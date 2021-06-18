Как в Туле прошел уникальный оркестровый фестиваль аргентинского танго Mucho más

Текст Анны Чекмазовой.

Фестиваль организовали клубы Nuestro Tango (Тула, Сергей Губарев и Людмила Коструб) и Russian Tango Club (Москва, Сергей и Анна Сохненко).

«Mucho más» переводится с испанского как «гораздо больше», что действительно отражает масштабы фестиваля. Он шел 4 дня, с 11 по 14 июня, в роскошном Колонном зале Дворянского собрания.

Участники съехались в Тулу со всей страны — от Мурманска до Владивостока. Почти 300 человек танцевали на паркете Дворянского две ночи до 5 утра, и это было завораживающее зрелище!

Помимо этого, были препати и afterparty до утра в танцевальной студии Nuestro Tango и экскурсия по Туле для гостей города.

Также преподаватели и музыканты проводили лекции и мастер-классы на тему музыкальности для танцоров. Диджеи ставили свои музыкальные подборки на вечеринках. И большим событием стала живая музыка в исполнении четырех оркестров.

В начале ХХ века, когда в Буэнос-Айресе зародилось танго, еще не было звукозаписи. Оркестры переезжали в течении ночи с милонги на милонгу, чтобы играть для простых людей, пришедших после трудового дня отдохнуть и танцевать танго.

Именно подобная атмосфера золотого века танго была воссоздана в Доме Дворянского собрания на прошлых выходных.

Это уникальное событие в мировом танго-сообществе, на котором собрались сразу 4 лучших танго-оркестра: Solo Tango, Tango en Vivo, Misterioso и Primavera, чтобы играть музыку для тангерос (так называют танцоров танго).

Solo Tango orquesta — это, своего рода, феномен. Филигранная техника и академическая школа, встретившиеся с широтой и чуткостью русской души. Этот сплав стал залогом успеха. Коллектив является победителями конкурсов в Европе, единственный европейский танго-оркестр, который был дважды номинирован на Первую интернациональную танго премию в Аргентине «Premios Tango».

Аранжированная версия танго «Los Mareados», созданная оркестром, стала победной на XV чемпионате мира в Буэнос-Айресе. Оркестр выступает на лучших площадках России и Европы. И является единственным коллективом, исполняющим аргентинское танго, у которого есть собственные концертные абонементы на самых значительных классических музыкальных площадках Москвы.

Павел Ратынский, бандонеонист (музыкант, играющий на бандонеоне — разновидность гармоники), Solo Tango orquesta:

Павел Ратынский - Фестиваль прошел замечательно. Первый такого масштаба в России или, возможно, даже в СНГ. Высочайший уровень организации. Прекрасный зал. Сплошное удовольствие было как играть, так и наблюдать за танцующей публикой. Пожалуй, это один из лучших фестивалей. Хочется, конечно, чтобы подобные мероприятия проходили чаще и в разных городах, чтобы больше танцоров могли принять участие. Надеюсь, что организаторы продолжат начатое дело. Выражаю им огромную благодарность! А также музыкальным коллективам, участникам и городу Туле, в котором я был впервые и куда хочется возвращаться снова.

Tango Orchestra Misterioso — коллектив, отличающийся страстной и эмоционально выразительной интерпретацией музыки танго. Оркестр исполняет классические танго и милонги «золотого века танго”, современное танго в стиле «Tango Nuevo”, советские танго, а также собственные произведения. Репертуар оркестра составляет танго композиторов: A. Piazzolla, O. Pugliese, C. Gardel, A. Troillo, M. Mores, M. Rodriguez, J. Darienzo, F. Canaro, A. Bardi, E. Donato M. Joves E. Aloras, E. Rovira и других.

Участница фестиваля Татьяна Устинова:

- Четыре разных, совсем разных оркестра в рамках одного мероприятия — такого в российском танго-сообществе ещё не было. Плотность танго, энергия танго были невероятными. Идеальный паркет Дворянского собрания, красота этого зала — очень редко такие вещи сходятся в одной точке. Здесь сошлось все. Да, устали. Да, хотим еще. Танго-счастья много не бывает!

Orquesta Primavera — петербургский ансамбль, исполняющий танго во всем его многообразии. Созданный в 2008 году оркестр успел поработать со многими известными танго-музыкантами, в частности аранжировщиком Клаудио Константини (Перу), Факундо Торесом (Gotan Project), ансамблем «Demoliendo tangos», Габриэлой Бергалло (Аргентина) и петербургскими тангерос.

Primavera является неоднократным участником множества фестивалей, среди которых «Танго белых ночей» и «Аргентинские каникулы», а также лауреатом I премии международного конкурса PIF Castelfidardo 2015 (Италия) в номинации World Music.

Танцор и преподаватель танго из Екатеринбурга Илья Лигостаев:

Илья Лигостаев - Уроки дали возможность познакомиться с людьми и Дворянским собранием — очень красивым зданием с богатейшей историей. Когда туда заходишь, тебя встречает место, которое родилось практически в одно время с танго, даже раньше. Было приятно побывать там, это вдвойне придавало фестивалю еще больше торжественности и даже помпезности. Были ожидания, что будет грандиозно и красиво, и они оправдались! Лично мне запомнился больше второй день, когда играли Primavera и Tango en vivo. Им так здорово удалось войти в контакт с публикой, и так менялось звучание оркестра. Кстати, один из музыкантов сказал, что на это повлиял и урок по музыкальности. Это уникальное мероприятие, которое по своему эмоциональному послевкусию затмило многие предыдущие милонги, в которых я принимал участие. Поэтому однозначно Mucho más удался, и я надеюсь, что этот формат смело и прочно войдет в нашу танго-жизнь.

Tango en vivo orchestra — сплоченная команда профессиональных, харизматичных музыкантов, созданная талантливым бандонеонистом Иваном Таланиным. День Рождения «Tango en Vivo» — 20 декабря 2015 года.

Меньше чем за год оркестру удалось блестяще зарекомендовать себя излюбленной публике, выпустить первый альбом и покорить родину танго — солнечную Аргентину. Авторские аранжировки и виртуозная игра музыкантов сделали и делают их выступления незабываемыми.

Аргентинское танго — танец социальный, и это всегда импровизация. Когда мужчина и женщина, возможно, первый раз встретившиеся в этот вечер, обнимают друг друга, чтоб станцевать несколько мелодий, они вдвоем в движении проживают эмоции, которые пробуждает эта проникновенная и глубокая музыка. Невозможно дважды одинаково станцевать одно и то же произведение.

Подобное происходит и с музыкантами, когда они вместе сливаются с музыкой. Невозможно одинаково сыграть одно и тоже произведение. На то, как звучит сейчас эта музыка, влияет все: и настроение музыкантов, и зал, и публика.

Когда люди танцуют танго под «живой» оркестр, происходит волшебство — слияние всех участников милонги (так называется вечер танго) в единый организм. Музыканты и тангерос сонастраиваются и взаимно влияют друг на друга. Происходит энергообмен с мощнейшим эффектом эмоционального подъема. И те, и другие проживают тончайшие и глубочайшие чувства.

Один из организаторов Mucho más Сергей Губарев: