического лечения.

Все исследования проводятся в соответствии с европейскими стандартами диагностики и требованиями сообщества рентгенологов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В «КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА» доступно один из редких, но востребованных сейчас методов диагностики — МРТ средостения со скринингом легких. Он позволяет выявить или исключить патологические изменения трахеи, бронхов, лимфатических узлов и пищевода, а также оценить состояние крупных сосудов — аорты, легочного ствола, верхней полой вены.

Исследование помогает выявить изменения в легких у пациентов, перенесших коронавирус.

Также в клинике доступно МРТ мягких тканей любой области. Оно позволяет выявить или исключить патологические изменения мягкотканных структур исследуемой области: мышц, связок, сосудов, лимфоузлов, подкожно-жировой клетчатки и органов, находящихся в зоне исследования.

Для тех, кто хочет полностью проверить организм, в «КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА» разработана программа комплексного МРТ-исследования всего организма. В него входит диагностика:

головного мозга,

артерий головного мозга,

всех отделов позвоночника,

забрюшинного пространства,

брюшной полости,

малого таза.

Комплексные программы МРТ помогут:

Избежать ухудшения здоровья.

Получить полную информацию о состоянии основных органов и систем за один визит.

Сохранить качество жизни.

Исключить ложный диагноз и неправильное лечение.

Сэкономить время и деньги.

Комплексные программы, разработанные в «КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА», помогают точно установить диагноз и найти причину боли.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В «КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА» МРТ описывают высококвалифицированные доктора. В клинике можно пройти не только диагностические исследования, но и получить профильную консультацию, мнение второго врача или даже попасть на прием дистанционно с помощью онлайн-сервиса TELEMEDEX.

Тула, ул. Болдина. 74.

Тел. 8 (4872) 33-70-96 .

mrtexpert.ru

Время работы: пн.-вс. — с 07.00 до 23.00.

Диагностический центр «Вед Мед Эксперт» работает в Туле с 2009 года. Здесь пациентам предлагают обследования на современном оборудовании последнего поколения. Плюсом центра является то, что здесь доступно сразу и МРТ и РКТ-диагностика.

Сегодня это одни из самых информативных методов исследования и диагностики различных заболеваний человека. Они дают подробную картину состояния органов человека без внутреннего вмешательства.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Диагностический центр один из немногих в городе принимает пациентов с COVID-19.

При этом соблюдаются все меры безопасности: масочный режим. дезинфекция, обработка поверхностей и т.д. Так что прием для остальных пациентов абсолютно не рискован.

Для точной диагностики и правильного лечения важно не только качественное оборудование, оно есть во многих клиниках. Но для постановки точного диагноза важно, как будет расшифровано исследование. В клинике «Вед Мед Эксперт» работают высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы.

В «Вед Мед Эксперт» ваше исследование проведут одни из лучших врачей-диагностов высшей категории с многолетним

опытом работы.

Ещё один плюс — удачное расположение центров «Вед Мед Эксперт» в нашем городе. На исследование вы без труда сможете добраться как на общественном транспорте, так и на машине из любой точки города.

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Какие ещё преимущества в «Вед Мед Эксперт»: Исследование без очередей. Вам не придётся ожидать в очереди и тратить своё время и силы. Записывайтесь на любое удобное для вас время.

Вам не придётся ожидать в очереди и тратить своё время и силы. Записывайтесь на любое удобное для вас время. Максимально точные результаты. Самое новейшее оборудование и специалисты исключительно высшей категории. Вы получите самый точный результат.

Самое новейшее оборудование и специалисты исключительно высшей категории. Вы получите самый точный результат. Гибкая система скидок (уточняйте по телефону).

(уточняйте по телефону). Скидки по дисконтной карте «Забота».

Тула, улица Первомайская, 13 к.1 (больница им. Д.Я. Ваныкина) - центр МРТ

8 (4872) 702-715, 8 (4872) 702-714 (запись на МРТ)

Тула, улица Дм. Ульянова, 8 (Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД») - центр РКТ

8 (4872) 702-015, 8 (4872) 702-014 (запись на РКТ)

tomography-tula.ru

Центр МРТ «АльфаМед» проводит целый спектр разнообразных магнитно-резонансные исследования:

МРТ головного мозга;

МРТ орбит;

МРТ гипофиза;

МРТ артерий головного мозга;

МРТ органов средостения;

МРТ суставов;

МРТ мягких тканей любой области;

МРТ шейного отдела позвоночника;

МРТ грудного отдела позвоночника;

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника;

МРТ брюшной полости и холангиографии;

МРТ молочных желез;

МРТ обследования с контрастированием.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Высокоточное современное оборудование позволяет получить детальное изображение, точность результатов и безопасность исследования. При МРТ вы не получите ионизирующего излучения и радиационной вредности. Для подавляющего большинства пациентов метод не представляет опасности.

Квалифицированные специалисты проведут диагностику с учетом всех медицинских требований, чтобы результат был точным и качественным.

МРТ-диагностика проводится в клиниках Тулы и Щекино.



Медицинский центр «Альфамед» в Туле.



Медицинский центр «Альфамед» в Щекино.

В медицинском центре «Альфамед» позаботятся о вашем комфорте. Здесь организована удобная зона ожидания для пациентов и их родственников, а на исследование организована предварительная запись, чтобы вы не тратили время на очереди.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В «Альфамед» также есть гибкая система скидок. Они предоставляются детям до 14 лет и держателям карты «Забота» (10%).

А если вам понадобится второе МРТ исследование, вы сможете получить его всего за 1600 рублей. Подробнее о скидках читайте на сайте.

Цены на исследования можно узнать на сайте «АльфаМед».

Тула, ул. Гоголевская, 51-а.

Щекино, ул. Болдина, 1-а.

Тел. 70-30-30.

alfamed-lab.ru

Диагностический центр «МРТ Регион» – это представитель крупной федеральной сети, специализирующейся на МР-диагностике. Клиника в Туле работает уже девять лет и успела завоевать отличную репутацию.

В штате центра специалисты-диагносты высшего уровня квалификации, компетенция которых подтверждена кандидатскими и докторскими степенями. Профессионализм врачей позволяет поставить точный диагноз. А в спорных случаях у клиники есть возможность привлечь для консультации зарубежных специалистов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

От других диагностических центров «МРТ Регион» отличает наличие современного аппарата МРТ открытого типа Hitachi AIRIS II – единственного томографа такого типа в Туле.

Проводить исследования на нем смогут даже дети, люди, страдающие клаустрофобией и пациенты со сложными травмами.

В диагностическом центре «МРТ Регион» вы можете пройти следующие обследования:

Томографию головного мозга (в том числе придаточных пазух носа, глазных орбит, гипофиза);

Томографию сосудов головы и шеи;

Томографию позвоночника;

Томографию суставов (в том числе в гипсе);

Томографию органов малого таза (для женщин и мужчин).

Комплексные программы исследования организма.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Также в центре доступно проведение денситометрии – рентгенологического исследования, которое позволяет диагностировать остеопороз и количественно оценить минеральную плотность костной ткани с точностью до 95-99%.

К каждому пациенту в клинике «МРТ Регион» ищут индивидуальный подход и готовы пойти навстречу. Все процедуры проводятся по предварительной записи, а получить результаты МРТ можно в течение 20 минут.

Со всем спектром услуг, а также акциями и актуальными предложениями вы можете ознакомиться на сайте.

Тула ул. Чапаева/Степанова, 49/52

8 (4872) 717−011, 8 (915) 788-47-75

mrt-d.ru

В клинике «ФизиоЗдоровье» пациентам доступны услуги МРТ нового поколения. Здесь установлен аппарат МРТ 3 Тесла. Эта мощная диагностическая машина – единственная в Тульской области.

Магнитное поле мощностью 3 Тесла обеспечивает максимальное качество снимка, на котором отлично видны даже мельчайшие капилляры.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Аппарат такой мощности позволяет увидеть даже крошечные поражения головного мозга, которые не видны на более слабых томографах. Это помогает при диагностике эпилепсии и рассеянного склероза, а также дает возможность выявить онкологическое заболевание на самых ранних этапах.

В настоящее время только томограф мощностью 3 Тесла используют в ведущих НИИ для диагностики опасных заболеваний головного мозга. Помимо этого аппарат показывает более точные результаты при диагностике костных структур.

МРТ 3 Тесла используют в основном в московских медицинских институтах, а в стране их всего четыре.

Чтобы добиться ювелирной точности в постановке диагноза, результаты исследований из клиники «ФизиоЗдоровье» направляют московским специалистам в научный центр неврологии для более точной расшифровки.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Преимущества томографов с параметром напряженности 3 Тл

процедура исследования проходит в более быстром режиме;

полученные снимки имеют высокое качество и хорошее разрешение;

результаты диагностики точно отображают состояние и структуру мелких сосудов, суставов, нервов и других частей организма.

Записаться на прием можно по тел. 707-911.

Тула, ул. Братьев Жабровых, 6-в.

Тел.: +7 (4872) 707-911, +7 (950) 912-69-11.

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