19 июня старая экспозиция экзотариума приглашает на увлекательный тематический день «Отцы-молодцы». Посетителей ждут мини-экскурсии по одноименной фотовыставке, рассказ о самых заботливых отцах в мире животных, а в игровой форме гости зоопарка узнают, для чего же нужна родительская опека, получат ответы на такие вопросы, как: кто из папаш носит потомство во рту или под крылом, а кто на спин, кто роет целые каналы ради спасения потомства, а кто способен выкармливать малышей своим молоком, а также среди какой группы животных встречаются самые заботливые отцы.

Мероприятие рассчитано на 40 минут.