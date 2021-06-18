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Отцы-молодцы

Отцы-молодцы

19 июня старая экспозиция экзотариума приглашает на увлекательный тематический день «Отцы-молодцы». Посетителей ждут мини-экскурсии по одноименной фотовыставке, рассказ о самых заботливых отцах в мире животных, а в игровой форме гости зоопарка узнают, для чего же нужна родительская опека, получат ответы на такие вопросы, как: кто из папаш носит потомство во рту или под крылом, а кто на спин, кто роет целые каналы ради спасения потомства, а кто способен выкармливать малышей своим молоком, а также среди какой группы животных встречаются самые заботливые отцы.
 
Мероприятие рассчитано на 40 минут. 
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум (старое здание)
19 июня 2021, суббота
12:00
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