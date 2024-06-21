22 июня на Казанской набережной пройдет Всероссийский турнир по силовому экстриму «Кубок оружейной столицы-2024».

Атлетам предстоит выполнить такие упражнения:

подъём бревна на максимальный вес,

гантельная эстафета 70 кг, 80 кг, 90 кг, 100 кг,

тракпул — буксировка трактора,

подъём «камня Атласа» весом 160 кг через планку 130 см на количество повторений,

фермерская прогулка (в каждой руке чемодан по 140 кг, суммарный вес — 280кг) 20 м в одну сторону, 20 м в обратную. За одну минуту.

На турнир приедут спортсмены из Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Белгорода и др.