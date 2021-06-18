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Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más
Текст Анны Чекмазовой.

Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más

Впервые в России провели танго-мероприятие такого масштаба: 4 дня, 4 оркестра и около 300 танцоров. 

Фестиваль организовали клубы Nuestro Tango (Тула, Сергей Губарев и Людмила Коструб) и Russian Tango Club (Москва, Сергей и Анна Сохненко).

«Mucho más» переводится с испанского как «гораздо больше», что действительно отражает масштабы фестиваля. Он шел 4 дня, с 11 по 14 июня, в роскошном Колонном зале Дворянского собрания.

Участники съехались в Тулу со всей страны — от Мурманска до Владивостока. Почти 300 человек танцевали на паркете Дворянского две ночи до 5 утра, и это было завораживающее зрелище!

Помимо этого, были препати и afterparty до утра в танцевальной студии Nuestro Tango и экскурсия по Туле для гостей города.

Также преподаватели и музыканты проводили лекции и мастер-классы на тему музыкальности для танцоров. Диджеи ставили свои музыкальные подборки на вечеринках. И большим событием стала живая музыка в исполнении четырех оркестров.

В начале ХХ века, когда в Буэнос-Айресе зародилось танго, еще не было звукозаписи. Оркестры переезжали в течении ночи с милонги на милонгу, чтобы играть для простых людей, пришедших после трудового дня отдохнуть и танцевать танго.

Именно подобная атмосфера золотого века танго была воссоздана в Доме Дворянского собрания на прошлых выходных.

Это уникальное событие в мировом танго-сообществе, на котором собрались сразу 4 лучших танго-оркестра: Solo Tango, Tango en Vivo, Misterioso и Primavera, чтобы играть музыку для тангерос (так называют танцоров танго).

Solo Tango orquesta — это, своего рода, феномен. Филигранная техника и академическая школа, встретившиеся с широтой и чуткостью русской души. Этот сплав стал залогом успеха. Коллектив является победителями конкурсов в Европе, единственный европейский танго-оркестр, который был дважды номинирован на Первую интернациональную танго премию в Аргентине «Premios Tango».

Аранжированная версия танго «Los Mareados», созданная оркестром, стала победной на XV чемпионате мира в Буэнос-Айресе. Оркестр выступает на лучших площадках России и Европы. И является единственным коллективом, исполняющим аргентинское танго, у которого есть собственные концертные абонементы на самых значительных классических музыкальных площадках Москвы.

Павел Ратынский, бандонеонист (музыкант, играющий на бандонеоне — разновидность гармоники), Solo Tango orquesta:

Павел Ратынский

- Фестиваль прошел замечательно. Первый такого масштаба в России или, возможно, даже в СНГ. Высочайший уровень организации. Прекрасный зал. Сплошное удовольствие было как играть, так и наблюдать за танцующей публикой. Пожалуй, это один из лучших фестивалей.

Хочется, конечно, чтобы подобные мероприятия проходили чаще и в разных городах, чтобы больше танцоров могли принять участие. Надеюсь, что организаторы продолжат начатое дело. Выражаю им огромную благодарность! А также музыкальным коллективам, участникам и городу Туле, в котором я был впервые и куда хочется возвращаться снова.

Tango Orchestra Misterioso — коллектив, отличающийся страстной и эмоционально выразительной интерпретацией музыки танго. Оркестр исполняет классические танго и милонги «золотого века танго”, современное танго в стиле «Tango Nuevo”, советские танго, а также собственные произведения. Репертуар оркестра составляет танго композиторов: A. Piazzolla, O. Pugliese, C. Gardel, A. Troillo, M. Mores, M. Rodriguez, J. Darienzo, F. Canaro, A. Bardi, E. Donato M. Joves E. Aloras, E. Rovira и других.

Участница фестиваля Татьяна Устинова:

Татьяна Устинова

 

- Четыре разных, совсем разных оркестра в рамках одного мероприятия — такого в российском танго-сообществе ещё не было. Плотность танго, энергия танго были невероятными. Идеальный паркет Дворянского собрания, красота этого зала — очень редко такие вещи сходятся в одной точке. Здесь сошлось все. Да, устали. Да, хотим еще. Танго-счастья много не бывает!

Orquesta Primavera — петербургский ансамбль, исполняющий танго во всем его многообразии. Созданный в 2008 году оркестр успел поработать со многими известными танго-музыкантами, в частности аранжировщиком Клаудио Константини (Перу), Факундо Торесом (Gotan Project), ансамблем «Demoliendo tangos», Габриэлой Бергалло (Аргентина) и петербургскими тангерос.

Primavera является неоднократным участником множества фестивалей, среди которых «Танго белых ночей» и «Аргентинские каникулы», а также лауреатом I премии международного конкурса PIF Castelfidardo 2015 (Италия) в номинации World Music.

Танцор и преподаватель танго из Екатеринбурга Илья Лигостаев:

Илья Лигостаев

- Уроки дали возможность познакомиться с людьми и Дворянским собранием — очень красивым зданием с богатейшей историей. Когда туда заходишь, тебя встречает место, которое родилось практически в одно время с танго, даже раньше. Было приятно побывать там, это вдвойне придавало фестивалю еще больше торжественности и даже помпезности. Были ожидания, что будет грандиозно и красиво, и они оправдались!

Лично мне запомнился больше второй день, когда играли Primavera и Tango en vivo. Им так здорово удалось войти в контакт с публикой, и так менялось звучание оркестра. Кстати, один из музыкантов сказал, что на это повлиял и урок по музыкальности.

Это уникальное мероприятие, которое по своему эмоциональному послевкусию затмило многие предыдущие милонги, в которых я принимал участие. Поэтому однозначно Mucho más удался, и я надеюсь, что этот формат смело и прочно войдет в нашу танго-жизнь.

Tango en vivo orchestra — сплоченная команда профессиональных, харизматичных музыкантов, созданная талантливым бандонеонистом Иваном Таланиным. День Рождения «Tango en Vivo» — 20 декабря 2015 года.

Меньше чем за год оркестру удалось блестяще зарекомендовать себя излюбленной публике, выпустить первый альбом и покорить родину танго — солнечную Аргентину. Авторские аранжировки и виртуозная игра музыкантов сделали и делают их выступления незабываемыми.

Аргентинское танго — танец социальный, и это всегда импровизация. Когда мужчина и женщина, возможно, первый раз встретившиеся в этот вечер, обнимают друг друга, чтоб станцевать несколько мелодий, они вдвоем в движении проживают эмоции, которые пробуждает эта проникновенная и глубокая музыка. Невозможно дважды одинаково станцевать одно и то же произведение.

Подобное происходит и с музыкантами, когда они вместе сливаются с музыкой. Невозможно одинаково сыграть одно и тоже произведение. На то, как звучит сейчас эта музыка, влияет все: и настроение музыкантов, и зал, и публика.

Когда люди танцуют танго под «живой» оркестр, происходит волшебство — слияние всех участников милонги (так называется вечер танго) в единый организм. Музыканты и тангерос сонастраиваются и взаимно влияют друг на друга. Происходит энергообмен с мощнейшим эффектом эмоционального подъема. И те, и другие проживают тончайшие и глубочайшие чувства.

Один из организаторов Mucho más Сергей Губарев:

Сергей Губарев

- Совпало всё: превосходная акустика колонного зала, великолепный паркет, свет, объем пространства, настроение танцующих и вдохновение музыкантов. Фестиваль получился грандиозным, фееричным и незабываемым. Продолжение непременно последует.

 

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Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 7
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Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 33
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 34
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 35
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 36
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 37
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 38
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 39
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 40
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 41
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 42
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 43
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 44
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 45
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 46
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 47
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 48
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 49
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 50
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 51
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 52
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 53
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 54
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 55
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 56
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 57
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 58
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 59
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 60
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 61
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 62
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 63
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 64
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 65
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 66
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 67
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 68
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 69
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 70
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 71
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 72
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 73
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 74
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 75
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 76
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 77
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 78
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 79
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 80
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 81
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 82
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 83
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 84
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 85
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 86
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 87
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 88
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 89
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 90
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 91
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 92
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 93
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 94
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 95
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 96
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 97
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 98
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 99
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 100
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 101
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 102
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 103
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 104
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 105
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 106
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 107
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 108
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 109
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 110
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 111
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 112
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 113
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 114
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 115
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 116
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 117
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 118
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 119
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 120
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 121
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 122
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 123
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 124
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 125
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 126
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 127
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 128
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 129
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 130
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 131
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 132
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 133
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 134
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 135
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 136
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 137
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 138
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 139
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 140
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 141
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 142
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 143
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 144
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 145
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 146
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 147
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 148
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 149
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 150
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 151
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 152
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 153
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 154
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 155
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 156
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 157
Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más, Фото: 158
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Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 19:01 +1
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