Отцы-молодцы
19 июня старая экспозиция экзотариума приглашает на увлекательный тематический день «Отцы-молодцы». Посетителей ждут мини-экскурсии по одноименной фотовыставке, рассказ о самых заботливых отцах в мире животных, а в игровой форме гости зоопарка узнают, для чего же нужна родительская опека, получат ответы на такие вопросы, как: кто из папаш носит потомство во рту или под крылом, а кто на спин, кто роет целые каналы ради спасения потомства, а кто способен выкармливать малышей своим молоком, а также среди какой группы животных встречаются самые заботливые отцы.
Мероприятие рассчитано на 40 минут.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 26
19 июня 2021, суббота
12:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
4 июля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
20 - 27 июня
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽