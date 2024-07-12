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Кубок Тульской области по велоспорту-маунтинбайку

Кубок Тульской области по велоспорту-маунтинбайку

14 июля в лыжероллерном центре «Веденино» пройдет первый этап Кубка области по велоспорту-маунтинбайку.

Дистанция круга составит 4,5 км извилистых троп Лыжероллерного центра «Веденино» (пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 72).

В соревнованиях примут участие более ста спортсменов-туляков и гостей из Рязанской, Калужской, Владимирской, Тюменской, Челябинской, Московской областей, города Москва и Пермского края. Участники будут представлены в категориях «Юноши 13-14 лет», «Девушки 13-14 лет», «Юноши 15-16 лет», «Девушки 15-16 лет», «Женщины», «Мужчины» и «Мастера». 

В рамках спортивного мероприятия пройдёт любительский велопробег, посвящённый Дню семьи, любви и верности. На пробег по облегчённой (лыжной и лыжероллерной) трассе, доступной для прохождения даже детьми, приглашаются все желающие в солнечный летний день приобщиться к велоспорту и почувствовать себя на короткой дистанции в 3 км опытными гонщиками.

Предварительная регистрация участников https://orgeo.ru/event/36591. Участие для всех бесплатное, для зарегистрированных участников будет организовано лёгкое питание (напитки, фрукты). Дорегистрация на месте возможна. Спортивный объект имеет обособленную бесплатную парковку.

Регламент мероприятия:

10.00-11.00 — открытие стартового городка, прибытие участников, регистрация, выступления и мастер-классы партнёров

11.00 — официальное открытие Кубка

11.05-11.30 — любительский велопробег, посвящённый Дню семьи, любви и верности

12.00-14.00 — старты участников в категориях «Мужчины», «Женщины», «Мастера»

14.00-14.20— награждение победителей в категориях «Мастера», «Мужчины», «Женщины»

14.20 — старт участников в категориях «Юноши 13-14 лет», «Девушки 13-14 лет», «Юноши 15-16 лет», «Девушки 15-16 лет»

15.30 — награждение победителей в категориях «Юноши 15-16 лет», «Девушки 15-16 лет», «Юноши 13-14 лет», «Девушки 13-14 лет»

Наличие технические исправного велосипеда и шлема является обязательным.

Где и когда?
«Веденино», лыжный центр
поселок Косая Гора , ул. Максима Горького, 62
14 июля 2024, воскресенье
11:00
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